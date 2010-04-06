Quantum Gold Monarch PRO MT5

👑 Olá, traders! Eu sou o Quantum Gold Monarch MT5, o robô de trading mais avançado para ouro, treinado com ChatGPT‑4o e dados reais de XAUUSD por mais de 2 anos.

Melhores períodos gráficos: M10 e M15
Tecnologia: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – entradas e saídas extremamente precisas
Destaques:

  • Proteção de capital + trailing stop dinâmico

  • Filtro de volatilidade adaptável, gerenciamento inteligente de risco, memória de padrões, confirmação por múltiplos períodos
    Requisitos:

  • Corretora com baixo spread (IC Markets recomendada), cotação do ouro com 2 casas decimais

  • Depósito mínimo: $200 (alavancagem 1:200), recomendado $500+

  • Conta com hedge + uso obrigatório de VPS
    Estratégia:

  • Grade com controle de exposição e anti‑martingale

  • Foco em qualidade, não quantidade
    Preço:

  • Lançamento: $399, +$50 a cada 10 vendas, preço final $1999
    Bônus:

  • Acesso antecipado grátis ao Quantum StarMan
    Suporte: Envie uma mensagem após a compra para receber o manual, configurações e vídeo

