Pro Price Action Trader EA mq

PRO PRICE ACTION TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir!

Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur!

Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - PinBar!

Pro Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.15) kullanın.

EA Özellikleri:
- EA aynı anda 7 çiftte çalışabilir - karşılık gelen Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para israf etmiyor.
- Sıkı spread gereksinimleri yok - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.
- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir. - Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır.
- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- EA ayarlarında telafi modu mevcuttur.
- Trend, Osilatör ve Gün filtreleri yerleşiktir.
- İşlem çiftleri: AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Zaman dilimi: D1.
- Çalışma süresi: EA, D1 mumunun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem, gün mumu oluştuktan sonra emir ayarlamadıysa (D1 zaman diliminde) - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.

Nasıl kurulur:
- 7 önerilen grafiği açın:
AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Expert Adviser ekleyin.
- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu sayfadaki "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.15'i edinin).
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
