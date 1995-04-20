Key Zone Detector

關鍵區域偵測器

關鍵支撐與需求區域偵測工具

▍概述
一款先進的供需區域偵測指標，能識別並評級市場關鍵價格水平。該指標運用分形分析與多重驗證機制，精準標記並分類交易熱區。

▍核心功能

◆ 區域偵測
• 自動標記支撐位與阻力位
• 採用快慢雙分形系統雙重驗證
• 根據平均真實波幅（ATR）動態調整區域厚度
• 智能合併重疊區域保持界面簡潔

◆ 區域分級
• 成熟區域：經4次以上測試，可靠性最高
• 驗證區域：經1-3次測試，具良好參考性
• 待測區域：尚未經價格測試的新生區域
• 變節區域：支撐/阻力屬性發生轉換的區域
• 脆弱區域：較可能失效的薄弱地帶

◆ 強度評分系統
• 量化區域強度百分比（0-100%）
• 綜合加權計算：
區域存續時間（30%權重）
測試次數（40%權重）
近期測試活躍度（30%權重）

◆ 視覺化設計
• 依強度與類型分色標記
• 顯示價格測試區域的接觸點標記
• 可自訂區域樣式（實心/框線/寬度）
• 支持延伸區域至當前價位
• 可選顯示分形觸發點

◆ 預警系統
• 價格觸及區域時觸發警報
• 彈窗與音效通知自訂
• 可調整警報冷卻時間

◆ 自訂選項
• 歷史回溯週期設定
• 區域厚度調節係數
• 文字標籤顯示設定
• 各類區域配色方案
• 弱勢/待測/變節區域篩選開關
• 分形敏感度微調

▍適用情境
• 定位關鍵支撐阻力位
• 評估區域強度與可靠性
• 規劃進出場策略
• 關鍵價位風險管理


