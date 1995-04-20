Key Zone Detector
Детектор Ключевых Зон (Key Zone Detector)
Детектор Уровней Подачи и Спроса (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
Обзор (Overview)
Сложный индикатор определения зон спроса и предложения, который идентифицирует и оценивает ключевые ценовые уровни, где происходит значительная рыночная активность. Индикатор использует фрактальный анализ и несколько методов проверки для обнаружения и классификации торговых зон.
Ключевые Особенности (Key Features)
Обнаружение Зон (Zone Detection)
Автоматически обнаруживает зоны поддержки и сопротивления
Использует двойную фрактальную систему (быструю и медленную) для подтверждения
Динамическая толщина зоны на основе ATR (Average True Range)
Объединяет перекрывающиеся зоны для более чистого отображения
Классификация Зон (Zone Classification)
Проверенные зоны (Proven Zones): Протестированы 4+ раза, наивысшая надежность
Подтвержденные зоны (Verified Zones): Протестированы 1-3 раза, хорошая надежность
Непроверенные зоны (Untested Zones): Новые зоны, ожидающие первой проверки
Зоны-перевертыши (Turncoat Zones): Зоны, которые переключились с поддержки на сопротивление или наоборот
Слабые зоны (Weak Zones): Зоны с меньшей вероятностью удержания
Система Оценки Силы (Strength Rating System)
Рассчитывает процент силы зоны (0-100%)
Учитывает несколько факторов:
Возраст зоны (30% веса)
Количество тестов (40% веса)
Активность недавних тестов (30% веса)
Визуальные Особенности (Visual Features)
Цветовое кодирование зон на основе силы и типа
Маркеры точек тестирования, показывающие, где цена тестировала каждую зону
Настраиваемый внешний вид зон (сплошной/контур, ширина, стиль)
Расширяемые зоны до текущей цены
Опциональное отображение фрактальных точек
Система Оповещений (Alert System)
Оповещения о входе цены в зоны
Настраиваемые всплывающие и звуковые уведомления
Настраиваемые параметры таймаута оповещений
Настройки Кастомизации (Customization Options)
Период исторического обзора
Фактор толщины зоны
Настройки текста и меток
Цветовые схемы для различных типов зон
Фильтры отображения для слабых/непроверенных/зон-перевертышей
Настройки чувствительности фракталов
Этот индикатор особенно полезен для (This indicator is particularly useful for):
Идентификации ключевых уровней поддержки и сопротивления
Понимания силы и надежности зон
Планирования входов и выходов
Управления рисками вокруг ключевых ценовых уровней