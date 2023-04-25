Gold ATR MTF 4
- Göstergeler
- Sergei Linskii
- Sürüm: 6.55
- Güncellendi: 10 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Altın ATR MTF - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesinin algoritması, varlık fiyatının hareketini analiz eder ve belirtilen zaman diliminin (D1) açılış fiyatının belirli yüzdeleri (%) cinsinden karşılık gelen seviyeleri çizerek oynaklığı yansıtır. Sembol fiyat hareketi yönünün göstergeleri (kırmızı ve/veya mavi D1 H4) ve ok sinyalleri, rahat ve karlı gün içi ticaret ve/veya ölçeklendirme için ek ve temel yardımcılardır. Günlük kazanç Forex sembollerinde 20 pipten, Gold sembolünde ise 50 pipten olabilir.
Gösterge özellikleri:
- Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic, trend yönü dedektörü ve iki blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz.
- Altın ATR MTF, farklı ok tamponlarına (DM ve SF) sahip iki grafiğe yerleştirilebilir. Bunun için ayarlarda farklı Magic seçmeniz gerekir; örneğin birinde Magic=999, diğerinde Magic=666 vardır. Daha sonra grafikteki kırmızı tuş ile ok tamponunu seçebilirsiniz.
- GOLD ATR MTF'de seviyeler (ATR) yalnızca fiyat güçlü bir şekilde hareket ettiğinde hafifçe genişleyebilir, trend yönü göstergesi (kırmızı ve/veya mavi D1 H4) yalnızca fiyat güçlü bir şekilde hareket ettiğinde yeniden çizilebilir, tampon okları (SF) Fiyat oynaklığına bağlı olarak yeniden çizilen tampon okları (DM) yeniden çizilmez.
- Gösterge ayarlarındaki ok tamponlarında (DM ve SF), rahat ve karlı işlem yapabilmeniz için ayrı bir ok filtresi bulunmaktadır (UseFiltrATR = true;).
En iyi gösterge sinyalleri:
- SATIŞ için = sembol fiyat yönünün işaretçilerinin (D1 H4) kırmızı rengi + bir veya her iki tamponun (DM ve SF) aynı yöndeki sinyal oku.
- SATIN AL = sembol fiyatı hareket yönünün işaretçilerinin (D1 H4) mavi rengi + bir veya her iki tamponun (DM ve SF) aynı yöndeki sinyal oku.
Göstergenin faydaları:
1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir.
2. Herhangi bir komisyoncunun MetaTrader 4 işlem platformunda işlem yapabilirsiniz.
3. Herhangi bir varlığın (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) ticaretini yapabilirsiniz.
4. M30 zaman diliminde işlem yapmak en iyisidir (ölçeklendirme ve/veya günlük işlem).
5. Gösterge ayarlarında bireysel parametreler (TF, renk vb.) değiştirilebilir, böylece her yatırımcı göstergeyi kolayca kendisi için özelleştirebilir.
6. Gösterge, ticaret sisteminize mükemmel bir ana katkı sağlamanın yanı sıra bağımsız bir ticaret sistemi olarak da kullanılabilir.
NOT: Ticaretin giriş doğruluğu ve karlılığı yalnızca yatırımcının becerisine bağlıdır. Herhangi bir gösterge, yatırımcı için yalnızca bir yardımcıdır ve bir eylem kılavuzu değildir. Altın Kural - Trend doğrultusunda emir açın, karınızı alın ve bir sonraki en iyi sinyali bekleyin.
Hepinize ticarette iyi şanslar ve istikrarlı kar diliyorum!
