MAs COMBO - MT4 için Basit Ama Güçlü Bir Hareketli Ortalama Göstergesi Keşfedin!

Bu özel gösterge, Basit Hareketli Ortalamaların akıllı bir kombinasyonu üzerine kurulmuştur ve minimum çabayla yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını belirlemek için mükemmeldir.


İşlem yapmaya yeni başlamış olsanız bile, bu göstergenin basit mantığı sayesinde net ve karlı işlem sinyallerini hızla fark edeceksiniz. Desen tanıma özelliği o kadar sezgiseldir ki, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar hemen faydalanabilir!


Bu Göstergeyi Neden Seveceksiniz:

1. Önceden yapılandırılmış giriş ayarlarıyla birlikte gelir, böylece hemen kullanmaya başlayabilirsiniz; karmaşık kurulumlar gerekmez.

2. Özelleştirilebilir renkler, grafiğinizi tarzınıza uyacak şekilde kişiselleştirmenizi sağlar.

3. Dahili parametreler, hareketli ortalama ayarları için tüm zorlu işleri hallederek size zaman ve tahmin yürütme olanağı tanır.


Tüm İşlem Stilleri İçin Mükemmel:

1. Uzun vadeli işlemler mi yapıyorsunuz? Daha güçlü trend onayı ve daha iyi kârlar için daha uzun zaman dilimlerinde kullanın.

2. Kısa vadeli scalping mi yapıyorsunuz? Daha düşük zaman aralıklarında (H1'in altında) uygulayın; en iyi sonuçlar için piyasa gürültüsüne dikkat edin.


YENİ! Güncellenmiş Özellikler:

1. Hareketli ortalamalar kesiştiğinde gerçek zamanlı uyarılar; hiçbir ayarı kaçırmayın!

2. Eyleme geçirilebilir işlem sinyalleri: kesişme anında alım mı yoksa satım mı yapacağınızı bilin.

3. Kesin giriş bilgileri: güvenle sipariş vermek için kesin fiyat seviyeleriyle (Satış veya Teklif) uyarı alın.


İster ilk işlem hesabınızı büyütüyor olun, ister profesyonel düzeyde bir stratejiye ekleme yapıyor olun, bu gösterge tutarlı değer sağlayan güvenilir bir araçtır.


Eller Serbest İşlem Yapmaya Hazır mısınız?

Bu stratejinin otomatik Uzman Danışman versiyonlarıyla işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın:


TrendCrossover EA

Her kesişmeden sonra mumları akıllıca sayarak momentumu doğrular ve yanlış sinyalleri filtreler; böylece girişlerin gürültülere değil, sağlam trend devamlılığına dayalı olmasını sağlar, 7/24 işlem. Kanıtlanmış MA mantığına dayalı, tamamen müdahalesiz bir yaklaşımı tercih ediyorsanız idealdir.


MAs COMBO EA

Özellikle MAs COMBO Göstergesi etrafında oluşturulmuş daha gelişmiş bir otomasyon. Aynı geçiş mantığını kullanır, ancak gelişmiş performans için risk yönetimi, takip eden stop emirleri ve çoklu çift desteği ekler.


Her iki EA da, işlemleri otomatik olarak gerçekleştirirken göstergenin hassasiyetini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır; manuel müdahale gerekmez!


👉 TrendCrossover EA ve MAs COMBO EA'yı hemen edinmek için buraya tıklayın!


Göstergeye güç veren aynı test edilmiş ve güvenilir strateji üzerine kurulu otomatik alım satımın özgürlüğünü deneyimleyin.


Sonuç

MAs COMBO Göstergesi, hareketli ortalama geçişlerini belirlemede netlik, tutarlılık ve basitlik isteyen yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araçtır.


İster manuel olarak alım satım yapın ister otomasyonu tercih edin, bu gösterge ve EA benzerleri, kanıtlanmış mantık, müdahalesiz performans ve gerçek alım satım sonuçları sunan kazançlı bir kombinasyondur.


MAs COMBO Göstergesini bugün edinin ve EA'larıyla eşleştirerek tüm işlem potansiyelinizi ortaya çıkarın!

