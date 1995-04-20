Key Zone Detector
- インディケータ
- Chi Sum Poon
- バージョン: 28.0
- アクティベーション: 15
キーゾーン検出器 (Key Zone Detector)
需給レベル検出器 (Key Level Supply & Demand Zone Detector)
概要 (Overview)
市場で重要な活動が行われる主要な価格レベルを識別し評価する、高度な需給ゾーン検出インジケーター。フラクタル分析と複数の検証方法を使用して取引ゾーンを検出・分類します。
主な特徴 (Key Features)
-
ゾーン検出 (Zone Detection)
-
サポートとレジスタンスゾーンを自動検出
-
高速/低速デュアルフラクタルシステムで確認
-
ATR（Average True Range）に基づく動的ゾーン厚
-
重複ゾーンを統合しクリーン表示
-
-
ゾーン分類 (Zone Classification)
-
実証済みゾーン (Proven Zones): 4回以上テスト済み、最高信頼性
-
検証済みゾーン (Verified Zones): 1-3回テスト済み、良好な信頼性
-
未検証ゾーン (Untested Zones): 初回テスト待ちの新規ゾーン
-
転向ゾーン (Turncoat Zones): サポート⇔レジスタンス転換ゾーン
-
弱体ゾーン (Weak Zones): 維持確率の低いゾーン
-
-
強度評価システム (Strength Rating System)
-
ゾーン強度％を計算 (0-100%)
-
複合要素を考慮:
-
ゾーン存続期間 (30%比重)
-
テスト回数 (40%比重)
-
最近のテスト活動 (30%比重)
-
-
-
視覚機能 (Visual Features)
-
強度/タイプ別カラーコード
-
各ゾーンのテストポイント表示
-
カスタマイズ可能なゾーン表示（実線/輪郭線・幅・スタイル）
-
現在価格までゾーン延長可能
-
フラクタルポイント表示オプション
-
-
アラートシステム (Alert System)
-
ゾーン価格進入アラート
-
ポップアップ/音通知カスタマイズ
-
アラートタイムアウト設定調整
-
-
カスタマイズオプション (Customization Options)
-
過去データ参照期間
-
ゾーン厚係数
-
テキスト/ラベル設定
-
ゾーンタイプ別カラースキーム
-
弱体/未検証/転向ゾーン表示フィルター
-
フラクタル感度設定
-
このインジケーターは特に次の用途に有効 (This indicator is particularly useful for):
-
主要サポート/レジスタンスレベルの識別
-
ゾーン強度と信頼性の理解
-
エントリー/イグジット計画
-
重要価格レベル周辺のリスク管理