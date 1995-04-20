Detector de Zona Chave (Key Zone Detector)

Detector de Níveis de Oferta e Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Visão Geral (Overview)

Um sofisticado indicador de detecção de zonas de oferta e demanda que identifica e classifica níveis de preço chave onde ocorre atividade significativa do mercado. O indicador utiliza análise fractal e múltiplos métodos de validação para detectar e classificar zonas de negociação.

Características Principais (Key Features)

Detecção de Zonas (Zone Detection) Detecta automaticamente zonas de suporte e resistência Utiliza sistema duplo de fractais (rápido e lento) para confirmação Espessura dinâmica da zona baseada em ATR (Average True Range) Funde zonas sobrepostas para exibição mais limpa

Classificação de Zonas (Zone Classification) Zonas Comprovadas (Proven Zones): Testadas 4+ vezes, máxima confiabilidade Zonas Verificadas (Verified Zones): Testadas 1-3 vezes, boa confiabilidade Zonas Não Testadas (Untested Zones): Novas zonas aguardando primeiro teste Zonas Inconstantes (Turncoat Zones): Zonas que mudaram de suporte para resistência ou vice-versa Zonas Fracas (Weak Zones): Zonas com menor probabilidade de se manterem

Sistema de Classificação de Força (Strength Rating System) Calcula percentual de força da zona (0-100%) Considera múltiplos fatores: Idade da zona (30% peso) Número de testes (40% peso) Atividade recente de testes (30% peso)

Recursos Visuais (Visual Features) Zonas codificadas por cores baseadas em força e tipo Marcadores de pontos de teste mostrando onde o preço testou cada zona Aparência personalizável das zonas (sólido/contorno, largura, estilo) Zonas extensíveis até o preço atual Exibição opcional de pontos fractais

Sistema de Alerta (Alert System) Alertas de entrada de preço nas zonas Notificações personalizáveis (pop-up e som) Configurações ajustáveis de tempo de alerta

Opções de Personalização (Customization Options) Período de retrospectiva histórica Fator de espessura da zona Configurações de texto e rótulos Esquemas de cores para diferentes tipos de zonas Filtros de exibição para zonas fracas/não testadas/inconstantes Configurações de sensibilidade fractal



Este indicador é particularmente útil para (This indicator is particularly useful for):

Identificar níveis chave de suporte e resistência

Entender a força e confiabilidade das zonas

Planejar entradas e saídas

Gerenciar riscos em torno de níveis chave de preço



