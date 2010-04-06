Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Asesores Expertos
- Amer Juabra
- Versión: 1.3
- Actualizado: 11 septiembre 2025
- Activaciones: 12
👑 ¡Bienvenidos, Traders! Soy Quantum Gold Monarch MT5, el EA de trading de Oro más avanzado, entrenado durante 2 años con ChatGPT‑4o y datos reales de XAUUSD.
Timeframes óptimos: M10 y M15
Tecnología: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – entradas/salidas precisas
Funciones:
-
Protección de equity + trailing‑stop dinámico
-
Filtro de volatilidad adaptativo, gestión inteligente de riesgos, memoria de patrones, confirmación multi‑TF
Requisitos:
-
Bróker con bajo spread (recomendado IC Markets), cotización GOLD con 2 decimales
-
Depósito mínimo: $200 con apalancamiento 1:200, recomendado $500+ en 1:200–1:500
-
Cuenta hedging + VPS obligatorios
Estrategia:
-
Grid controlado y anti‑martingala
-
Solo operaciones de alta calidad
Precio:
-
Lanzamiento $399, +$50 cada 10 ventas, precio final $1999
Bonus:
-
Acceso gratuito anticipado a Quantum StarMan
Soporte: envía un mensaje privado tras la compra para manual, ajustes, vídeo