Key Zone Detector
- Chi Sum Poon
Rilevatore di Zone Chiave (Key Zone Detector)
Rilevatore di Livelli di Offerta e Domanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
Panoramica (Overview)
Un sofisticato indicatore di rilevamento delle zone di offerta e domanda che identifica e valuta i livelli di prezzo chiave in cui si verifica un'attività significativa del mercato. L'indicatore utilizza l'analisi frattale e più metodi di convalida per rilevare e classificare le zone di trading.
Caratteristiche Principali (Key Features)
-
Rilevamento delle Zone (Zone Detection)
-
Rilevamento automatico delle zone di supporto e resistenza
-
Utilizza un doppio sistema frattale (veloce/lento) per la conferma
-
Spessore dinamico della zona basato su ATR (Average True Range)
-
Fusione delle zone sovrapposte per una visualizzazione più pulita
-
-
Classificazione delle Zone (Zone Classification)
-
Zone Collaudate (Proven Zones): Testate 4+ volte, massima affidabilità
-
Zone Verificate (Verified Zones): Testate 1-3 volte, buona affidabilità
-
Zone Non Testate (Untested Zones): Nuove zone in attesa del primo test
-
Zone Volubili (Turncoat Zones): Zone passate da supporto a resistenza o viceversa
-
Zone Deboli (Weak Zones): Zone con bassa probabilità di mantenimento
-
-
Sistema di Valutazione della Forza (Strength Rating System)
-
Calcola la percentuale di forza della zona (0-100%)
-
Considera più fattori:
-
Età della zona (30% peso)
-
Numero di test (40% peso)
-
Attività recente di test (30% peso)
-
-
-
Caratteristiche Visive (Visual Features)
-
Zone codificate a colori in base a forza e tipo
-
Marcatori dei punti di test che mostrano dove il prezzo ha testato ogni zona
-
Aspetto personalizzabile delle zone (pieno/contorno, larghezza, stile)
-
Zone estendibili al prezzo attuale
-
Visualizzazione opzionale dei punti frattali
-
-
Sistema di Allerta (Alert System)
-
Allarmi di ingresso del prezzo nelle zone
-
Notifiche personalizzabili (popup e suono)
-
Impostazioni regolabili del timeout degli allarmi
-
-
Opzioni di Personalizzazione (Customization Options)
-
Periodo di storico
-
Fattore di spessore della zona
-
Impostazioni di testo ed etichette
-
Schemi di colore per diversi tipi di zona
-
Filtri di visualizzazione per zone deboli/non testate/volubili
-
Impostazioni di sensibilità frattale
-
Questo indicatore è particolarmente utile per (This indicator is particularly useful for):
-
Identificare i livelli chiave di supporto e resistenza
-
Comprendere la forza e l'affidabilità delle zone
-
Pianificare entrate e uscite
-
Gestire il rischio intorno ai livelli di prezzo chiave