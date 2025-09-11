Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Experten
- Amer Juabra
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 11 September 2025
- Aktivierungen: 12
👑 Hallo Trader! Ich bin Quantum Gold Monarch MT5, der neue KI‑basierte EA für Gold, über 2 Jahre mit ChatGPT‑4o und realen XAUUSD‑Daten trainiert.
Optimale Timeframes: M10 & M15
Technik: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – für präzise Ein‑ und Ausstiege
Funktionen:
-
Equity‑Schutz + dynamischer Trailing‑Stop
-
Adaptiver Volatilitätsfilter, intelligentes Risikomanagement, Pattern‑Memory, Multi‑Timeframe‑Bestätigung
Anforderungen:
-
Broker mit niedrigem Spread (IC Markets empfohlen), 2‑stellige GOLD‑Quotes
-
Mindestdeposit: $200 mit 1:200, empfohlen $500+ bei 1:200–1:500
-
Hedging‑Konto + VPS nötig
Strategie:
-
Grid‑Logik mit kontrolliertem Exposure & Anti‑Martingale
-
Nur Qualitätstrades
Preis:
-
Einführungspreis $399, +$50 alle 10 Verkäufe, Endpreis $1999
Bonus:
-
Kostenloser früher Zugang zur Quantum StarMan‑Beta
Support: Privatnachricht nach Kauf für Anleitung, Einstellungen, Video