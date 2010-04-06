Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Experts
- Amer Juabra
- Versão: 1.3
- Atualizado: 11 setembro 2025
- Ativações: 12
👑 Olá, traders! Eu sou o Quantum Gold Monarch MT5, o robô de trading mais avançado para ouro, treinado com ChatGPT‑4o e dados reais de XAUUSD por mais de 2 anos.
Melhores períodos gráficos: M10 e M15
Tecnologia: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – entradas e saídas extremamente precisas
Destaques:
-
Proteção de capital + trailing stop dinâmico
-
Filtro de volatilidade adaptável, gerenciamento inteligente de risco, memória de padrões, confirmação por múltiplos períodos
Requisitos:
-
Corretora com baixo spread (IC Markets recomendada), cotação do ouro com 2 casas decimais
-
Depósito mínimo: $200 (alavancagem 1:200), recomendado $500+
-
Conta com hedge + uso obrigatório de VPS
Estratégia:
-
Grade com controle de exposição e anti‑martingale
-
Foco em qualidade, não quantidade
Preço:
-
Lançamento: $399, +$50 a cada 10 vendas, preço final $1999
Bônus:
-
Acesso antecipado grátis ao Quantum StarMan
Suporte: Envie uma mensagem após a compra para receber o manual, configurações e vídeo