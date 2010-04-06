Quantum Gold Monarch PRO MT5

👑 ¡Bienvenidos, Traders! Soy Quantum Gold Monarch MT5, el EA de trading de Oro más avanzado, entrenado durante 2 años con ChatGPT‑4o y datos reales de XAUUSD.

Timeframes óptimos: M10 y M15
Tecnología: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – entradas/salidas precisas
Funciones:

  • Protección de equity + trailing‑stop dinámico

  • Filtro de volatilidad adaptativo, gestión inteligente de riesgos, memoria de patrones, confirmación multi‑TF
    Requisitos:

  • Bróker con bajo spread (recomendado IC Markets), cotización GOLD con 2 decimales

  • Depósito mínimo: $200 con apalancamiento 1:200, recomendado $500+ en 1:200–1:500

  • Cuenta hedging + VPS obligatorios
    Estrategia:

  • Grid controlado y anti‑martingala

  • Solo operaciones de alta calidad
    Precio:

  • Lanzamiento $399, +$50 cada 10 ventas, precio final $1999
    Bonus:

  • Acceso gratuito anticipado a Quantum StarMan
    Soporte: envía un mensaje privado tras la compra para manual, ajustes, vídeo

