Детектор Ключевых Зон (Key Zone Detector)

Детектор Уровней Подачи и Спроса (Key Level Supply & Demand Zone Detector)

Обзор (Overview)

Сложный индикатор определения зон спроса и предложения, который идентифицирует и оценивает ключевые ценовые уровни, где происходит значительная рыночная активность. Индикатор использует фрактальный анализ и несколько методов проверки для обнаружения и классификации торговых зон.

Ключевые Особенности (Key Features)

Обнаружение Зон (Zone Detection) Автоматически обнаруживает зоны поддержки и сопротивления Использует двойную фрактальную систему (быструю и медленную) для подтверждения Динамическая толщина зоны на основе ATR (Average True Range) Объединяет перекрывающиеся зоны для более чистого отображения

Классификация Зон (Zone Classification) Проверенные зоны (Proven Zones): Протестированы 4+ раза, наивысшая надежность Подтвержденные зоны (Verified Zones): Протестированы 1-3 раза, хорошая надежность Непроверенные зоны (Untested Zones): Новые зоны, ожидающие первой проверки Зоны-перевертыши (Turncoat Zones): Зоны, которые переключились с поддержки на сопротивление или наоборот Слабые зоны (Weak Zones): Зоны с меньшей вероятностью удержания

Система Оценки Силы (Strength Rating System) Рассчитывает процент силы зоны (0-100%) Учитывает несколько факторов: Возраст зоны (30% веса) Количество тестов (40% веса) Активность недавних тестов (30% веса)

Визуальные Особенности (Visual Features) Цветовое кодирование зон на основе силы и типа Маркеры точек тестирования, показывающие, где цена тестировала каждую зону Настраиваемый внешний вид зон (сплошной/контур, ширина, стиль) Расширяемые зоны до текущей цены Опциональное отображение фрактальных точек

Система Оповещений (Alert System) Оповещения о входе цены в зоны Настраиваемые всплывающие и звуковые уведомления Настраиваемые параметры таймаута оповещений

Настройки Кастомизации (Customization Options) Период исторического обзора Фактор толщины зоны Настройки текста и меток Цветовые схемы для различных типов зон Фильтры отображения для слабых/непроверенных/зон-перевертышей Настройки чувствительности фракталов



Этот индикатор особенно полезен для (This indicator is particularly useful for):

Идентификации ключевых уровней поддержки и сопротивления

Понимания силы и надежности зон

Планирования входов и выходов

Управления рисками вокруг ключевых ценовых уровней



