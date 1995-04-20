Key Zone Detector
Detector de Zona Chave (Key Zone Detector)
Detector de Níveis de Oferta e Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
Visão Geral (Overview)
Um sofisticado indicador de detecção de zonas de oferta e demanda que identifica e classifica níveis de preço chave onde ocorre atividade significativa do mercado. O indicador utiliza análise fractal e múltiplos métodos de validação para detectar e classificar zonas de negociação.
Características Principais (Key Features)
Detecção de Zonas (Zone Detection)
Detecta automaticamente zonas de suporte e resistência
Utiliza sistema duplo de fractais (rápido e lento) para confirmação
Espessura dinâmica da zona baseada em ATR (Average True Range)
Funde zonas sobrepostas para exibição mais limpa
Classificação de Zonas (Zone Classification)
Zonas Comprovadas (Proven Zones): Testadas 4+ vezes, máxima confiabilidade
Zonas Verificadas (Verified Zones): Testadas 1-3 vezes, boa confiabilidade
Zonas Não Testadas (Untested Zones): Novas zonas aguardando primeiro teste
Zonas Inconstantes (Turncoat Zones): Zonas que mudaram de suporte para resistência ou vice-versa
Zonas Fracas (Weak Zones): Zonas com menor probabilidade de se manterem
Sistema de Classificação de Força (Strength Rating System)
Calcula percentual de força da zona (0-100%)
Considera múltiplos fatores:
Idade da zona (30% peso)
Número de testes (40% peso)
Atividade recente de testes (30% peso)
Recursos Visuais (Visual Features)
Zonas codificadas por cores baseadas em força e tipo
Marcadores de pontos de teste mostrando onde o preço testou cada zona
Aparência personalizável das zonas (sólido/contorno, largura, estilo)
Zonas extensíveis até o preço atual
Exibição opcional de pontos fractais
Sistema de Alerta (Alert System)
Alertas de entrada de preço nas zonas
Notificações personalizáveis (pop-up e som)
Configurações ajustáveis de tempo de alerta
Opções de Personalização (Customization Options)
Período de retrospectiva histórica
Fator de espessura da zona
Configurações de texto e rótulos
Esquemas de cores para diferentes tipos de zonas
Filtros de exibição para zonas fracas/não testadas/inconstantes
Configurações de sensibilidade fractal
Este indicador é particularmente útil para (This indicator is particularly useful for):
Identificar níveis chave de suporte e resistência
Entender a força e confiabilidade das zonas
Planejar entradas e saídas
Gerenciar riscos em torno de níveis chave de preço