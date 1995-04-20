Detector de Zonas Clave (Key Zone Detector)

Detector de Niveles de Oferta y Demanda (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Resumen (Overview)

Un indicador sofisticado de detección de zonas de oferta y demanda que identifica y califica niveles de precios clave donde ocurre actividad significativa en el mercado. El indicador utiliza análisis fractal y múltiples métodos de validación para detectar y clasificar zonas de trading.

Características Clave (Key Features)

Detección de Zonas (Zone Detection) Detecta automáticamente zonas de soporte y resistencia Utiliza un sistema dual de fractales (rápido y lento) para confirmación Grosor dinámico de zona basado en ATR (Average True Range) Fusiona zonas superpuestas para una visualización más limpia

Clasificación de Zonas (Zone Classification) Zonas Probadas (Proven Zones): Testeadas 4+ veces, máxima confiabilidad Zonas Verificadas (Verified Zones): Testeadas 1-3 veces, buena confiabilidad Zonas no Testeadas (Untested Zones): Zonas nuevas esperando primer test Zonas Cambiantes (Turncoat Zones): Zonas que cambiaron de soporte a resistencia o viceversa Zonas Débiles (Weak Zones): Zonas con menor probabilidad de mantenerse

Sistema de Calificación de Fuerza (Strength Rating System) Calcula el porcentaje de fuerza de la zona (0-100%) Considera múltiples factores: Edad de la zona (30% peso) Número de tests (40% peso) Actividad reciente de tests (30% peso)

Características Visuales (Visual Features) Zonas codificadas por color según fuerza y tipo Marcadores de puntos de test mostrando donde el precio probó cada zona Apariencia de zona personalizable (sólido/contorno, ancho, estilo) Zonas extendibles al precio actual Visualización opcional de puntos fractales

Sistema de Alertas (Alert System) Alertas de entrada de precio en zonas Notificaciones personalizables (popup y sonido) Ajustes de tiempo de espera de alertas

Opciones de Personalización (Customization Options) Período de retrospectiva histórica Factor de grosor de zona Configuración de texto y etiquetas Esquemas de color para diferentes tipos de zona Filtros de visualización para zonas débiles/no testeadas/cambiantes Ajustes de sensibilidad fractal



Este indicador es particularmente útil para (This indicator is particularly useful for):

Identificar niveles clave de soporte y resistencia

Entender la fuerza y confiabilidad de las zonas

Planear entradas y salidas

Manejar riesgos alrededor de niveles de precio clave



