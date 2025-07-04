Viop Hedge EA
- Versione: 7.0
- Aggiornato: 16 luglio 2025
✅ Viop Hedge EA – Robot di trading strategico per il mercato VIOP
Viop Hedge EA è un robot di trading algoritmico progettato specificamente per il mercato turco VIOP (Mercato dei Derivati e delle Opzioni della Borsa di Istanbul). Può essere utilizzato anche nel mercato Forex.
Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro diverse strategie: Hedge, Limit Orders, Martingale e Normal Trade.
🔀 1. Quattro strategie per un trading flessibile
Il robot consente di attivare strategie diverse in base alla scelta dell’utente:
-
Hedge Strategy: ordini opposti per copertura
-
Limit Strategy: supporto durante i ritracciamenti di prezzo
-
Martingale Strategy: aumento dei lotti dopo una perdita
-
Normal Trade: posizioni in una sola direzione
📈 2. Ingressi intelligenti con Price Action (Figure a candele)
Analizza sei diverse formazioni a candele e apre posizioni solo quando si verificano segnali forti.
Le formazioni possono essere invertite semplicemente con un’impostazione true/false.
♻️ 3. Ordini limite nella strategia Hedge (compatibile con VIOP)
Dopo l’apertura della posizione principale, viene inserito un ordine limite nella direzione opposta.
Poiché il VIOP non supporta gli ordini di tipo stop, la strategia di copertura viene realizzata tramite Limit Orders.
Esempi:
-
Se Buy, allora → Sell Limit
-
Se Sell, allora → Buy Limit
📐 4. Strategia Limit con struttura a griglia
Vengono piazzati ulteriori Limit Orders nella direzione della posizione principale a intervalli prestabiliti (grid step) per aumentare il potenziale di guadagno.
La crescita dei lotti e la distanza della griglia sono configurabili.
📊 5. Filtro di volatilità basato su ATR
L’indicatore Average True Range (ATR) analizza la volatilità del mercato:
-
Se la volatilità è appropriata, viene aperta una posizione
-
Se il mercato è piatto o eccessivamente volatile, i segnali vengono filtrati
🛡️ 6. SL / TP dinamici, Break-Even e Trailing Stop
Il robot calcola automaticamente Stop Loss e Take Profit per ogni operazione:
-
I valori sono dinamici e basati su ATR
-
Il Trailing Stop regola automaticamente lo SL in base all’andamento favorevole del prezzo
-
Il Break-Even sposta lo SL al prezzo di ingresso una volta raggiunto un certo profitto
🧹 7. Pulizia automatica degli ordini pendenti
Alla chiusura della posizione principale, tutti i relativi Limit Orders vengono automaticamente cancellati per garantire un ambiente di trading pulito e sicuro.
🖥️ 8. Pannello visivo e monitoraggio delle operazioni
Sulla schermata grafica vengono visualizzate etichette colorate con:
-
Il simbolo attivo (coppia di valute o contratto VIOP)
-
Il tipo di formazione rilevata (es. Engulfing, Trap, HorseShoe, ecc.)
-
Lo stato della posizione (verde: profitto, rosso: perdita, arancione: zero)
⚙️ 9. Struttura degli ordini flessibile
L’utente può scegliere tra due tipologie di struttura:
-
“Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Limit / Sell + Buy Limit
ℹ️ Avviso importante
Questo robot viene fornito con impostazioni predefinite.
Prima dell’uso in un conto reale, testalo su un conto demo e adatta i parametri secondo il tuo profilo di rischio e situazione finanziaria.
Così facendo, potrai minimizzare i rischi inutili.