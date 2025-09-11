Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Experts
- Amer Juabra
- Version: 1.3
- Mise à jour: 11 septembre 2025
- Activations: 12
👑 Bonjour traders ! Je suis Quantum Gold Monarch MT5, un robot de trading spécialisé dans l’or, entraîné avec ChatGPT‑4o et des données réelles XAUUSD pendant plus de 2 ans.
Unités de temps optimales : M10 et M15
Technologie : ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – Entrées/sorties ultra précises
Fonctionnalités :
-
Protection du capital + trailing stop intelligent
-
Filtre de volatilité adaptatif, gestion intelligente du risque, mémoire des schémas, validation multi-timeframes
Pré-requis :
-
Broker à faible spread (IC Markets recommandé), GOLD avec 2 décimales
-
Dépôt min. : $200 en levier 1:200, recommandé $500+
-
Compte à couverture + VPS obligatoire
Stratégie :
-
Grille avec exposition contrôlée et anti-martingale
-
Focus sur la qualité des trades
Prix :
-
Prix de lancement $399, +$50 tous les 10 achats, prix final $1999
Bonus :
-
Accès anticipé gratuit à Quantum StarMan
Support : contactez-moi après l’achat pour recevoir le manuel, réglages et vidéo