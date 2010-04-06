Quantum Gold Monarch PRO MT5
- エキスパート
- Amer Juabra
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 11 9月 2025
- アクティベーション: 12
👑 こんにちは、トレーダーの皆様！私は Quantum Gold Monarch MT5 です。ChatGPT‑4o と XAUUSD の実データで 2 年以上訓練された、最先端の金取引エキスパートアドバイザーです。
最適時間足：M10 と M15
搭載技術：ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – 正確なエントリーとエグジット
機能：
-
資金保護 + 動的トレーリングストップ
-
ボラティリティ検出、リスク管理、パターン記憶、マルチタイムフレーム確認
必要条件：
-
低スプレッドのブローカー（IC Markets 推奨）、ゴールドは 2 桁価格表示が必要
-
最低入金：$200（レバレッジ 1:200）、推奨は $500+
-
ヘッジ対応口座 + VPS 必須
戦略概要：
-
コントロールされたグリッドとアンチマーチンゲール
-
質の高い取引を重視
価格：
-
初期価格 $399、10本ごとに $50 増加、最終価格 $1999
特典：
-
Quantum StarMan の先行アクセス付き
サポート：購入後にインストール手順と設定をお渡しします