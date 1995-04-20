Key Zone Detector

Rilevatore di Zone Chiave (Key Zone Detector)
Rilevatore di Livelli di Offerta e Domanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Panoramica (Overview)
Un sofisticato indicatore di rilevamento delle zone di offerta e domanda che identifica e valuta i livelli di prezzo chiave in cui si verifica un'attività significativa del mercato. L'indicatore utilizza l'analisi frattale e più metodi di convalida per rilevare e classificare le zone di trading.

Caratteristiche Principali (Key Features)

  • Rilevamento delle Zone (Zone Detection)

    • Rilevamento automatico delle zone di supporto e resistenza

    • Utilizza un doppio sistema frattale (veloce/lento) per la conferma

    • Spessore dinamico della zona basato su ATR (Average True Range)

    • Fusione delle zone sovrapposte per una visualizzazione più pulita

  • Classificazione delle Zone (Zone Classification)

    • Zone Collaudate (Proven Zones): Testate 4+ volte, massima affidabilità

    • Zone Verificate (Verified Zones): Testate 1-3 volte, buona affidabilità

    • Zone Non Testate (Untested Zones): Nuove zone in attesa del primo test

    • Zone Volubili (Turncoat Zones): Zone passate da supporto a resistenza o viceversa

    • Zone Deboli (Weak Zones): Zone con bassa probabilità di mantenimento

  • Sistema di Valutazione della Forza (Strength Rating System)

    • Calcola la percentuale di forza della zona (0-100%)

    • Considera più fattori:

      • Età della zona (30% peso)

      • Numero di test (40% peso)

      • Attività recente di test (30% peso)

  • Caratteristiche Visive (Visual Features)

    • Zone codificate a colori in base a forza e tipo

    • Marcatori dei punti di test che mostrano dove il prezzo ha testato ogni zona

    • Aspetto personalizzabile delle zone (pieno/contorno, larghezza, stile)

    • Zone estendibili al prezzo attuale

    • Visualizzazione opzionale dei punti frattali

  • Sistema di Allerta (Alert System)

    • Allarmi di ingresso del prezzo nelle zone

    • Notifiche personalizzabili (popup e suono)

    • Impostazioni regolabili del timeout degli allarmi

  • Opzioni di Personalizzazione (Customization Options)

    • Periodo di storico

    • Fattore di spessore della zona

    • Impostazioni di testo ed etichette

    • Schemi di colore per diversi tipi di zona

    • Filtri di visualizzazione per zone deboli/non testate/volubili

    • Impostazioni di sensibilità frattale

Questo indicatore è particolarmente utile per (This indicator is particularly useful for):

  • Identificare i livelli chiave di supporto e resistenza

  • Comprendere la forza e l'affidabilità delle zone

  • Pianificare entrate e uscite

  • Gestire il rischio intorno ai livelli di prezzo chiave


