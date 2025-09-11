👑 Bonjour traders ! Je suis Quantum Gold Monarch MT5, un robot de trading spécialisé dans l’or, entraîné avec ChatGPT‑4o et des données réelles XAUUSD pendant plus de 2 ans.

Unités de temps optimales : M10 et M15

Technologie : ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – Entrées/sorties ultra précises

Fonctionnalités :

Protection du capital + trailing stop intelligent

Filtre de volatilité adaptatif, gestion intelligente du risque, mémoire des schémas, validation multi-timeframes

Pré-requis :

Broker à faible spread (IC Markets recommandé), GOLD avec 2 décimales

Dépôt min. : $200 en levier 1:200 , recommandé $500+

Compte à couverture + VPS obligatoire

Stratégie :

Grille avec exposition contrôlée et anti-martingale

Focus sur la qualité des trades

Prix :

Prix de lancement $399 , +$50 tous les 10 achats, prix final $1999

Bonus :

Accès anticipé gratuit à Quantum StarMan

Support : contactez-moi après l’achat pour recevoir le manuel, réglages et vidéo







