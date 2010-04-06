Pro Price Action Trader EA mq

PRO PRICE ACTION TRADER EA est un excellent système de trading automatique basé sur l'analyse des prix !

Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 7 Set_files disponibles !

L'idée de trading est basée sur le célèbre et puissant modèle Price Action : PinBar !

Pro Price Action Trader EA est un excellent investissement : il fonctionnera pendant des années, tous les Set_files ayant une espérance mathématique positive !

Utilisez les Set_files (v25.15) de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.

Caractéristiques de l'EA :
- L'EA peut fonctionner sur 7 paires simultanément ; les Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».
- Le système ne gaspille pas d'argent en commissions élevées comme beaucoup de scalpers.
- Pas d'exigences de spread serré ; l'EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.
- Le système n'utilise aucune méthode de grille dangereuse.
- L'EA intègre par défaut une gestion des intérêts composés.
- Chaque transaction possède des SL et des TP, invisibles pour le courtier.
- Les SL et TP sont dynamiques : ils s’adaptent par défaut à la volatilité du marché.
- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres de l’EA.
- Les filtres Tendance, Oscillateur et Jour sont intégrés.
- Paires de trading : AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Période : D1.
- Durée de fonctionnement : l’EA recherche des opportunités d’entrée à la fin de la bougie D1. Si le système n’a pas défini d’ordres après la formation de la bougie du jour (sur la période D1), cela signifie qu’aucun signal d’entrée n’était disponible sur le graphique.
- L’EA dispose d’un affichage Info Spread Swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- L’affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :
0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.

Installation :
- Ouvrez les 7 graphiques recommandés :
AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Sélectionnez l'intervalle de temps D1 sur chaque graphique.
- Associez Expert Adviser à chaque graphique.
- Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à EA (téléchargez Set_files v25.15 dans la section « Commentaires » de cette page).
- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou d'utiliser un VPS au lieu d'un ordinateur).

Ce produit original est proposé uniquement sur ce site web MQL5.
