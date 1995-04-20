Key-Zonen-Detektor (Key Zone Detector)

Angebots- & Nachfragezonen-Erkenner (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Übersicht (Overview)

Ein ausgeklügelter Indikator zur Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen, der wichtige Preisniveaus mit signifikanter Marktaktivität identifiziert und bewertet. Nutzt Fraktalanalysen und mehrfache Validierungsmethoden zur Zonenerkennung.

Hauptmerkmale (Key Features)

Zonenerkennung (Zone Detection) Automatische Unterstützungs-/Widerstandszonenerkennung Duales Fraktalsystem (schnell/langsam) zur Bestätigung Dynamische Zonendicke basierend auf ATR (Average True Range) Verschmelzung überlappender Zonen für klarere Darstellung

Zonenklassifizierung (Zone Classification) Bewährte Zonen (Proven Zones): 4+ Tests, höchste Zuverlässigkeit Bestätigte Zonen (Verified Zones): 1-3 Tests, gute Zuverlässigkeit Ungeprüfte Zonen (Untested Zones): Neue, ungetestete Zonen Wechselzonen (Turncoat Zones): Unterstützung→Widerstand (oder umgekehrt) Schwache Zonen (Weak Zones): Geringe Haltewahrscheinlichkeit

Stärkenbewertungssystem (Strength Rating System) Berechnet Zonenstärke in % (0-100%) Berücksichtigt: Zonenalter (30% Gewichtung) Testanzahl (40% Gewichtung) Aktuelle Testaktivität (30% Gewichtung)

Visuelle Funktionen (Visual Features) Farbcodierung nach Stärke/Typ Testpunktmarkierungen bei Preistests Anpassbare Zonendarstellung (volle/umrissene Linien, Breite, Stil) Zonenerweiterung bis zum aktuellen Preis Optionale Fraktalpunkteanzeige

Alarmsystem (Alert System) Preis-Zugangsalarme für Zonen Anpassbare Popup-/Soundbenachrichtigungen Einstellbare Alarm-Timeout-Zeiten

Anpassungsoptionen (Customization Options) Historischer Rückblickzeitraum Zonendickenfaktor Text-/Label-Einstellungen Farbschemata für verschiedene Zonentypen Filter für schwache/ungeprüfte/Wechselzonen Fraktalempfindlichkeitseinstellungen



Dieser Indikator ist besonders nützlich für (This indicator is particularly useful for):

Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Verständnis der Zonenstärke/-zuverlässigkeit

Planung von Ein- und Ausstiegen

Risikomanagement um Schlüsselpreisniveaus



