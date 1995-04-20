Key Zone Detector
- Indikatoren
- Chi Sum Poon
- Version: 28.0
- Aktivierungen: 15
Key-Zonen-Detektor (Key Zone Detector)
Angebots- & Nachfragezonen-Erkenner (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
Übersicht (Overview)
Ein ausgeklügelter Indikator zur Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen, der wichtige Preisniveaus mit signifikanter Marktaktivität identifiziert und bewertet. Nutzt Fraktalanalysen und mehrfache Validierungsmethoden zur Zonenerkennung.
Hauptmerkmale (Key Features)
-
Zonenerkennung (Zone Detection)
-
Automatische Unterstützungs-/Widerstandszonenerkennung
-
Duales Fraktalsystem (schnell/langsam) zur Bestätigung
-
Dynamische Zonendicke basierend auf ATR (Average True Range)
-
Verschmelzung überlappender Zonen für klarere Darstellung
-
-
Zonenklassifizierung (Zone Classification)
-
Bewährte Zonen (Proven Zones): 4+ Tests, höchste Zuverlässigkeit
-
Bestätigte Zonen (Verified Zones): 1-3 Tests, gute Zuverlässigkeit
-
Ungeprüfte Zonen (Untested Zones): Neue, ungetestete Zonen
-
Wechselzonen (Turncoat Zones): Unterstützung→Widerstand (oder umgekehrt)
-
Schwache Zonen (Weak Zones): Geringe Haltewahrscheinlichkeit
-
-
Stärkenbewertungssystem (Strength Rating System)
-
Berechnet Zonenstärke in % (0-100%)
-
Berücksichtigt:
-
Zonenalter (30% Gewichtung)
-
Testanzahl (40% Gewichtung)
-
Aktuelle Testaktivität (30% Gewichtung)
-
-
-
Visuelle Funktionen (Visual Features)
-
Farbcodierung nach Stärke/Typ
-
Testpunktmarkierungen bei Preistests
-
Anpassbare Zonendarstellung (volle/umrissene Linien, Breite, Stil)
-
Zonenerweiterung bis zum aktuellen Preis
-
Optionale Fraktalpunkteanzeige
-
-
Alarmsystem (Alert System)
-
Preis-Zugangsalarme für Zonen
-
Anpassbare Popup-/Soundbenachrichtigungen
-
Einstellbare Alarm-Timeout-Zeiten
-
-
Anpassungsoptionen (Customization Options)
-
Historischer Rückblickzeitraum
-
Zonendickenfaktor
-
Text-/Label-Einstellungen
-
Farbschemata für verschiedene Zonentypen
-
Filter für schwache/ungeprüfte/Wechselzonen
-
Fraktalempfindlichkeitseinstellungen
-
Dieser Indikator ist besonders nützlich für (This indicator is particularly useful for):
-
Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
-
Verständnis der Zonenstärke/-zuverlässigkeit
-
Planung von Ein- und Ausstiegen
-
Risikomanagement um Schlüsselpreisniveaus