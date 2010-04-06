Pro Price Action Trader EA mq

PRO PRICE ACTION TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir!





Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur!





Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - PinBar!





Pro Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.15) kullanın.





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 7 çiftte çalışabilir - karşılık gelen Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para israf etmiyor.

- Sıkı spread gereksinimleri yok - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.

- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir. - Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- EA ayarlarında telafi modu mevcuttur.

- Trend, Osilatör ve Gün filtreleri yerleşiktir.

- İşlem çiftleri: AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.

- Zaman dilimi: D1.

- Çalışma süresi: EA, D1 mumunun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem, gün mumu oluştuktan sonra emir ayarlamadıysa (D1 zaman diliminde) - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- 7 önerilen grafiği açın:

AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.

- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Expert Adviser ekleyin.

- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu sayfadaki "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.15'i edinin).

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.