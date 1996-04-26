Key Zone Detector

키 존 감지기 (Key Zone Detector)
공급 및 수요 존 감지기 (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

개요 (Overview)
시장에서 중요한 활동이 발생하는 주요 가격 수준을 식별하고 평가하는 정교한 공급 및 수요 존 감지 지표입니다. 프랙탈 분석과 다중 검증 방법을 사용하여 거래 존을 감지하고 분류합니다.

주요 기능 (Key Features)

  • 존 감지 (Zone Detection)

    • 지지 및 저항 존 자동 감지

    • 확인을 위한 이중 프랙탈 시스템(빠른/느린) 사용

    • ATR(평균 실제 범위) 기반 동적 존 두께

    • 더 깔끔한 표시를 위해 중복 존 병합

  • 존 분류 (Zone Classification)

    • 검증된 존(Proven Zones): 4회 이상 테스트, 최고 신뢰성

    • 확인된 존(Verified Zones): 1-3회 테스트, 양호한 신뢰성

    • 미검증 존(Untested Zones): 첫 테스트 대기 중인 새 존

    • 변절 존(Turncoat Zones): 지지→저항 또는 그 반대로 전환된 존

    • 약한 존(Weak Zones): 유지 확률이 낮은 존

  • 강도 평가 시스템 (Strength Rating System)

    • 존 강도 백분율 계산(0-100%)

    • 여러 요소 고려:

      • 존 연령(30% 가중치)

      • 테스트 횟수(40% 가중치)

      • 최근 테스트 활동(30% 가중치)

  • 시각적 기능 (Visual Features)

    • 강도 및 유형에 따른 색상 코드

    • 가격이 각 존을 테스트한 위치를 보여주는 테스트 포인트 마커

    • 사용자 정의 가능한 존 모양(실선/윤곽선, 너비, 스타일)

    • 현재 가격까지 존 확장 가능

    • 프랙탈 포인트 표시 옵션

  • 알림 시스템 (Alert System)

    • 존 가격 진입 알림

    • 사용자 정의 가능한 팝업 및 사운드 알림

    • 조정 가능한 알림 시간 초과 설정

  • 사용자 지정 옵션 (Customization Options)

    • 과거 조회 기간

    • 존 두께 계수

    • 텍스트 및 레이블 설정

    • 다양한 존 유형에 대한 색상 구성표

    • 약한/미검증/변절 존에 대한 표시 필터

    • 프랙탈 감도 설정

이 지표는 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다 (This indicator is particularly useful for):

  • 주요 지지 및 저항 수준 식별

  • 존 강도 및 신뢰성 이해

  • 진입 및 퇴출 계획

  • 주요 가격 수준 주변의 위험 관리


