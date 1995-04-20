Key Zone Detector
- Indicadores
- Chi Sum Poon
- Versión: 28.0
- Activaciones: 15
Detector de Zonas Clave (Key Zone Detector)
Detector de Niveles de Oferta y Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
Resumen (Overview)
Un indicador sofisticado de detección de zonas de oferta y demanda que identifica y califica niveles de precios clave donde ocurre actividad significativa en el mercado. El indicador utiliza análisis fractal y múltiples métodos de validación para detectar y clasificar zonas de trading.
Características Clave (Key Features)
-
Detección de Zonas (Zone Detection)
-
Detecta automáticamente zonas de soporte y resistencia
-
Utiliza un sistema dual de fractales (rápido y lento) para confirmación
-
Grosor dinámico de zona basado en ATR (Average True Range)
-
Fusiona zonas superpuestas para una visualización más limpia
-
-
Clasificación de Zonas (Zone Classification)
-
Zonas Probadas (Proven Zones): Testeadas 4+ veces, máxima confiabilidad
-
Zonas Verificadas (Verified Zones): Testeadas 1-3 veces, buena confiabilidad
-
Zonas no Testeadas (Untested Zones): Zonas nuevas esperando primer test
-
Zonas Cambiantes (Turncoat Zones): Zonas que cambiaron de soporte a resistencia o viceversa
-
Zonas Débiles (Weak Zones): Zonas con menor probabilidad de mantenerse
-
-
Sistema de Calificación de Fuerza (Strength Rating System)
-
Calcula el porcentaje de fuerza de la zona (0-100%)
-
Considera múltiples factores:
-
Edad de la zona (30% peso)
-
Número de tests (40% peso)
-
Actividad reciente de tests (30% peso)
-
-
-
Características Visuales (Visual Features)
-
Zonas codificadas por color según fuerza y tipo
-
Marcadores de puntos de test mostrando donde el precio probó cada zona
-
Apariencia de zona personalizable (sólido/contorno, ancho, estilo)
-
Zonas extendibles al precio actual
-
Visualización opcional de puntos fractales
-
-
Sistema de Alertas (Alert System)
-
Alertas de entrada de precio en zonas
-
Notificaciones personalizables (popup y sonido)
-
Ajustes de tiempo de espera de alertas
-
-
Opciones de Personalización (Customization Options)
-
Período de retrospectiva histórica
-
Factor de grosor de zona
-
Configuración de texto y etiquetas
-
Esquemas de color para diferentes tipos de zona
-
Filtros de visualización para zonas débiles/no testeadas/cambiantes
-
Ajustes de sensibilidad fractal
-
Este indicador es particularmente útil para (This indicator is particularly useful for):
-
Identificar niveles clave de soporte y resistencia
-
Entender la fuerza y confiabilidad de las zonas
-
Planear entradas y salidas
-
Manejar riesgos alrededor de niveles de precio clave