Ticks Indicator

Indicateur Ticks - Votre outil ultime pour le timing du marché
Exploitez toute la puissance du trading de précision avec l'indicateur Ticks ! Ce puissant outil MetaTrader 4 vous aide à identifier les opportunités de trading à forte probabilité en analysant les heures et les jours précis où le marché présente des tendances cohérentes.

Principaux avantages de l'indicateur Ticks
1. Analyse temporelle intelligente
Ciblez des heures de marché spécifiques (par exemple, « 11 h 00 ») et visualisez instantanément l'évolution des prix à ce moment précis.

Fonctionne sur n'importe quelle unité de temps (M1, H1, J1, etc.) pour s'adapter à votre style de trading.

Identifie les bougies haussières, baissières ou Doji à l'heure souhaitée, vous offrant ainsi un avantage pour le timing de vos entrées.

2. Détection puissante du jour de la semaine
Découvrez les jours de la semaine (lundi, mardi, etc.) présentant les tendances ou les retournements les plus marqués.

Idéal pour les traders qui suivent la saisonnalité hebdomadaire ou les mouvements de marché liés à l'actualité.

3. Signaux visuels clairs
Des points de couleur indiquent les bougies clés :

Pas de doutes : des signaux clairs et exploitables directement sur votre graphique.

4. Personnalisable et flexible
Ajustez la période (par exemple, les 3 derniers mois, 1 an) pour vous concentrer sur les conditions récentes du marché.

Filtrez les bougies par type (haussière, baissière, Doji ou tous les types) pour une analyse plus fine.

Fonctionne sur toutes les paires de devises et tous les actifs : actions, forex, cryptomonnaies, etc.

5. Décisions de trading basées sur les données
Le panneau de statistiques en temps réel affiche :

Le nombre de bougies haussières/baissières/Doji apparues à l’heure ou au jour sélectionné.

Le nombre total d’occurrences vous aide à évaluer la fiabilité historique.

6. Gagnez du temps et tradez plus intelligemment
Au lieu de parcourir manuellement les graphiques, l’indicateur Ticks fait le travail pour vous, en mettant en évidence les meilleurs moments pour trader en fonction des performances historiques.

À qui s’adresse cet indicateur ?

  •  Day Traders – Trouvez les meilleurs moments intraday pour vos transactions.
  •  Swing Traders – Repérez les tendances hebdomadaires pour des configurations à plus forte probabilité.
  •  Traders algorithmiques – Utilisez les données pour backtester et optimiser vos stratégies.
  •  Débutants et experts – Simple d'utilisation, mais puissant pour des analyses avancées.


Achetez l'indicateur Ticks dès aujourd'hui et tradez en toute confiance !
Ne ratez plus les mouvements clés du marché : laissez l'indicateur Ticks vous guider vers des transactions plus opportunes et à plus forte probabilité !

📊 Essayez-le dès maintenant et constatez la différence ! 🚀





