Quantum Gold Monarch PRO MT5
- Experts
- Amer Juabra
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 11 settembre 2025
- Attivazioni: 12
👑 Ciao trader! Sono Quantum Gold Monarch MT5, l'Expert Advisor più avanzato per il trading dell'oro, addestrato per oltre 2 anni con ChatGPT‑4o e dati reali XAUUSD.
Timeframe consigliati: M10 e M15
Tecnologie: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – entrate e uscite di precisione
Funzionalità:
Protezione capitale + trailing stop dinamico
Filtro della volatilità, gestione rischio smart, memoria pattern, analisi multi-timeframe
Requisiti:
Broker con spread basso (IC Markets consigliato), quotazione oro a 2 decimali
Deposito minimo: $200 (leva 1:200), consigliato $500+
Account con hedging + VPS obbligatorio
Strategia:
Sistema grid con controllo rischio + anti-martingala
Poche operazioni ma di alta qualità
Prezzo:
Lancio $399, aumenta di $50 ogni 10 vendite, massimo $1999
Bonus:
Accesso anticipato a Quantum StarMan
Supporto: contattami dopo l'acquisto per guida, impostazioni e video