✅ Viop Hedge EA – Robot de trading stratégique pour le marché VIOP

Viop Hedge EA est un robot de trading algorithmique spécialement conçu pour le marché turc VIOP (Marché à Terme et d'Options de Borsa Istanbul). Il peut également être utilisé sur le marché Forex.

Grâce à sa structure flexible, il prend en charge quatre stratégies différentes : Hedge, Limit Orders, Martingale, et Normal Trade.

🔀 1. Quatre stratégies pour une flexibilité maximale

Selon vos préférences, le robot peut activer différentes stratégies de trading :

Hedge Strategy : ordres opposés pour couvrir les risques

Limit Strategy : soutien lors des retracements de prix

Martingale Strategy : augmentation des lots après une perte

Normal Trade : positions simples dans une seule direction

📈 2. Entrées intelligentes basées sur le Price Action (Figures de chandeliers)

Le robot analyse six figures de chandeliers spécifiques et n'entre en position que lorsqu'un signal fort est détecté.

Les figures peuvent également être inversées via un simple paramètre true/false.

♻️ 3. Application de Limit Orders dans la stratégie Hedge (compatible VIOP)

Après l’ouverture de la position principale, un ordre limite est placé dans le sens opposé.

Étant donné que le VIOP ne prend pas en charge les ordres stop, cette stratégie de couverture est mise en œuvre avec des Limit Orders.

Exemples :

Si Buy , alors → Sell Limit

Si Sell, alors → Buy Limit

📐 4. Structure en grille dans la stratégie Limit

Des Limit Orders supplémentaires sont placés dans la direction de la position principale à intervalles définis (grid step), augmentant le potentiel de gain.

La taille des lots et la distance du grid sont personnalisables.

📊 5. Filtre de volatilité basé sur l’ATR

L’indicateur Average True Range (ATR) est utilisé pour analyser la volatilité du marché :

Si la volatilité est appropriée, une position est ouverte

En cas de marché plat ou excessivement volatil, les signaux sont filtrés

🛡️ 6. SL / TP dynamiques, Break-Even et Trailing Stop

Le robot calcule automatiquement le Stop Loss et Take Profit de chaque position :

Les valeurs sont dynamiques, basées sur l’ATR

Le Trailing Stop ajuste le SL au fur et à mesure que le prix évolue favorablement

La fonction Break-Even place le SL au prix d’entrée après un certain gain

🧹 7. Nettoyage automatique des ordres en attente

Lorsque la position principale est fermée, tous les Limit Orders associés sont automatiquement supprimés, garantissant un environnement propre et sûr.

🖥️ 8. Panneau visuel et suivi des positions

Sur le graphique, des étiquettes colorées affichent :

Le symbole actif (paire de devises ou contrat VIOP)

Le type de figure détectée (ex : Engulfing, Trap, HorseShoe, etc.)

L’état du profit ou de la perte (vert : profit, rouge : perte, orange : zéro)

⚙️ 9. Structure d’ordres flexible

L'utilisateur peut choisir entre deux types d’ordres :

“Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Limit / Sell + Buy Limit

ℹ️ Note importante

Ce robot est fourni avec des paramètres par défaut.

Avant de l’utiliser sur un compte réel, testez-le d'abord sur un compte démo, puis ajustez les paramètres en fonction de votre tolérance au risque et de votre situation financière.

Cela vous aidera à réduire considérablement les risques inutiles.



