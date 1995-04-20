Key Zone Detector

Detector de Zona Chave (Key Zone Detector)
Detector de Níveis de Oferta e Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Visão Geral (Overview)
Um sofisticado indicador de detecção de zonas de oferta e demanda que identifica e classifica níveis de preço chave onde ocorre atividade significativa do mercado. O indicador utiliza análise fractal e múltiplos métodos de validação para detectar e classificar zonas de negociação.

Características Principais (Key Features)

  • Detecção de Zonas (Zone Detection)

    • Detecta automaticamente zonas de suporte e resistência

    • Utiliza sistema duplo de fractais (rápido e lento) para confirmação

    • Espessura dinâmica da zona baseada em ATR (Average True Range)

    • Funde zonas sobrepostas para exibição mais limpa

  • Classificação de Zonas (Zone Classification)

    • Zonas Comprovadas (Proven Zones): Testadas 4+ vezes, máxima confiabilidade

    • Zonas Verificadas (Verified Zones): Testadas 1-3 vezes, boa confiabilidade

    • Zonas Não Testadas (Untested Zones): Novas zonas aguardando primeiro teste

    • Zonas Inconstantes (Turncoat Zones): Zonas que mudaram de suporte para resistência ou vice-versa

    • Zonas Fracas (Weak Zones): Zonas com menor probabilidade de se manterem

  • Sistema de Classificação de Força (Strength Rating System)

    • Calcula percentual de força da zona (0-100%)

    • Considera múltiplos fatores:

      • Idade da zona (30% peso)

      • Número de testes (40% peso)

      • Atividade recente de testes (30% peso)

  • Recursos Visuais (Visual Features)

    • Zonas codificadas por cores baseadas em força e tipo

    • Marcadores de pontos de teste mostrando onde o preço testou cada zona

    • Aparência personalizável das zonas (sólido/contorno, largura, estilo)

    • Zonas extensíveis até o preço atual

    • Exibição opcional de pontos fractais

  • Sistema de Alerta (Alert System)

    • Alertas de entrada de preço nas zonas

    • Notificações personalizáveis (pop-up e som)

    • Configurações ajustáveis de tempo de alerta

  • Opções de Personalização (Customization Options)

    • Período de retrospectiva histórica

    • Fator de espessura da zona

    • Configurações de texto e rótulos

    • Esquemas de cores para diferentes tipos de zonas

    • Filtros de exibição para zonas fracas/não testadas/inconstantes

    • Configurações de sensibilidade fractal

Este indicador é particularmente útil para (This indicator is particularly useful for):

  • Identificar níveis chave de suporte e resistência

  • Entender a força e confiabilidade das zonas

  • Planejar entradas e saídas

  • Gerenciar riscos em torno de níveis chave de preço


