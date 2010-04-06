Quantum Gold Monarch PRO MT5

👑 こんにちは、トレーダーの皆様！私は Quantum Gold Monarch MT5 ですChatGPT‑4o と XAUUSD の実データで 2 年以上訓練された、最先端の金取引エキスパートアドバイザーです。

最適時間足M10 と M15
搭載技術：ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – 正確なエントリーとエグジット
機能

  • 資金保護 + 動的トレーリングストップ

  • ボラティリティ検出、リスク管理、パターン記憶、マルチタイムフレーム確認
    必要条件

  • 低スプレッドのブローカー（IC Markets 推奨）、ゴールドは 2 桁価格表示が必要

  • 最低入金：$200（レバレッジ 1:200）、推奨は $500+

  • ヘッジ対応口座 + VPS 必須
    戦略概要

  • コントロールされたグリッドとアンチマーチンゲール

  • 質の高い取引を重視
    価格

  • 初期価格 $399、10本ごとに $50 増加、最終価格 $1999
    特典

  • Quantum StarMan の先行アクセス付き
    サポート：購入後にインストール手順と設定をお渡しします

