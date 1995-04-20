Key Zone Detector

Key-Zonen-Detektor (Key Zone Detector)
Angebots- & Nachfragezonen-Erkenner (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Übersicht (Overview)
Ein ausgeklügelter Indikator zur Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen, der wichtige Preisniveaus mit signifikanter Marktaktivität identifiziert und bewertet. Nutzt Fraktalanalysen und mehrfache Validierungsmethoden zur Zonenerkennung.

Hauptmerkmale (Key Features)

  • Zonenerkennung (Zone Detection)

    • Automatische Unterstützungs-/Widerstandszonenerkennung

    • Duales Fraktalsystem (schnell/langsam) zur Bestätigung

    • Dynamische Zonendicke basierend auf ATR (Average True Range)

    • Verschmelzung überlappender Zonen für klarere Darstellung

  • Zonenklassifizierung (Zone Classification)

    • Bewährte Zonen (Proven Zones): 4+ Tests, höchste Zuverlässigkeit

    • Bestätigte Zonen (Verified Zones): 1-3 Tests, gute Zuverlässigkeit

    • Ungeprüfte Zonen (Untested Zones): Neue, ungetestete Zonen

    • Wechselzonen (Turncoat Zones): Unterstützung→Widerstand (oder umgekehrt)

    • Schwache Zonen (Weak Zones): Geringe Haltewahrscheinlichkeit

  • Stärkenbewertungssystem (Strength Rating System)

    • Berechnet Zonenstärke in % (0-100%)

    • Berücksichtigt:

      • Zonenalter (30% Gewichtung)

      • Testanzahl (40% Gewichtung)

      • Aktuelle Testaktivität (30% Gewichtung)

  • Visuelle Funktionen (Visual Features)

    • Farbcodierung nach Stärke/Typ

    • Testpunktmarkierungen bei Preistests

    • Anpassbare Zonendarstellung (volle/umrissene Linien, Breite, Stil)

    • Zonenerweiterung bis zum aktuellen Preis

    • Optionale Fraktalpunkteanzeige

  • Alarmsystem (Alert System)

    • Preis-Zugangsalarme für Zonen

    • Anpassbare Popup-/Soundbenachrichtigungen

    • Einstellbare Alarm-Timeout-Zeiten

  • Anpassungsoptionen (Customization Options)

    • Historischer Rückblickzeitraum

    • Zonendickenfaktor

    • Text-/Label-Einstellungen

    • Farbschemata für verschiedene Zonentypen

    • Filter für schwache/ungeprüfte/Wechselzonen

    • Fraktalempfindlichkeitseinstellungen

Dieser Indikator ist besonders nützlich für (This indicator is particularly useful for):

  • Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Verständnis der Zonenstärke/-zuverlässigkeit

  • Planung von Ein- und Ausstiegen

  • Risikomanagement um Schlüsselpreisniveaus


