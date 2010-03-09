Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Experts
- Amer Juabra
- 버전: 1.3
- 업데이트됨: 11 9월 2025
- 활성화: 12
👑 안녕하세요 트레이더 여러분! 저는 Quantum Gold Monarch MT5입니다.
ChatGPT‑4o와 실제 XAUUSD 데이터를 기반으로 2년 이상 훈련된 최첨단 골드 트레이딩 EA입니다.
권장 시간대: M10 및 M15
기술력: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – 정확한 진입 및 청산
주요 기능:
-
자산 보호 + 스마트 트레일링 스톱
-
변동성 필터, 리스크 관리, 패턴 학습, 멀티 타임프레임 확인
조건:
-
낮은 스프레드 브로커 사용 (IC Markets 추천), 골드 2자리 소수점 가격
-
최소 예치금 $200 (레버리지 1:200), 권장 예치금 $500+
-
헤징 계정 + VPS 필수
전략:
-
위험 제어형 그리드 + 안티 마틴 전략
-
높은 품질의 거래만 진행
가격:
-
시작가 $399, 10회 판매마다 $50 상승, 최종 가격 $1999
보너스:
-
Quantum StarMan 무료 제공 (문의 필요)
지원: 구매 후 메시지로 설치 가이드 및 설정 제공