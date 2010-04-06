ローンチプロモーション： 現在の価格で残りわずかのコピーのみ！ 最終価格：$247 1つのEAを無料で入手（2つの取引アカウントに対して）-> 購入後に私に連絡してください パラメーター概要 GW AI Scalping（Gold Warrior）は、金市場のための堅牢で信頼性の高い取引戦略を提供するために設計された革命的な取引ボットです。他の多くのボットがリスクの高いグリッド/マーチンゲールシステムに依存しているのに対し、GW AI Scalpingは移動平均線、モメンタム指標、およびフィボナッチレベルに基づく洗練されたがわかりやすいアプローチを採用しています。 なぜGW AI Scalpingを選ぶのですか？ 市場で最も多いゴールド取引EAは、大きな損失につながる危険なグリッド/マーチンゲール戦略を使用しています。これらの戦略はバックテストでは良いように見えるかもしれませんが、実際の取引中にはマージンコールや口座の完全な清算につながることがよくあります。 GW AI Scalpingは、毎日のサポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトに焦点を当てた実際の取引戦略を使用