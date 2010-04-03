Schemes MT5

Schemes 2.0 - MT5 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün
Meta Trader 5 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile işlem deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

Profesyonelce tasarlanmış 9 renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stilini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz - sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere.

Yatırımcılar Schemes 2.0'ı Seviyor
1. 9 Premium Tema - Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her işlem stiline özel.
2. Tek Tıkla Stil - Grafik ayarlarını değiştirmek için zaman kaybetmeyin - anında dönüşüm.
3. Akıllı Geçiş - Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir çalışma alanı istediğinizde kontrolleri gösterin veya gizleyin.
4. Profesyonel Görünüm - Ekran görüntüleri, sinyaller veya canlı işlem sunumları için mükemmel.
5. Hafif ve Kolay - Kurulumu kolay, kullanımı sezgisel ve dağınıklık yaratmaz.

İsteyen Yatırımcılar İçin:
1. Daha hızlı ve daha temiz grafik kurulumu
2. Piyasa saatlerinde daha iyi odaklanma
3. Modern ve profesyonel görünümlü bir MT5 ortamı

Sonuç:
Schemes 2.0, grafiklerinizi bir yatırım avantajına dönüştürerek saniyeler içinde daha temiz, daha keskin ve daha profesyonel hale getirir.
Sadece işlem yapmayın. Schemes 2.0 ile şık bir şekilde işlem yapın.
Önerilen ürünler
MACD Multi Timeframe MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Göstergeler
The Multi-Frame MACD Indicator is a robust MetaTrader 5 (MT5) indicator that utilizes the Moving Average Convergence Divergence (MACD) to analyze trends across multiple timeframes. This indicator synchronizes MACD-based trend signals from up to nine timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) and presents them with clear visual cues, including a colored MACD line, signal arrows, and a customizable dashboard. Perfect for traders seeking momentum and trend reversal insights. Features Multi-
FREE
Market Sessions Times
Nhat Vy Vu
Göstergeler
Overview of the Market Sessions Indicator The Market Sessions Indicator is a tool designed to help traders visualize the active trading hours of major global financial markets—specifically the Tokyo, London, and New York sessions. By clearly marking these time zones on the chart, the indicator allows users to identify the partitioning of major trading sessions. There are 3 regular trading sessions: - Tokyo Session - London Session - New York Session The indicator works from the H1 timeframe and
FREE
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
Uzman Danışmanlar
Strike Zone, OHLC mum grafiği modelini temel alan bir Uzman Danışmandır, tüm arka testler 10 yıllık Uzman faaliyetine dayanmaktadır. Geri testler için sabit parametreler kullanıldı: 1 Çift, 10.000$ sermaye ve 0,1 Lotluk piyasaya giriş. Günlerce süren testlerden sonra bu Uzman Danışman aşağıdaki çiftler ve zaman dilimleri ile kârlı olduğunu kanıtladı: AUDCAD H4 NAS100 NZDCAD H1 USDCAD H1 Geriye dönük testler gelecekteki kârın garantisi değildir; bu aracın herhangi bir şekilde kullanılması tama
FREE
Custom Candle Mt5
Robby Suhendrawan
Göstergeler
Custom Candle – Multi-Timeframe Visualization Analyzing multiple timeframes is essential for accurate trading decisions, but switching between charts can be inconvenient and inefficient. The Custom Candle indicator solves this problem by overlaying higher-timeframe (HTF) candles directly onto your lower-timeframe (LTF) chart. This allows you to see the bigger picture at a glance, align with the higher trend, and improve trade accuracy—without leaving your current chart. Key Features Multi-Time
FREE
NR4 and NR7 indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter, NR4 veya NR7 desenlerinin Inside Bar ile birleştiği durumları otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. NR4 (Narrow Range 4), son 4 mumun en dar aralığına sahip olan mumu tanımlar. Benzer şekilde NR7, son 7 mumun en dar aralığını inceler. Bu daralan mumlar bir Inside Bar (önceki mumun içinde kalan mum) ile birleştiğinde, piyasa volatilitesinin sıkıştığını gösterir. Bu tür durumlar genellikle güçlü bir yönlü hareketin, yani bir kırılmanın, habercisid
FREE
Triple Stochastic Oscillator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Triple Stochastic Oscillator for MT5 The   Triple Stochastic Oscillator for MT5   applies three consecutive smoothing phases to filter out unwanted market noise and highlight the genuine direction of price action. In addition to clarifying price movement, this technical tool also measures the strength of the prevailing trend and identifies overbought or oversold market conditions. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Triple Stochastic Oscillator MT4   | ALL Produ
FREE
Wolf Wave Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Wolf Wave Pattern Indicator MetaTrader 5 The Wolf Wave Pattern Indicator for MetaTrader 5 is a specialized technical analysis tool designed to detect price wave patterns across different financial instruments. This indicator automatically identifies the five-wave geometric structure known as the Wolf Wave Pattern, which is commonly used by traders to pinpoint potential market reversal zones. By marking these formations directly on the price chart, the indicator assists traders in making timely e
FREE
Momentum Reversal
Grigorii Matsnev
4.5 (2)
Göstergeler
Momentum Reversal, fiyat hareketlerinin yoğunluğunun ve çubuk oluşumlarının analizine dayanan olası ters noktaları tespit etmek ve düzeltmeye başlamak için güçlü bir araçtır. _________________________________ Gösterge sinyalleri nasıl kullanılır: Gösterge, yeni bir fiyat çubuğunun ortaya çıkmasından sonra bir sinyal oluşturur. Oluşturulan sinyalin, belirtilen yönde kritik bir noktaya çarptıktan sonra kullanılması önerilir. Gösterge sinyallerini yeniden çizmiyor. ____________________________
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Göstergeler
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
MA and EMA Indicator with Alerts MT5
Crusader Network S.R.L.
Göstergeler
CFN -  Multi MA & EMA Indicator for MT5 – with Alerts Take your chart analysis to the next level with the Multi MA & EMA Indicator for MetaTrader 5 – a versatile, efficient tool designed for traders who rely on Moving Averages and Exponential Moving Averages to interpret trends and make smarter trading decisions. Key Features: Supports up to 5 Moving Averages (MA) & 5 Exponential Moving Averages (EMA): Easily plot and manage up to 10 customizable averages directly on your MT5 charts.
FREE
TG Macd 2 Line MT5
Daciana Elena Chirica
4.75 (4)
Göstergeler
The MACD 2 Line Indicator is a powerful, upgraded version of the classic Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator. This tool is the embodiment of versatility and functionality, capable of delivering comprehensive market insights to both beginner and advanced traders. The MACD 2 Line Indicator for MQL4 offers a dynamic perspective of market momentum and direction, through clear, visually compelling charts and real-time analysis. Metatrader4 Version |  How-to Install Product | How-t
FREE
MACD Line 2 MT5
Alexandru Chirila
Göstergeler
The MACD 2 Line Indicator is a powerful, upgraded version of the classic Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator. This tool is the embodiment of versatility and functionality, capable of delivering comprehensive market insights to both beginner and advanced traders. The MACD 2 Line Indicator for MQL4 offers a dynamic perspective of market momentum and direction, through clear, visually compelling charts and real-time analysis. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Göstergeler
MT5 Enveloping Pattern Detector: Your competitive advantage in trading Are you looking for a tool to help you accurately identify the best trading opportunities in the forex market? Our Engulfing Pattern Detector provides you with a highly reliable buy or sell signal, based on one of the most recognized and effective Japanese candlestick patterns: the engulfing pattern. With an average success rate of 70%, this indicator will allow you to make safer and more profitable investment decisions. Don'
FREE
MWC Ratio 5
Joerg Hamann
2 (2)
Göstergeler
The Commitments of Traders Ratio Indicator is one of these things you never thought about it before you really see the magic behind it. The indicator shows the Ratio of long/short positions released by the CFTC once a week. If you have a look on the Sreenshot you can see two (three) zones of interest. Important note: MAs are not available in version 1.0. Zone 1: The Switches (Red -> Green, Green -> Red) Zone 2: MA cross Zone 3: If you combine this with the COX indicator an additional zone will
FREE
Trend Range Indicator
Claudius Marius Walter
5 (1)
Göstergeler
Introduction Poppsir is a trend-range indicator for metatrader 5 (for now), which distinguishes sideways phases from trend phases. With this tool it is possible to design a trend following-, meanreversion-, as well as a breakout strategy. This indicator does not repaint! The signal of the Poppsir indicator is quite easy to determine. As soon as the RSI and Popsir change their respective color to gray, a breakout takes place or in other words, the sideways phase has ended. Interpretation
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.82 (11)
Göstergeler
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Göstergeler
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . Fundamento Econômico por Trás do Indicador O conceito central do Radar DI se apoia na relação direta entre os juros futuros e o comportamento dos mercados de renda variável: Queda na taxa DI: indica menor custo de capital, m
FREE
RSI Chart Levels
Nikolay Mitrofanov
5 (5)
Göstergeler
The indicator draws levels based on the overbought and oversold values ​​of the RSI indicator. The maximum values ​​are taken into account, which are equal to or exceeded certain limits. That is, for example, when the price has gone into the overbought zone, the highest price is selected from all prices in this zone for this period of time, and as soon as the indicator value returns to a value below the overbought value, the level is fixed and the calculation of new values ​​begins. The same
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Yardımcı programlar
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Free version with 5 indicators: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 This version has 38 indicators, 5 from the free version plus
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Göstergeler
The Fair Value Gap Detector is a MetaTrader 5 indicator designed to identify and draw rectangles on the chart wherever fair value gaps (FVGs) are detected. Fair value gaps occur when there is a significant disparity between the current price and the fair value of an asset. These gaps can provide valuable insights into potential trading opportunities, as they often indicate overbought or oversold conditions in the market. Key Features: FVG Detection: The indicator utilizes a proprietary algorith
FREE
Damiani Voltameter Oscillator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Damiani Voltameter Oscillator for MT5 The   Damiani Voltameter Oscillator for MT5   is a specialized tool built to distinguish between active, volatile markets and quieter, low-volatility phases. Unlike traditional indicators, it does not deliver direct buy or sell prompts; instead, it equips traders with valuable insights into the right timing for trade entries. The oscillator is constructed from two dynamic lines: the green “volatility line” and the gray “noise line.” Their interaction highlig
FREE
LT Stochastic with Moving Average
Thiago Duarte
4.67 (12)
Göstergeler
Using the Stochastic Oscillator with a Moving Average is a simple but very efficient strategy to predict a trend reversal or continuation. The indicator automatically merges both indicators into one. It also gives you visual and sound alerts. It is ready to be used with our programmable EA, Sandbox, which you can find below: Our programmable EA:  https://www.mql5.com/en/market/product/76714 Enjoy the indicator! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coff
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
5 (2)
Göstergeler
Indicator Description Range Filter Pro is a sophisticated trading tool for XAUUSD (Gold) that combines adaptive price filtering with volume analysis and real-time market monitoring. Designed for both novice and professional traders, this indicator helps identify trend direction, potential reversals, and significant market movements through its multi-layered approach. Key Components 1.Dynamic Range Filter 2.Volatility-Adjusted Bands 3.Volume-Enhanced Candles 4.Professional Trading Dashboard 5.M
FREE
Average Session Range
Tien Long Tu
Göstergeler
Average Session Range: Calculate and Average the Sessions High-Low Range of Specific Time Sessions Over Multiple Days. The Session Average Range is a sophisticated and precise tool designed to calculate the volatility of specific time sessions within the trading day. By meticulously analyzing the range between the high and low prices of a defined trading session over multiple days, this tool provides traders with a clear and actionable average range. **Note:** When the trading platform is closed
FREE
MACD Two Line Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
MACD 2 Line Indicator for MetaTrader 5 The MACD 2 Line Indicator (MACD 2 LINE) is a powerful and advanced version of the "MACD" indicator in MetaTrader 5. This indicator shows two Exponential Moving Averages (EMAs) in blue and red colors and a volume histogram in a separate panel from the price chart. Additionally, the inclusion of a zero line assists in identifying overbought and oversold areas. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  MACD Two Line Indicator MT4   |
FREE
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Göstergeler
Currency Strength Dynamic Döviz Gücü Dinamik, para birimi gücünün bir göstergesidir. Döviz gücü, bir para biriminin parçası olduğu döviz çiftlerinin çoğunun veya tamamının trend yönünü ifade eder. Gösterge, MACD göstergesine benzer şekilde, en popüler 28 döviz çifti (majör ve minör) üzerindeki hareketli ortalamalar arasındaki farkın okunmasına dayanmaktadır. Avantajları Benzersiz salınımlı hesaplama yöntemi Belirli para birimlerinin satırlarını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için düğ
FREE
Vacuum Block ICT indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Vacuum Block ICT Indicator MT5 The Vacuum Block ICT indicator MT5 is designed to detect price voids in the market that emerge due to inactivity or strong buy/sell momentum during periods of heightened volatility. These gaps typically appear following major political or economic developments, where a lack of active orders and insufficient liquidity causes price movements to retrace back to these regions. Vacuum blocks are classified as either bullish or bearish and are visually represented in ora
FREE
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
SSACD Forecast Limited Edition
Roman Korotchenko
3 (3)
Göstergeler
SSACD - Singular Spectrum Average Convergence/Divergence This is an analogue of the MACD indicator based on the Caterpillar-SSA ( Singular Spectrum Analysis ) method. Limited version of the SSACD Forecast indicator. Limitations include the set of parameters and their range. Specificity of the method The Caterpillar-SSA is an effective method to handle non-stationary time series with unknown internal structure. The method allows to find the previously unknown periodicities of the series and make
FREE
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Göstergeler
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Yazarın diğer ürünleri
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1.Swing Noktası Algılama: Gra
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Price Grid Navigator Göstergesi Price Grid Navigator, yatırımcıların temel destek ve direnç seviyelerini dinamik olarak belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve sezgisel bir ticaret aracıdır. Potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölgeleri için net görsel ipuçları sağlar ve bu da onu tüm deneyim seviyelerindeki yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araç haline getirir. Bu seviyeleri dinamik olarak hesaplayıp çizerek, gösterge yatırımcılara potansiyel giriş nokt
FREE
Ticks Indicator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Ticks Göstergesi - En İyi Piyasa Zamanlama Aracınız Ticks Göstergesi ile hassas ticaretin gücünü açığa çıkarın! Bu güçlü MetaTrader 4 aracı, piyasanın tutarlı desenler gösterdiği belirli zamanları ve günleri analiz ederek yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Ticks Göstergesinin Temel Avantajları 1. Akıllı Zaman Tabanlı Analiz Belirli piyasa saatlerini (örneğin, "11:00") hedefleyin ve fiyatın tam o anda nasıl davrandığını anında görün. Ticaret tarzınıza uyması iç
MAs COMBO
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
MT4 için Basit Ama Güçlü Bir Hareketli Ortalama Göstergesi Keşfedin! Bu özel gösterge, Basit Hareketli Ortalamaların akıllı bir kombinasyonu etrafında oluşturulmuştur; minimum çabayla yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını belirlemek için mükemmeldir.  İşlem yapmaya yeni başlamış olsanız bile, bu göstergenin basit mantığı sayesinde net ve karlı işlem sinyallerini hızla fark edeceksiniz. Desen tanıma o kadar sezgiseldir ki, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar hemen faydalanabilir!
FREE
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması: MA Crossover EA RSI Filtreli MA Crossover EA, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış sağlam ve tamamen otomatik bir işlem robotudur. Bu EA, duygusal karar vermeyi ortadan kaldırdığı ve işlem stratejilerinin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağladığı için, işlem yapmaya sistematik ve disiplinli bir yaklaşım arayan yatırımcılar için idealdir. Temel Özellikler Risk Yönetimi için Trailing Stop: EA, işlem sizin lehinize hareket ettikçe karları kilitleyen bir trailing stop özelliği iç
TrendCrossover EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması Bu Uzman Danışman (EA), duygusal karar vermeyi ortadan kaldıran ve işlemlerin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistematik ve disiplinli bir işlem yaklaşımı isteyen yatırımcılar için idealdir. Avantajlar Otomatik İşlem: EA, piyasaları izlemeden 7/24 işlem yapmanıza olanak tanıyarak manuel müdahaleye olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Risk Yönetimi: Sabit zarar durdurma ve kar alma seviyeleri, riskinizin kontrol altında olmasını sağlarken, takip eden durdurma karları kili
Price Grid NavigatorEA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Price Grid Navigator EA Hassas Ticaret için Murrey Math'ın Gücünü Açın Price Grid Navigator EA, ünlü Murrey Math Ticaret Sistemine dayalı ticaret stratejilerini otomatikleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu EA, temel destek ve direnç bölgelerini belirlemek, işlemleri yürütmek ve riski etkili bir şekilde yönetmek için Murrey Math seviyelerinin hassasiyetinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir. Temel Özellikler Otomatik Murrey Math Ticareti: EA, 13
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme-Basit Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya her dakika işlemleri belirli bir süre boyunca otomatik olarak yığmanıza olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT4 terminalinizde. İster bir scalper, ister trend sürücüsü veya kopuşları yığıyor olun, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için üretilmiştir. Sadece bir geri test oyuncağı değil — bu can
Schemes
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Schemes 2.0 – MT4 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün Meta Trader 4 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile yatırım deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. 9 profesyonelce tasarlanmış renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stillerini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz: sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere. Yatırımcıların Schemes 2.0'ı Sevme Nedenleri 1. 9 Premium Tema – Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her yatırım stiline özel.
HighLow Swing MT5
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1. Swing Noktası Algılama:
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme Kullanımı Kolay Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya belirli bir süre boyunca her dakika otomatik olarak işlemlerinizi birleştirmenize olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT5 terminalinizde. İster scalper, ister trend takipçisi olun, ister breakout'ları bir araya getirin, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için tasarlandı. Sadece bir g
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt