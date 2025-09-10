GW AI Scalping

LANSMAN PROMOSYON:
Mevcut fiyatta sadece birkaç kopya kaldı!

Son fiyat: $247

1 EA bedava alın (2 işlem hesabı için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin

Parametre Genel Bakışı
GW AI Scalping (Gold Warrior), Altın piyasası için sağlam ve güvenilir bir ticaret stratejisi sunmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir ticaret botudur. Riskli grid/martingale sistemlerine dayanan diğer birçok botun aksine, GW AI Scalping, hareketli ortalamalar, momentum göstergeleri ve Fibonacci seviyelerine dayanan sofistike ancak basit bir yaklaşım kullanır.

Neden GW AI Scalping'i Seçmelisiniz?
Pazardaki çoğu Altın ticaret EA'sı, önemli kayıplara yol açabilen riskli grid/martingale stratejilerini kullanır. Bu stratejiler, geri testlerde iyi görünebilir ancak genellikle canlı işlem sırasında bir marjin çağrısı ve hesabın tamamen silinmesiyle sonuçlanır.

GW AI Scalping, her bir işlemin hesaplandığından ve riskin etkili bir şekilde yönetildiğinden emin olmak için günlük destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarına odaklanan gerçek bir ticaret stratejisi kullanarak öne çıkar.

Ana Özellikler
EMA Çaprazlama Stratejisi: 10 periyot ve 50 periyot EMA'ları kullanarak piyasa trendlerini tespit eder.
Momentum Göstergesi Onayı: İşlemlerin piyasa gücü ile uyumlu olduğundan emin olur.
Bollinger Bantları Doğrulaması: Fiyat hareketlerini Bollinger Bantlarına karşı kontrol eder.
Otomatik Pozisyon Yönetimi: Stop loss ayarlamalarını ve kısmi kar alma işlemlerini içerir.
Fibonacci Seviyesine Dayalı Stop Loss: Risk yönetimini optimize eder.
Aktif Piyasa Oturumu Ticareti: Avrupa ve Amerikan seanslarına odaklanır.
Çekilme Koruması: Sıkı çekilme limitleri uygular.
Uyarlanabilir Pozisyon Büyüklüğü: Piyasa koşullarına göre pozisyon büyüklüklerini ayarlar.

Girişler ve Parametreler
EMA Periyotları

ema10Periyot: Kısa vadeli EMA için periyot (varsayılan: 10)
ema50Periyot: Uzun vadeli EMA için periyot (varsayılan: 50)
Bollinger Bantları

bollingerPeriyot: Bollinger Bantlarının hesaplanma periyodu (varsayılan: 20)
bollingerSapma: Bollinger Bantları için standart sapma (varsayılan: 2)
Momentum Göstergesi

momentumPeriyot: Momentum göstergesi için periyot (varsayılan: 14)
Stop Loss Yönetimi

stopLossTickler: Giriş fiyatından stop loss tickleri
trailingStopMesafe: Trailing stop için mesafe (noktalarda)
fibonacciSeviyeleri[]: Stop loss ayarlaması için kullanılan Fibonacci seviyeleri dizisi (örneğin, [0.236, 0.382, 0.5, 0.618])
Ticaret Oturumları

tradingAutoTiming: Avrupa ve Amerikan seanslarında otomatik ticareti etkinleştir (varsayılan: true)
tradingBaşlangıçSaat: tradingAutoTiming devre dışı bırakılmışsa ticaret için özel başlangıç ​​saati
tradingBitişSaat: tradingAutoTiming devre dışı bırakılmışsa ticaret için özel bitiş saati
Risk Yönetimi

maxÇekilmeYüzde: Başlangıç ​​bakiyesinin yüzde olarak izin verilen maksimum çekilmesi (varsayılan: 5)
riskYüzdesi: İşlem başına risk için hesap bakiyesinin yüzdesi (varsayılan: 1)
Hacim ve Pozisyon Boyutu

maxMarjYüzde: Marjin olarak hesap bakiyesinin maksimum yüzdesi (varsayılan: 20)
siparişBlokPeriyodu: Sipariş bloklarını hesaplamak için periyot (varsayılan: 20)
kısmiTahminiKârOranı: Kısmi kar alma için oran (varsayılan: 50)

EA'nın Kurulumu
Tavsiye Edilen Çift: XAUUSD/GOLD
Zaman Çerçevesi: 1M
  • Minimum Balance: $250 With 1:10 Minimum leverage OR $2500 With 1:1 Minimum leverage

1 dakikalık bir zaman diliminde altın grafiğini açın.
EA'yı grafiğe sürükley
Yazarın diğer ürünleri
Quantum Gold Monarch PRO MT5
Amer Juabra
Uzman Danışmanlar
Merhaba Traderlar! Ben Quantum Gold Monarch MT5 , ChatGPT‑4o ile eğitilmiş ve gerçek XAUUSD verileri ile   2 yılı aşkın süre test edilmiş   gelişmiş bir Altın EA'siyim. En iyi zaman dilimleri :   M10 ve M15 Altyapı : ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – en doğru giriş ve çıkış sinyalleri Özellikler : Sermaye koruması + dinamik trailing stop Akıllı volatilite filtresi, risk yönetimi, desen hafızası, çoklu zaman doğrulama Gereksinimler : Düşük spread’li broker (IC Markets önerilir), 2 basamaklı GOLD f
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Amer Juabra
Uzman Danışmanlar
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO Hassasiyet. Hız. Kâr. Her Forex Paritesi için En İyi Yapay Zeka Destekli Scalping EA'sı Quantum PulseMatrix Forex AI PRO ile yatırımın geleceğine adım atın. Hassasiyet, hız ve tutarlılık arayan scalper'lar, swing yatırımcıları ve günlük profesyoneller için tasarlanmış bir Uzman Danışman. Yatırımcılar Neden PulseMatrix'i Seçiyor? Quantum PulseNet v2.7 Yapay Zeka Motoru Yıllarca süren piyasa verileriyle eğitilen bu yeni nesil yapay zeka, gürültüyü filtr
