Key Zone Detector
- 지표
- Chi Sum Poon
- 버전: 28.0
- 활성화: 15
키 존 감지기 (Key Zone Detector)
공급 및 수요 존 감지기 (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
개요 (Overview)
시장에서 중요한 활동이 발생하는 주요 가격 수준을 식별하고 평가하는 정교한 공급 및 수요 존 감지 지표입니다. 프랙탈 분석과 다중 검증 방법을 사용하여 거래 존을 감지하고 분류합니다.
주요 기능 (Key Features)
-
존 감지 (Zone Detection)
-
지지 및 저항 존 자동 감지
-
확인을 위한 이중 프랙탈 시스템(빠른/느린) 사용
-
ATR(평균 실제 범위) 기반 동적 존 두께
-
더 깔끔한 표시를 위해 중복 존 병합
-
-
존 분류 (Zone Classification)
-
검증된 존(Proven Zones): 4회 이상 테스트, 최고 신뢰성
-
확인된 존(Verified Zones): 1-3회 테스트, 양호한 신뢰성
-
미검증 존(Untested Zones): 첫 테스트 대기 중인 새 존
-
변절 존(Turncoat Zones): 지지→저항 또는 그 반대로 전환된 존
-
약한 존(Weak Zones): 유지 확률이 낮은 존
-
-
강도 평가 시스템 (Strength Rating System)
-
존 강도 백분율 계산(0-100%)
-
여러 요소 고려:
-
존 연령(30% 가중치)
-
테스트 횟수(40% 가중치)
-
최근 테스트 활동(30% 가중치)
-
-
-
시각적 기능 (Visual Features)
-
강도 및 유형에 따른 색상 코드
-
가격이 각 존을 테스트한 위치를 보여주는 테스트 포인트 마커
-
사용자 정의 가능한 존 모양(실선/윤곽선, 너비, 스타일)
-
현재 가격까지 존 확장 가능
-
프랙탈 포인트 표시 옵션
-
-
알림 시스템 (Alert System)
-
존 가격 진입 알림
-
사용자 정의 가능한 팝업 및 사운드 알림
-
조정 가능한 알림 시간 초과 설정
-
-
사용자 지정 옵션 (Customization Options)
-
과거 조회 기간
-
존 두께 계수
-
텍스트 및 레이블 설정
-
다양한 존 유형에 대한 색상 구성표
-
약한/미검증/변절 존에 대한 표시 필터
-
프랙탈 감도 설정
-
이 지표는 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다 (This indicator is particularly useful for):
-
주요 지지 및 저항 수준 식별
-
존 강도 및 신뢰성 이해
-
진입 및 퇴출 계획
-
주요 가격 수준 주변의 위험 관리