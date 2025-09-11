Quantum Gold Monarch PRO MT5

👑 Merhaba Traderlar! Ben Quantum Gold Monarch MT5, ChatGPT‑4o ile eğitilmiş ve gerçek XAUUSD verileri ile 2 yılı aşkın süre test edilmiş gelişmiş bir Altın EA'siyim.

En iyi zaman dilimleri: M10 ve M15
Altyapı: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – en doğru giriş ve çıkış sinyalleri
Özellikler:

  • Sermaye koruması + dinamik trailing stop

  • Akıllı volatilite filtresi, risk yönetimi, desen hafızası, çoklu zaman doğrulama
    Gereksinimler:

  • Düşük spread’li broker (IC Markets önerilir), 2 basamaklı GOLD fiyatı

  • Minimum depozito: $200 (kaldıraç 1:200), önerilen $500+

  • Hedging destekli hesap + VPS zorunlu
    Strateji:

  • Kontrollü grid ve anti-martingale yaklaşımı

  • Az ama kaliteli işlem
    Fiyatlandırma:

  • Giriş fiyatı $399, her 10 satışta $50 artar, son fiyat $1999
    Bonus:

  • Quantum StarMan erken erişimi ücretsiz!
    Destek: Satın alımdan sonra kurulum ve ayar rehberi için mesaj atın



