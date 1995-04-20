Key Zone Detector

Détecteur de Zone Clé (Key Zone Detector)
Détecteur de Niveaux d'Offre et de Demande (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Aperçu (Overview)
Un indicateur sophistiqué de détection de zones d'offre et de demande qui identifie et évalue les niveaux de prix clés où se produit une activité significative du marché. L'indicateur utilise une analyse fractale et plusieurs méthodes de validation pour détecter et classer les zones de trading.

Caractéristiques Clés (Key Features)

  • Détection de Zone (Zone Detection)

    • Détection automatique des zones de support et de résistance

    • Utilise un système fractal double (rapide/lent) pour confirmation

    • Épaisseur de zone dynamique basée sur ATR (Average True Range)

    • Fusion des zones qui se chevauchent pour un affichage plus clair

  • Classification des Zones (Zone Classification)

    • Zones Éprouvées (Proven Zones): Testées 4+ fois, fiabilité maximale

    • Zones Vérifiées (Verified Zones): Testées 1-3 fois, bonne fiabilité

    • Zones Non Testées (Untested Zones): Nouvelles zones en attente de premier test

    • Zones Retournées (Turncoat Zones): Zones passant de support à résistance ou inversement

    • Zones Faibles (Weak Zones): Zones avec faible probabilité de maintien

  • Système d'Évaluation de Force (Strength Rating System)

    • Calcule le pourcentage de force de zone (0-100%)

    • Prend en compte plusieurs facteurs:

      • Âge de la zone (30% pondération)

      • Nombre de tests (40% pondération)

      • Activité récente de test (30% pondération)

  • Fonctionnalités Visuelles (Visual Features)

    • Zones codées par couleur selon force et type

    • Marqueurs de points de test montrant où le prix a testé chaque zone

    • Apparence de zone personnalisable (plein/contour, largeur, style)

    • Zones extensibles jusqu'au prix actuel

    • Affichage optionnel des points fractals

  • Système d'Alerte (Alert System)

    • Alertes d'entrée de prix dans les zones

    • Notifications personnalisables (popup et son)

    • Paramètres de délai d'alerte ajustables

  • Options de Personnalisation (Customization Options)

    • Période de rétrospective historique

    • Facteur d'épaisseur de zone

    • Paramètres de texte et d'étiquettes

    • Schémas de couleurs pour différents types de zones

    • Filtres d'affichage pour zones faibles/non testées/retournées

    • Paramètres de sensibilité fractale

Cet indicateur est particulièrement utile pour (This indicator is particularly useful for):

  • Identifier les niveaux clés de support et de résistance

  • Comprendre la force et la fiabilité des zones

  • Planifier les entrées et sorties

  • Gérer les risques autour des niveaux de prix clés


