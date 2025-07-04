Viop Hedge EA

✅ Viop Hedge EA – Robot di trading strategico per il mercato VIOP

Viop Hedge EA è un robot di trading algoritmico progettato specificamente per il mercato turco VIOP (Mercato dei Derivati e delle Opzioni della Borsa di Istanbul). Può essere utilizzato anche nel mercato Forex.
Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro diverse strategie: Hedge, Limit Orders, Martingale e Normal Trade.

🔀 1. Quattro strategie per un trading flessibile

Il robot consente di attivare strategie diverse in base alla scelta dell’utente:

  • Hedge Strategy: ordini opposti per copertura

  • Limit Strategy: supporto durante i ritracciamenti di prezzo

  • Martingale Strategy: aumento dei lotti dopo una perdita

  • Normal Trade: posizioni in una sola direzione

📈 2. Ingressi intelligenti con Price Action (Figure a candele)

Analizza sei diverse formazioni a candele e apre posizioni solo quando si verificano segnali forti.
Le formazioni possono essere invertite semplicemente con un’impostazione true/false.

♻️ 3. Ordini limite nella strategia Hedge (compatibile con VIOP)

Dopo l’apertura della posizione principale, viene inserito un ordine limite nella direzione opposta.
Poiché il VIOP non supporta gli ordini di tipo stop, la strategia di copertura viene realizzata tramite Limit Orders.

Esempi:

  • Se Buy, allora → Sell Limit

  • Se Sell, allora → Buy Limit

📐 4. Strategia Limit con struttura a griglia

Vengono piazzati ulteriori Limit Orders nella direzione della posizione principale a intervalli prestabiliti (grid step) per aumentare il potenziale di guadagno.
La crescita dei lotti e la distanza della griglia sono configurabili.

📊 5. Filtro di volatilità basato su ATR

L’indicatore Average True Range (ATR) analizza la volatilità del mercato:

  • Se la volatilità è appropriata, viene aperta una posizione

  • Se il mercato è piatto o eccessivamente volatile, i segnali vengono filtrati

🛡️ 6. SL / TP dinamici, Break-Even e Trailing Stop

Il robot calcola automaticamente Stop Loss e Take Profit per ogni operazione:

  • I valori sono dinamici e basati su ATR

  • Il Trailing Stop regola automaticamente lo SL in base all’andamento favorevole del prezzo

  • Il Break-Even sposta lo SL al prezzo di ingresso una volta raggiunto un certo profitto

🧹 7. Pulizia automatica degli ordini pendenti

Alla chiusura della posizione principale, tutti i relativi Limit Orders vengono automaticamente cancellati per garantire un ambiente di trading pulito e sicuro.

🖥️ 8. Pannello visivo e monitoraggio delle operazioni

Sulla schermata grafica vengono visualizzate etichette colorate con:

  • Il simbolo attivo (coppia di valute o contratto VIOP)

  • Il tipo di formazione rilevata (es. Engulfing, Trap, HorseShoe, ecc.)

  • Lo stato della posizione (verde: profitto, rosso: perdita, arancione: zero)

⚙️ 9. Struttura degli ordini flessibile

L’utente può scegliere tra due tipologie di struttura:

  • “Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

  • “Hedge Strategy” → Buy + Sell Limit / Sell + Buy Limit

ℹ️ Avviso importante

Questo robot viene fornito con impostazioni predefinite.
Prima dell’uso in un conto reale, testalo su un conto demo e adatta i parametri secondo il tuo profilo di rischio e situazione finanziaria.
Così facendo, potrai minimizzare i rischi inutili.


Prodotti consigliati
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Boom and Crash EA pro
Godbless C Nygu
1 (3)
Experts
Join Deriv link on profile>>> BOOM AND CRASH EA PRO  BOOM AND CRASH EA PRO is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS Lot size 0.2 Stop loss 5000 take profit 10000 Recommended pairs BOOM1000,CRASH1000 Recommended TimeFrame 15m Recommende
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
PowerMax Pro MT5
Sergey Belov
Experts
Automated multicurrency expert advisor working on any type of accounts and with any type of spreads. The Expert Advisor always sets TakeProfit and due to this, even if there are interruptions to the Internet, the orders will be closed on time and at a favorable price.  The timeframe on the chart does not matter, you can set any digits. Working timeframe is set directly in the settings of the EA. To protect the deposit and limit possible losses, the EA has two options: the ability to set StopLos
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Bollinger Hedge EA: Un Robot di Trading Dinamico e Strategico 1. Strategia Basata su Pattern: Bande di Bollinger + Allineamento con il Trend Bollinger Hedge EA combina le bande di Bollinger con l’analisi della direzione del trend per generare forti segnali tecnici di acquisto/vendita. Bande di Bollinger : Rilevano zone di ipercomprato/ipervenduto in base al comportamento del prezzo vicino alle bande superiore e inferiore. Filtro di Trend : Determina la direzione del mercato utilizzando RSI, m
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti consente di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per una durata prestabilita, direttamente sul tuo terminale MT5 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader veri, in me
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Experts
Dynamic Trend MACD Expert is an advanced algorithmic trading solution designed to operate efficiently on MetaTrader 5 (MT5). Using a smart combination of indicators, the algorithm aims to identify profitable trading opportunities based on the MACD indicator and trend analysis. The algorithm incorporates the powerful MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to assess the strength and direction of a trend. This allows for accurate analysis of momentum changes in the market. Dynamic T
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Capital Waves
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Capital Waves is a Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, used for automatic trading on the GBP/USD currency pair on the 30-minute timeframe. This strategy automates trading decisions based on technical indicators (RSI, Bears Power and Bollinger Bands) and applies strict risk management rules such as Stop Loss and Take Profit. Main features: Trading Parameters: Transaction volume: 0.50 lots (fixed) Stop Loss: 105 pips Take Profit: 132 pips Magic Number: 380255 (to identify transactions) Indicato
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Experts
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
QuantLot Expert: The Ultimate Reversal System for EURUSD QuantLot Expert is a professional Expert Advisor (EA) designed for the EURUSD M15 chart. It is an advanced automated system that utilizes a powerful Reversal strategy to pinpoint potential price turning points and capitalize on market movements. This EA is built for traders who demand consistency and freedom from continuous market monitoring. Key Features Accurate Reversal Strategy: The EA identifies trading opportunities by automaticall
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: SOLO 34 9 $ invece di 990$! Sono rimaste solo poche copie a questo prezzo promozionale! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   Pacchetto combinato EA definitivo   " nel nostro   blog promozionale   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Risultati in tempo reale a basso rischio Risultati dal vivo ad alto rischio Benvenuti in STABILITY PRO   : uno dei sistemi di rete più avanzati, stabili e a basso rischio sul mercato! Questo EA è stato sottoposto a stress test sull'inter
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experts
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3.78 (9)
Experts
MSB Robot – La Tua Porta Intelligente per il Trading Forex Automatico Per i clienti esistenti: Ringrazio sinceramente per la fiducia nei miei prodotti. Capisco che i risultati della scorsa settimana possano essere stati deludenti, ma sappiate che sto lavorando duramente per migliorare il sistema. Attualmente sto sviluppando una nuova configurazione che combina tre elementi: Stop Loss fisso , logica di scalping e trailing su media mobile . Ogni operazione avrà uno Stop Loss protetto. In alcuni ca
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Perfect Algorithm MT5
Pavel Malyshko
5 (1)
Experts
My clients have been waiting for this for a long time, a novelty that will be competitive in the forex market. And so I created this algorithm and at the moment I consider it the best among all my products. Each buyer is invited to the VIP group for buyers / for this, after the purchase, write me a private message. The algorithm is designed in such a way that it uses the most probable reversal points, which, if activated, do not require long-term holding of the position. All transactions are
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (327)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (19)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
The ORB Master
Profalgo Limited
4.73 (11)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (25)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.67 (3)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (26)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
SGear
Olesia Kusmenko
4.4 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acqui
AEgis FX
Peter Robert Grange
Experts
AEGIS FX — Lo Scudo del Trading Intelligente AEGIS FX rappresenta la nuova fase nell’evoluzione dei sistemi di trading algoritmico, sviluppato sulla base della serie Dynamics. Unendo i punti di forza di Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics e DeepLayer Dynamics , AEGIS FX introduce un esclusivo framework di protezione del capitale, progettato per le esigenze del trading moderno. Segnale Live & Performance Come gli altri advisor della serie Dynamics, AEGIS FX viene monitorato su conti reali per mos
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Altri dall’autore
Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Hedge and Grid EA – Trading intelligente basato sul trend e sulla protezione Hedge and Grid EA non si limita agli ordini di mercato: integra strategie avanzate con ordini pendenti hedge e grid , offrendo una risposta dinamica ai movimenti del mercato e un controllo ottimale del rischio. 1. Rilevamento del trend con MA, RSI e ATR Il robot combina diversi indicatori per identificare la direzione del trend con precisione: Due medie mobili (MA) RSI per individuare aree di ipercomprato/ipervend
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
️ Candle Forms EA – Robot Forex Intelligente Basato su Pattern Candlestick (6 Strategie) Candle Forms EA è un robot di trading versatile che opera nel mercato Forex utilizzando algoritmi avanzati di Price Action. Analizza particolari pattern di candele per rilevare punti di inversione ad alta probabilità ed esegue operazioni basate su segnali filtrati tecnicamente. Supporta 6 strategie diverse, offrendo flessibilità e sicurezza. Ingressi Basati su Pattern di Candele Il robot analizza 6 pat
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
1. Fondamento strategico: Incroci tra MACD e Medie Mobili MACD Hedge EA si basa sui segnali generati dagli incroci tra l'indicatore MACD e le Medie Mobili (MA) . Questi segnali aiutano a individuare forti tendenze rialziste o ribassiste, garantendo l'apertura delle operazioni nella direzione corretta del mercato. 2. Gestione flessibile delle posizioni con sistema Hedge e Grid Una volta rilevata la direzione del trend, il robot apre una posizione principale (ACQUISTO/VENDITA). Allo stesso tempo,
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Candle Hedge Strategy EA – Robot di trading intelligente basato sul Price Action Candle Hedge Strategy EA è un robot di trading avanzato che determina i punti di ingresso non attraverso indicatori classici , ma direttamente tramite il Price Action . Utilizza sei diverse formazioni di candele per rilevare in modo intuitivo la direzione del mercato. 1. Sistema di ingresso basato sul Price Action Il robot analizza sei formazioni di candele specifiche sul grafico ed entra in posizione solo q
Bollinger Bands and ATR
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Robot Forex Bollinger Bands e ATR Per avere successo nel mercato Forex è necessaria una strategia potente e intelligente. Il robot Forex "Bollinger Bands e ATR" è stato sviluppato con un approccio innovativo basato sull’ analisi della volatilità e il rilevamento del trend . Questo robot gestisce automaticamente le operazioni utilizzando gli indicatori Bollinger Bands e ATR , identificando le migliori opportunità di acquisto e vendita. Con l'aggiunta della nuova strategia di copertura (hedge) , i
Viop MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop MACD Hedge EA – Robot di Strategia per VIOP Basato su Segnali Viop MACD Hedge EA è un robot di trading algoritmico ottimizzato per il mercato dei futures e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP). Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro strategie: Hedge, Limit, Martingale e Trading Normale . È perfettamente compatibile anche con il mercato Forex. 1. Quattro Strategie in un Solo Sistema L’utente può attivare una delle seguenti strategie: Strategia Hedge: ordine limit
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
MACD Hedge EA: Robot di Trading Intelligente Multi-Strategia 1. Segnali Tecnici: Combinazione di MACD + RSI MACD Hedge EA genera segnali di ingresso utilizzando due indicatori principali: MACD : rileva la direzione e la forza del trend RSI : filtra condizioni di ipercomprato o ipervenduto per aumentare l'affidabilità La combinazione di questi due indicatori garantisce ingressi precisi e ben calibrati. 2. 6 Strategie Selezionabili Il robot supporta 6 strategie operative: Strategia Normale
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Bollinger Hedge EA: Un Robot di Trading Dinamico e Strategico 1. Strategia Basata su Pattern: Bande di Bollinger + Allineamento con il Trend Bollinger Hedge EA combina le bande di Bollinger con l’analisi della direzione del trend per generare forti segnali tecnici di acquisto/vendita. Bande di Bollinger : Rilevano zone di ipercomprato/ipervenduto in base al comportamento del prezzo vicino alle bande superiore e inferiore. Filtro di Trend : Determina la direzione del mercato utilizzando RSI, m
Viop Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop Bollinger Hedge EA – Robot di trading VIOP basato sulle Bande di Bollinger Viop Bollinger Hedge EA è un robot di trading algoritmico multi-strategia, progettato per il mercato dei future e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP) . Grazie alla sua infrastruttura flessibile, supporta quattro strategie : Hedge, Limit, Martingale e Normale. Può essere utilizzato in modo efficace anche nei mercati Forex . 1. Quattro strategie in un solo sistema L’utente può attivare una delle seguenti
