FxBears Süper Ticaret Göstergesi ile gelişmiş ticaret dünyasına hoş geldiniz. MT4 platformu için özel olarak tasarlanan bu yenilikçi araç, Elliott Waves'in, arz ve talep bölgelerinin ve dahili göstergelerin gücünü birleştirerek yatırımcılara bilinçli ticaret kararları için yüksek kaliteli sinyaller sağlar. %90'ın üzerinde başarı oranına sahip FxBears Super, ticaret stratejinize yeni bir hassasiyet ve karlılık düzeyi getiriyor. Corse'un Yeniden Boyanması ve Yeniden Çizilmesi Yok.


Elliott Dalga Analizi:
     FxBears Super, Elliott Waves'in öngörü potansiyelinden yararlanarak piyasa döngülerini ve eğilimleri belirler. Potansiyel dönüm noktalarını ve devam modellerini doğrulukla çıkarmak için karakteristik beş dalgalı darbe ve üç dalgalı düzeltme modellerini analiz ederek.

Arz ve Talep Bölgeleri:
     Arz ve talep bölgelerinin öneminin farkında olan FxBears Super, grafiğinizdeki kritik destek ve direnç seviyelerini belirler. Piyasa duyarlılığının değiştiği bu bölgeler, potansiyel fiyat dönüşleri ve kırılmalar hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

İç Göstergeler:
        FxBears Super, doğruluğunu daha da artırmak için bir dizi dahili göstergeyi entegre eder:

   **RSI (Göreceli Güç Endeksi): Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçerek potansiyel trend dönüşlerinin tespit edilmesine yardımcı olur.

   **Hareketli Ortalamalar: Kısa vadeli ve uzun vadeli eğilimleri belirlerken geçişler potansiyel giriş ve çıkış noktaları için sinyaller sağlar.

   **MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Sapma): Daha güvenilir sinyaller için Elliott Wave analiziyle uyumlu olarak momentumdaki değişiklikleri vurgulayın.

   **Hacim Analizi: Fiyat hareketlerinin gücünü değerlendirin, sinyalleri doğrulayın ve karar verme sürecinizi geliştirin.

Sinyal Üretimi:

     FxBears Super, günde 10'dan fazla sinyal üreterek size yararlanabileceğiniz bol miktarda ticaret fırsatı sunar. Bu sinyaller Elliott Waves'in, arz ve talep bölgelerinin ve entegre iç göstergelerin titiz analizinin bir sonucudur. Gösterge, bütünsel bir yaklaşım kullanarak size kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip sinyaller verir.

Başarı oranı:

     %90'ın üzerinde kayda değer bir başarı oranıyla FxBears Super, yatırımcıları tutarlı bir şekilde kârlı işlemlere yönlendirme yeteneğini kanıtladı. Bu benzersiz doğruluk düzeyi, birden fazla göstergenin ve analitik yöntemlerin sinerjik birleşiminden kaynaklanır ve yüksek başarı olasılığına sahip sinyaller almanızı sağlar.

     FxBears Super, nerede olursanız olun anında telefon platformunuz üzerinden size sinyaller gönderir, böylece sürekli bilgisayar başında oturmanıza gerek kalmaz, aynı zamanda günlük işlerinizi ve işlemlerinizi aynı anda rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Çözüm:

     FxBears Süper Ticaret Göstergesi, Elliott Wave teorisi, arz ve talep bölgeleri ve dahili göstergeler tarafından desteklenen hassas sinyaller sunarak ticaret deneyiminizi yeniden tanımlar. Olağanüstü başarı oranı ve kapsamlı yaklaşımıyla FxBears Super, yatırımcılara güvenli ve kârlı yatırım kararları vermeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Bu son teknoloji göstergeyi benimseyin ve tutarlı ticaret başarısı potansiyelinin kilidini açın.
FxBears Powers
Rachid Lafhil
3 (2)
Göstergeler
️️ Attention:   New updated version at 20-10-2024. What's new in this update? -* New strategy integration. -* The trade is with the price trend only. -* The success rate of trades has increased by a very large percentage.      No more losses with this indicator, test it for years ago and see if there is losses in one day results. but before testing it please see the explaining video down here.    FxBears Powers is working on all forex pairs, metals, commodities, futures, indices, energies, c
