Parametre Genel Bakışı

GW AI Scalping (Gold Warrior), Altın piyasası için sağlam ve güvenilir bir ticaret stratejisi sunmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir ticaret botudur. Riskli grid/martingale sistemlerine dayanan diğer birçok botun aksine, GW AI Scalping, hareketli ortalamalar, momentum göstergeleri ve Fibonacci seviyelerine dayanan sofistike ancak basit bir yaklaşım kullanır.





Neden GW AI Scalping'i Seçmelisiniz?

Pazardaki çoğu Altın ticaret EA'sı, önemli kayıplara yol açabilen riskli grid/martingale stratejilerini kullanır. Bu stratejiler, geri testlerde iyi görünebilir ancak genellikle canlı işlem sırasında bir marjin çağrısı ve hesabın tamamen silinmesiyle sonuçlanır.





GW AI Scalping, her bir işlemin hesaplandığından ve riskin etkili bir şekilde yönetildiğinden emin olmak için günlük destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarına odaklanan gerçek bir ticaret stratejisi kullanarak öne çıkar.





Ana Özellikler

EMA Çaprazlama Stratejisi: 10 periyot ve 50 periyot EMA'ları kullanarak piyasa trendlerini tespit eder.

Momentum Göstergesi Onayı: İşlemlerin piyasa gücü ile uyumlu olduğundan emin olur.

Bollinger Bantları Doğrulaması: Fiyat hareketlerini Bollinger Bantlarına karşı kontrol eder.

Otomatik Pozisyon Yönetimi: Stop loss ayarlamalarını ve kısmi kar alma işlemlerini içerir.

Fibonacci Seviyesine Dayalı Stop Loss: Risk yönetimini optimize eder.

Aktif Piyasa Oturumu Ticareti: Avrupa ve Amerikan seanslarına odaklanır.

Çekilme Koruması: Sıkı çekilme limitleri uygular.

Uyarlanabilir Pozisyon Büyüklüğü: Piyasa koşullarına göre pozisyon büyüklüklerini ayarlar.





Girişler ve Parametreler

EMA Periyotları





ema10Periyot: Kısa vadeli EMA için periyot (varsayılan: 10)

ema50Periyot: Uzun vadeli EMA için periyot (varsayılan: 50)

Bollinger Bantları





bollingerPeriyot: Bollinger Bantlarının hesaplanma periyodu (varsayılan: 20)

bollingerSapma: Bollinger Bantları için standart sapma (varsayılan: 2)

Momentum Göstergesi





momentumPeriyot: Momentum göstergesi için periyot (varsayılan: 14)

Stop Loss Yönetimi





stopLossTickler: Giriş fiyatından stop loss tickleri

trailingStopMesafe: Trailing stop için mesafe (noktalarda)

fibonacciSeviyeleri[]: Stop loss ayarlaması için kullanılan Fibonacci seviyeleri dizisi (örneğin, [0.236, 0.382, 0.5, 0.618])

Ticaret Oturumları





tradingAutoTiming: Avrupa ve Amerikan seanslarında otomatik ticareti etkinleştir (varsayılan: true)

tradingBaşlangıçSaat: tradingAutoTiming devre dışı bırakılmışsa ticaret için özel başlangıç ​​saati

tradingBitişSaat: tradingAutoTiming devre dışı bırakılmışsa ticaret için özel bitiş saati

Risk Yönetimi





maxÇekilmeYüzde: Başlangıç ​​bakiyesinin yüzde olarak izin verilen maksimum çekilmesi (varsayılan: 5)

riskYüzdesi: İşlem başına risk için hesap bakiyesinin yüzdesi (varsayılan: 1)

Hacim ve Pozisyon Boyutu





maxMarjYüzde: Marjin olarak hesap bakiyesinin maksimum yüzdesi (varsayılan: 20)

siparişBlokPeriyodu: Sipariş bloklarını hesaplamak için periyot (varsayılan: 20)

kısmiTahminiKârOranı: Kısmi kar alma için oran (varsayılan: 50)





EA'nın Kurulumu

Tavsiye Edilen Çift: XAUUSD/GOLD

Zaman Çerçevesi: 1M

Minimum Balance: $250 With 1:10 Minimum leverage OR $2500 With 1:1 Minimum leverage





1 dakikalık bir zaman diliminde altın grafiğini açın.

EA'yı grafiğe sürükley