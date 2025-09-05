HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi

Açıklama:

HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur.

Temel Özellikler:

1.Swing Noktası Algılama: Grafikteki önemli swing tepe ve dip noktalarını net renkli dairelerle otomatik olarak algılar ve işaretler.

2.Trend Tanımlama: Yükseliş, Düşüş veya Nötr olmak üzere piyasa trendini belirlemek için swing tepe/düşük analizini fiyat hareketleriyle birleştirir.

3.Görsel Trend Sinyalleri: Mevcut trend yönünü doğrudan grafikte gösteren sezgisel daireler görüntüler.

4.Yapılandırılabilir Geriye Dönük Periyot: Farklı piyasalara ve zaman dilimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir bir geriye dönük periyotla swing algılama hassasiyetini özelleştirin.

5. Hafif ve Verimli: Platformunuzu yavaşlatmadan tüm sembollerde ve zaman dilimlerinde sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

6. Kullanımı Kolay: Net görsel çıktılara sahip basit girdiler, bu göstergeyi hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygun hale getirir.





Giriş Parametreleri

Parametre Açıklaması

EnableTrendDetection: Trend algılama sistemini AÇ/KAPAT konumuna getirin. Trend oklarını ve çizgilerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bunu kullanın.





SwingLookback: Salınım zirvelerini ve diplerini belirlemek için kullanılan çubuk sayısı. Daha yüksek değerler daha büyük salınımları ancak daha yavaş sinyalleri algılar. Varsayılan değer 50 çubuktur.





Nasıl Kullanılır?

1. Göstergeyi grafiğinize ekleyin.

2. Salınım algılamanın ne kadar hassas olduğunu kontrol etmek için SwingLookback değerini ayarlayın.

3. Kırmızı (en yüksekler) ve mavi (en düşükler) dairelerle işaretlenmiş salınım noktalarını gözlemleyin.

4. En son mumda beliren yeşil veya kırmızı trend dairelerini izleyin; bu, yükseliş veya düşüş trendini gösterir.