Detector de Zonas Clave (Key Zone Detector)
Detector de Niveles de Oferta y Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Resumen (Overview)
Un indicador sofisticado de detección de zonas de oferta y demanda que identifica y califica niveles de precios clave donde ocurre actividad significativa en el mercado. El indicador utiliza análisis fractal y múltiples métodos de validación para detectar y clasificar zonas de trading.

Características Clave (Key Features)

  • Detección de Zonas (Zone Detection)

    • Detecta automáticamente zonas de soporte y resistencia

    • Utiliza un sistema dual de fractales (rápido y lento) para confirmación

    • Grosor dinámico de zona basado en ATR (Average True Range)

    • Fusiona zonas superpuestas para una visualización más limpia

  • Clasificación de Zonas (Zone Classification)

    • Zonas Probadas (Proven Zones): Testeadas 4+ veces, máxima confiabilidad

    • Zonas Verificadas (Verified Zones): Testeadas 1-3 veces, buena confiabilidad

    • Zonas no Testeadas (Untested Zones): Zonas nuevas esperando primer test

    • Zonas Cambiantes (Turncoat Zones): Zonas que cambiaron de soporte a resistencia o viceversa

    • Zonas Débiles (Weak Zones): Zonas con menor probabilidad de mantenerse

  • Sistema de Calificación de Fuerza (Strength Rating System)

    • Calcula el porcentaje de fuerza de la zona (0-100%)

    • Considera múltiples factores:

      • Edad de la zona (30% peso)

      • Número de tests (40% peso)

      • Actividad reciente de tests (30% peso)

  • Características Visuales (Visual Features)

    • Zonas codificadas por color según fuerza y tipo

    • Marcadores de puntos de test mostrando donde el precio probó cada zona

    • Apariencia de zona personalizable (sólido/contorno, ancho, estilo)

    • Zonas extendibles al precio actual

    • Visualización opcional de puntos fractales

  • Sistema de Alertas (Alert System)

    • Alertas de entrada de precio en zonas

    • Notificaciones personalizables (popup y sonido)

    • Ajustes de tiempo de espera de alertas

  • Opciones de Personalización (Customization Options)

    • Período de retrospectiva histórica

    • Factor de grosor de zona

    • Configuración de texto y etiquetas

    • Esquemas de color para diferentes tipos de zona

    • Filtros de visualización para zonas débiles/no testeadas/cambiantes

    • Ajustes de sensibilidad fractal

Este indicador es particularmente útil para (This indicator is particularly useful for):

  • Identificar niveles clave de soporte y resistencia

  • Entender la fuerza y confiabilidad de las zonas

  • Planear entradas y salidas

  • Manejar riesgos alrededor de niveles de precio clave


