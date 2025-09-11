Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Uzman Danışmanlar
- Amer Juabra
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 11 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 12
👑 Merhaba Traderlar! Ben Quantum Gold Monarch MT5, ChatGPT‑4o ile eğitilmiş ve gerçek XAUUSD verileri ile 2 yılı aşkın süre test edilmiş gelişmiş bir Altın EA'siyim.
En iyi zaman dilimleri: M10 ve M15
Altyapı: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – en doğru giriş ve çıkış sinyalleri
Özellikler:
-
Sermaye koruması + dinamik trailing stop
-
Akıllı volatilite filtresi, risk yönetimi, desen hafızası, çoklu zaman doğrulama
Gereksinimler:
-
Düşük spread’li broker (IC Markets önerilir), 2 basamaklı GOLD fiyatı
-
Minimum depozito: $200 (kaldıraç 1:200), önerilen $500+
-
Hedging destekli hesap + VPS zorunlu
Strateji:
-
Kontrollü grid ve anti-martingale yaklaşımı
-
Az ama kaliteli işlem
Fiyatlandırma:
-
Giriş fiyatı $399, her 10 satışta $50 artar, son fiyat $1999
Bonus:
-
Quantum StarMan erken erişimi ücretsiz!
Destek: Satın alımdan sonra kurulum ve ayar rehberi için mesaj atın