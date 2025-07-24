Quantum Gold Monarch PRO MT5

👑 Ciao trader! Sono Quantum Gold Monarch MT5, l'Expert Advisor più avanzato per il trading dell'oro, addestrato per oltre 2 anni con ChatGPT‑4o e dati reali XAUUSD.

Timeframe consigliati: M10 e M15
Tecnologie: ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – entrate e uscite di precisione
Funzionalità:

  • Protezione capitale + trailing stop dinamico

  • Filtro della volatilità, gestione rischio smart, memoria pattern, analisi multi-timeframe
    Requisiti:

  • Broker con spread basso (IC Markets consigliato), quotazione oro a 2 decimali

  • Deposito minimo: $200 (leva 1:200), consigliato $500+

  • Account con hedging + VPS obbligatorio
    Strategia:

  • Sistema grid con controllo rischio + anti-martingala

  • Poche operazioni ma di alta qualità
    Prezzo:

  • Lancio $399, aumenta di $50 ogni 10 vendite, massimo $1999
    Bonus:

  • Accesso anticipato a Quantum StarMan
    Supporto: contattami dopo l'acquisto per guida, impostazioni e video



