Ticks Indicator
- Indicatori
- Dora Nafwa Mwabini
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Indicatore Ticks - Il tuo strumento definitivo per il market timing
Sblocca la potenza del trading di precisione con l'indicatore Ticks! Questo potente strumento per MetaTrader 4 ti aiuta a identificare opportunità di trading ad alta probabilità analizzando orari e giorni specifici in cui il mercato mostra pattern costanti.
Vantaggi principali dell'indicatore Ticks
1. Analisi intelligente basata sul tempo
Indica orari di mercato specifici (ad esempio, "11:00") e visualizza immediatamente il comportamento del prezzo in quel preciso momento.
Funziona su qualsiasi timeframe (M1, H1, D1, ecc.) per adattarsi al tuo stile di trading.
Identifica candele rialziste, ribassiste o Doji all'orario desiderato, offrendoti un vantaggio nel tempismo dei tuoi ingressi.
2. Rilevamento efficace del giorno della settimana
Scopri quali giorni della settimana (lunedì, martedì, ecc.) presentano i trend o le inversioni più forti.
Perfetto per i trader che seguono la stagionalità settimanale o i movimenti di mercato guidati dalle notizie.
3. Segnali visivi chiari
I punti colorati contrassegnano le candele chiave:
Nessuna incertezza: solo segnali chiari e fruibili direttamente sul tuo grafico.
4. Personalizzabile e flessibile
Regola l'intervallo di date (ad esempio, ultimi 3 mesi, 1 anno) per concentrarti sulle recenti condizioni di mercato.
Filtra le candele per tipo (rialzista, ribassista, Doji o tutte) per un'analisi più precisa.
Funziona su qualsiasi coppia di valute o asset: azioni, forex, criptovalute e altro ancora.
5. Decisioni di trading basate sui dati
Il pannello delle statistiche in tempo reale mostra:
Quante candele rialziste/ribassiste/Doji sono apparse all'ora o al giorno selezionati.
Numero totale di occorrenze, aiutandoti a valutare l'affidabilità storica.
6. Risparmia tempo e fai trading in modo più intelligente
Invece di scansionare manualmente i grafici, l'indicatore Ticks fa il lavoro per te, evidenziando i momenti migliori per fare trading in base alla performance storica.
A chi è rivolto?
- Day Trader: trova i migliori orari intraday per aprire le posizioni.
- Swing Trader: individua pattern settimanali per configurazioni ad alta probabilità.
- Trader algoritmici: usa i dati per effettuare backtest e ottimizzare le strategie.
- Principianti ed esperti: semplice da usare, ma potente per analisi avanzate.
