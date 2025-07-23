Simple Trading Manager
- Utilitaires
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Version: 1.0
-
Le trading visuel simplifié :
-
Placez et faites glisser simplement des lignes horizontales sur votre graphique pour définir vos niveaux d'entrée, de Stop Loss et de Take Profit.
-
Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Les lignes visuelles vous donnent une clarté instantanée sur la configuration de votre transaction.
-
-
Calcul automatique de la taille de lot :
-
Arrêtez de risquer plus que ce que vous aviez prévu. Définissez votre risque comme un montant fixe ou comme un pourcentage du solde de votre compte (par ex., 1%).
-
L'EA calcule instantanément la taille de lot correcte en fonction de la distance de votre stop-loss, garantissant que votre risque est toujours sous contrôle.
-
-
Prise en charge complète des types d'ordres :
-
Exécution au marché : Entrez sur le marché instantanément avec les boutons d'achat/vente au marché.
-
Ordres en attente : Configurez facilement des ordres Buy/Sell Limits et Buy/Sell Stops pour votre stratégie spécifique. L'EA ajustera même automatiquement la ligne si le prix du marché se rapproche trop.
-
-
Gestion avancée des profits et des transactions :
-
Prises de profit multiples : Sécurisez vos profits en cours de route. Configurez jusqu'à 4 niveaux de prise de profit partielle. Les étiquettes d'information montrent le ratio Risque/Rendement et le profit potentiel pour chaque niveau.
-
Mise à break-even automatique : Protégez votre capital sans effort. L'EA peut automatiquement déplacer votre stop loss au seuil de rentabilité une fois que le prix atteint une cible spécifiée.
-
Ajustement intelligent des pourcentages : Lorsque vous activez ou désactivez des niveaux de Take Profit, les pourcentages de profit se rééquilibrent automatiquement, vous faisant gagner du temps.
-
-
Interface épurée et non encombrée :
-
Le panneau de contrôle vous donne accès à tous les paramètres sans surcharger votre écran.
-
Besoin de plus d'espace sur le graphique ? Minimisez simplement le panneau en un petit onglet discret.
-
Tous les paramètres, y compris les positions des lignes et les préférences de risque, sont automatiquement sauvegardés, afin que votre configuration soit prête pour vous la prochaine fois que vous ouvrirez le graphique.
-
-
Envoyez un message privé pour une version de démonstration afin que vous puissiez la tester et vous assurer qu'elle vous convient.
I tried a lot, this one is the best for me.