Quantum Gold Monarch PRO MT5

👑 Hallo Trader! Ich bin Quantum Gold Monarch MT5, der neue KI‑basierte EA für Gold, über 2 Jahre mit ChatGPT‑4o und realen XAUUSD‑Daten trainiert.

Optimale Timeframes: M10 & M15
Technik: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – für präzise Ein‑ und Ausstiege
Funktionen:

  • Equity‑Schutz + dynamischer Trailing‑Stop

  • Adaptiver Volatilitätsfilter, intelligentes Risikomanagement, Pattern‑Memory, Multi‑Timeframe‑Bestätigung
    Anforderungen:

  • Broker mit niedrigem Spread (IC Markets empfohlen), 2‑stellige GOLD‑Quotes

  • Mindest­deposit: $200 mit 1:200, empfohlen $500+ bei 1:200–1:500

  • Hedging‑Konto + VPS nötig
    Strategie:

  • Grid‑Logik mit kontrolliertem Exposure & Anti‑Martingale

  • Nur Qualitätstrades
    Preis:

  • Einführungspreis $399, +$50 alle 10 Verkäufe, Endpreis $1999
    Bonus:

  • Kostenloser früher Zugang zur Quantum StarMan‑Beta
    Support: Privatnachricht nach Kauf für Anleitung, Einstellungen, Video

Empfohlene Produkte
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experten
Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
Gold Cent Scalper EA
Phan Van Tuyen
Experten
Einführung: Gold Cent Scalper EA Gold Cent Scalper EA ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf Cent-Konten entwickelt wurde. Er ist ideal für Anfänger oder diejenigen, die ihr Kapital optimieren möchten. Mit einem Mindestguthaben von nur 5000 Cent (entspricht 50 USD) nutzt der Bot eine effektive Scalping-Strategie, um kurzfristige Preisbewegungen für stabile Gewinne zu nutzen. Seine Leistung wurde durch Backtests mit qualitativ hochwertigen
HAP Elhamed
Amirali Abazar
Experten
H_ap_sp EA basiert auf der Erkennung von Spike-Handelsalgorithmus und Pending Position Strategie zu EURUSD in M5 Zeitrahmen. Ich habe H_ap_sp EA im Laufe des Jahres 2022 entwickelt und Ende 2022 fertiggestellt. Ich habe H_ap_sp EA auf REAL MONEY TEST seit Anfang 2023 verwendet. Wie Sie vielleicht wissen, sind reale Datenbank und Demo-Datenbank nicht genau das gleiche, ich habe es auf realen Konto getestet und es funktioniert auf realen Konto. Die Verwendung von H_ap_sp EA in Ihrem Konto ist seh
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Trader Code EA infinity profit MT5
Mr Sarut Panjan
Experten
Trader Code Expert MT5 ist ein vollautomatisches EA-Design für das Währungspaar EURUSDm mit TF = M1. Alle Aufträge sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt. Dieser EA hat keine Martingale, Smart Recovery, Grid Trading oder Averaging in diesem Algorithmus. Dieser EA kann mit einem kleinen Guthaben ( mehr als 45 usd ) gestartet werden. Diese EA sollte Lose 0,01 pro 45 usd Gleichgewicht gesetzt werden Dieser EA kann die Lot-Multiplikator-Stufe 1.0-2.5 einstellen (Vorgabe ist 1.0) Dieser EA kann
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
Phenix MT5
Maksim Vershinin
Experten
Phenix MT5 ist ein automatisches Handelssystem, das auf einer Scalping-Strategie basiert. Dieser Expert Advisor ist nur für das Währungspaar EURJPY mit dem Zeitrahmen H4 optimiert . Der Expert Advisor verwendet Signale des bekannten Moving Average Indikators , um Trades zu tätigen . Um Ihre Einlage zu schützen, verfügt der Expert Advisor über mehrere Schutzsysteme . Eines davon ist StopLevel - dies ist die Höhe des Einlagenrückgangs, bei dem der Expert Advisor den Handel stoppt. Der empfohlene W
TransScalpels
Andriy Sydoruk
Experten
Der Expert Advisor analysiert die Tick-Mikro-Signale und bestimmt die Richtung, in der eine Position eröffnet werden soll. Achtung! Der EA kann nur auf allen Ticks optimiert und getestet werden! Stellen Sie sicher, dass Sie optimieren, die Grenzen für die Optimierung sind im Screenshot dargestellt. Der EA verwendet das Netting-System der Positionsbuchhaltung (ein Symbol kann nur eine Position haben). Der EA funktioniert nicht mit unabhängiger Positionsbuchhaltung (Hedging, wenn es mehrere Positi
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Experten
Easy Funded MT5 ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die HFT-Herausforderungen von MT5-Proprietary-Firmen zu bestehen, die seine Verwendung erlauben. Welche HFT-Proprietary-Firmen kann ich verwenden? Es wurde bisher auf Kortana FX und Nova Funding getestet und verifiziert. Ich werde weiterhin seine Verwendung bei anderen HFT-Proprietary-Firmen testen und bei Bedarf aktualisieren. Was ist mit HFT für MT4? Bitte überprüfen Sie Smart Funded HFT für alle MT4-Proprietary-Firmen, die HFT e
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen rigoros entworfen, Apolo AI gedacht und speziell entwickelt, um es mit einem Trendalgorithmus zu skalieren, der in AI und Nodes in der kanadischen Währung strukturiert ist. Hier können wir das Ergebnis in seinem 1-Jahres-Backtest von 10.000 bis sehen 40.000, wir können auch das echte Kontosignal mit echtem Geldgewinn mit ähnlichen Ergebnissen sehen, Apollo ist unglaublich! Ich werde Ihnen ein wenig über das Design erzählen, das auf Kno
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experten
Der ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursschwankungen bei allen Währungspaaren und Metallen (XAU/XAG) auszunutzen. Es kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber die besten Ergebnisse wurden im täglichen Zeitrahmen mit EMA 178, reversed Trades erreicht. Der EA verwendet eine Grid-Handelsstrategie, bei der Kauf- und Verkaufsaufträge an regelmäßigen Rasterpunkten platziert werden. Der Benutzer legt auch den Take-Profit-Sch
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell für GBP/USD-Händler entwickelt wurde, die auf dem H1-Zeitrahmen handeln. Dieser EA nutzt hochentwickelte Algorithmen und eine robuste Reihe von Schutzmechanismen, um konsistente, effiziente und sichere Handelserfahrungen zu liefern. Cable Maverick Pro 2.0 eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Neueinsteiger und ermöglicht es den Nutzern, ihre Handelsziele mit Präzision und Zuversicht zu erreich
MSTrade Xauusd Scalping Mt5
Harsh Tiwari
Experten
Gold Trading Bot Beschreibung: MSTrade Xauusd Scalping Überblick: MSTrade Xauusd Scalping ist ein nicht-Martingale Expert Advisor (EA), der für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er konzentriert sich auf Kapitalerhalt, striktes Risikomanagement und niedrige Drawdowns, indem er jeweils nur einen Trade ausführt. Der Bot nutzt technische Analysen, Volatilitätsfilter und adaptive Risikokontrollen für eine konsistente Performance unter allen Marktbedingungen. Hauptmerkmale: Nicht-Marti
Black Move MT5
Sarfraz
Experten
Black Move MT5 ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus für die MetaTrader 5-Plattform, der emotionale Entscheidungen ausschaltet und Trades auf der Grundlage rein mathematischer Analysen ausführt. Er verwendet eine adaptive Dual-Mode-Strategie, um hochwahrscheinliche Chancen unter verschiedenen Marktbedingungen zu identifizieren und zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen, die sich sowohl in trendigen als auch in korrigierenden M
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Experten
Einführungspreis: $49. Preiserhöhung um $50 nach jeweils 10 Verkäufen. Ein Swing-Trading-EA für die wichtigsten Forex-Paare, der auf Trendumkehrungen auf dem H4- oder H1-Zeitrahmen abzielt. Der EA sucht nach überkauften und überverkauften RSI-Niveaus und fängt optimale Umkehrungen ab. Es ist die schlechteste Idee, in einen Markt einzusteigen, in dem der Preis einen starken Trend hat. 90 % der Händler verlieren Geld durch den Handel, weil es ihnen an Emotionskontrolle, einem präzisen Handelsstra
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Beschreibung des Produkts Der Trivia M30 EURAUD ist ein Handelsroboter, der für den EUR/AUD-Handel im 30-Minuten-Raster (M30) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde mit dem Ziel entwickelt, mit Hilfe von robusten und individuellen Strategien Marktchancen zu erkunden und dabei sowohl auf die Optimierung als auch auf den Schutz des Kapitals zu setzen. Ausgestattet mit verschiedenen technischen Indikatoren und Nachrichtenfiltern bietet der Trivia M30 EURAUD eine maßgeschneiderte Lösung
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experten
Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Experten
Nachdem Sie den EA heruntergeladen haben, treten Sie bitte unserer Telegrammgruppe bei: ..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA ist ein einzigartiger, vollautomatischer Expert Advisor, der eine Kombination aus Preisaktionen und Indikatoren verwendet, um profitable Einstiegsmöglichkeiten auf dem Markt zu finden. Es verwendet einen Durchschnitt der Standardabweichung, um den Trend für zusätzliche Einträge zu folgen und somit den Vorteil des Trends zu nehmen. Seine einzigartigen, aber einfachen P
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experten
roduktübersicht Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das Trendfilterung , Grid-Trading und Hedging-Strategien kombiniert , um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor ist für den Forex- und Rohstoffmarkt konzipiert und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert. Hauptmerkmale Dual-Engine-System Engine A : Spezialisiert auf den Kauf von (Long-)Positionen mit unabhängiger magischer Zahl Engine B : Spezialisiert für
GOLD Sniper GS5
ahmed mohiuddin
Experten
(Die empfohlenen Einstellungen sind auf dem Bild zu sehen) JAHRESENDVERKAUF !!! Nur $37 Der Preis wird nach Neujahr wieder auf $99 steigen. Live-Tests können auf myfxbook verfolgt werden GOLD SNIPER GS5 - Strategie-Übersicht Professionelles Goldhandelssystem - für Meta Trader 5 (Empfohlene Einstellungen sind im Bild dargestellt) Der GOLD SNIPER Expert Advisor ist eine hochmoderne automatisierte Handelslösung, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde in jahre
Kintal
Dian Mayang Sari
2 (1)
Experten
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 382 . Präsentation von Kintal   – Fortschrittlicher risikokontrollierter EA  Solar Crest ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf XAUUSD und verwendet M15 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Chart nur und lassen Sie die präzise Logik alles regeln. “Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und stre
SniperSP
Petr Popov
Experten
Grüße an alle Forex-Handelsbegeisterten! Heute möchte ich Ihnen die Geschichte erzählen, wie unser einzigartiger Handelsberater entstanden ist, der zwei bewährte Strategien - Sniper und Spider - kombiniert. Dieses Projekt war das Ergebnis langjähriger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit einem talentierten Programmierer. Die Idee wurde aus dem Wunsch geboren, etwas wirklich Effektives und Universelles zu schaffen. Wir haben unsere Lieblingsstrategien als Grundlage genommen und beschlossen, si
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
Boom and Crash AI
Godbless C Nygu
Experten
Boom- und Crash-Indizes sind synthetische Indizes von Deriv , die so programmiert sind, dass sie steigende und fallende reale Geldmärkte widerspiegeln. Mit anderen Worten: Sie verhalten sich genau wie ein steigender (Boom) oder fallender (Crash) Finanzmarkt. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Installationsanweisungen zu erhalten. Boom und Crash AI wurde entwickelt, um dem Markttrend zu folgen. Dieser EA wurde erstellt, u
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Amer Juabra
Experten
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO Ein fokussiertes automatisiertes Handelssystem für den Forex-Markt Hallo Trader, Quantum PulseMatrix Forex AI PRO ist Teil des Quantum-Handelsökosystems – entwickelt mit einem klaren Ziel: strukturierter, disziplinierter und regelbasierter automatisierter Forex-Handel. PulseMatrix wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Präzision statt Frequenz, Logik statt Emotionen und kontrollierte Ausführung statt aggressivem Risiko legen. Marktfokus Primärmarkt
GW AI Scalping
Amer Juabra
Experten
STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: $247 Holen Sie sich 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Parameterübersicht GW AI Scalping (Gold Warrior) ist ein revolutionärer Handelsroboter, der eine robuste und zuverlässige Handelsstrategie für den Goldmarkt bietet. Im Gegensatz zu vielen anderen Robotern, die auf riskanten Gitter-/Martingale-Systemen beruhen, verwendet GW AI Scalping einen anspruchsvollen, aber einfach
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension