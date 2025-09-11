Quantum Gold Monarch PRO MT5

👑 Bonjour traders ! Je suis Quantum Gold Monarch MT5, un robot de trading spécialisé dans l’or, entraîné avec ChatGPT‑4o et des données réelles XAUUSD pendant plus de 2 ans.

Unités de temps optimales : M10 et M15
Technologie : ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – Entrées/sorties ultra précises
Fonctionnalités :

  • Protection du capital + trailing stop intelligent

  • Filtre de volatilité adaptatif, gestion intelligente du risque, mémoire des schémas, validation multi-timeframes
    Pré-requis :

  • Broker à faible spread (IC Markets recommandé), GOLD avec 2 décimales

  • Dépôt min. : $200 en levier 1:200, recommandé $500+

  • Compte à couverture + VPS obligatoire
    Stratégie :

  • Grille avec exposition contrôlée et anti-martingale

  • Focus sur la qualité des trades
    Prix :

  • Prix de lancement $399, +$50 tous les 10 achats, prix final $1999
    Bonus :

  • Accès anticipé gratuit à Quantum StarMan
    Support : contactez-moi après l’achat pour recevoir le manuel, réglages et vidéo



Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Big Atlas this amazing EA was made and carefully tested for the   AUD/USD   market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your fund e
IntelliAlpha Premium EA
Dirar Alzoubi
Experts
Le prochain prix est de 125$ Présentation d'IntelliAlpha Premium : Votre partenaire de trading Forex Salut ! Je suis ravi de partager avec vous IntelliAlpha Premium, un outil que j'ai créé avec passion. Il est conçu pour rendre votre parcours de trading plus agréable, que vous débutiez ou que vous soyez dans le domaine depuis des années. Pourquoi vous allez adorer IntelliAlpha Premium : Facile à utiliser : Je sais combien le trading peut être accablant, alors j'ai rendu IntelliAlpha Premium faci
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
Smart Money Concepts is new trading method was developed from traditional Supply & Demand strategy after removing weak market conditional. SMC also can support to trade with traditional Supply & Demand created nice strategy to understand total movement of market.  6 copy out of 10 are Left  at  $3000! Next price -->   $4100 Our trading robot strategy is just hunting stoploss and we trade 1 or 2 trade in one day and we tested over 20 years. Supported Config:    Pair : EURUSD   Period : 1H(5M, 1
Hell Door
Ridzq Adnan Cikal
1 (2)
Experts
Hell Door EA Hell Door EA Hell Door est un robot de trading à la pointe de la technologie conçu pour les traders recherchant précision, fiabilité et performance dans le monde dynamique du trading Forex. Construit sur un cadre multi-devises sophistiqué, cet expert advisor (EA) apporte le meilleur des stratégies de trading de range à votre portefeuille. Attachez-le au graphique AUDUSD M15 , et Hell Door EA analysera et échangera automatiquement à travers plusieurs symboles Forex, vous faisant gagn
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
Gold Scalperpr0
Godwill Fortune Otieno Juma
Experts
Symbole à trader : XAUUSD Unité de temps : 1 heure Dépôt minimum : 1000 USD Effet de levier : 1:500 Focus actif : Conçu spécialement pour XAUUSD (Or/USD), tirant parti de sa volatilité et de son comportement de prix particuliers. Unité de temps : Fonctionne sur le graphique 1H, équilibre entre fréquence de trading et lisibilité des tendances. Efficacité du capital : Conçu pour fonctionner efficacement avec un capital de départ réduit de $1000. Utilisation de l'effet de levier : Optimisé pour un
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
SniperSP
Petr Popov
Experts
Greetings to all Forex trading enthusiasts! Today I want to share the story of how our unique trading advisor was created, which combined two time-tested strategies – Sniper and Spider. This project was the result of many years of experience and close cooperation with a talented programmer. The idea was born from the desire to create something truly effective and universal. We took our favorite strategies as a basis and decided to combine them in one trading advisor. The task was not an easy on
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" est un robot de scalping à haute fréquence conçu pour trader l'indice NASDAQ 100 (US100). Le robot se concentre sur des opérations à court terme, exploitant les fluctuations mineures du marché pour générer des profits. Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que le grid ou la martingale, ce qui le rend plus sûr et plus résistant à la volatilité du marché. Caractéristiques principales : Scalping à haute fréquence :   Le robot est conçu pour des opérations rapides avec
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Experts
TrendGap Hunter TrendGap Hunter   is an automated advisor for MetaTrader 5 that combines a proven trend strategy based on SuperTrend and Fair Value Gap (FVG) analysis for precise entries and exits. Main features Combination of   SuperTrend   and   FVG Breakout   indicators to filter out false signals Flexible methods of volume calculation: Fixed lot % of balance or free margin Several ways to set stop loss: By SuperTrend level Along the Fair Value Gap Join our community   and share your results
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Experience the immense potential of the Alligator indicator like never before with our Alligator Expert Advisor. This powerful tool is meticulously designed to harness the wisdom of this iconic indicator and elevate your trading to new heights.  The Alligator indicator, created by legendary trader Bill Williams, is not just a tool – it's a philosophy. It's based on the concept that the market exhibits different phases – sleeping, waking, and eating. By understanding these phases, you gain a rema
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
