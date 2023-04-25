Gold ATR MTF 4

Altın ATR MTF - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesinin algoritması, varlık fiyatının hareketini analiz eder ve belirtilen zaman diliminin (D1) açılış fiyatının belirli yüzdeleri (%) cinsinden karşılık gelen seviyeleri çizerek oynaklığı yansıtır. Sembol fiyat hareketi yönünün göstergeleri (kırmızı ve/veya mavi D1 H4) ve ok sinyalleri, rahat ve karlı gün içi ticaret ve/veya ölçeklendirme için ek ve temel yardımcılardır. Günlük kazanç Forex sembollerinde 20 pipten, Gold sembolünde ise 50 pipten olabilir.

Gösterge özellikleri:
  • Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic, trend yönü dedektörü ve iki blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz.
  • Altın ATR MTF, farklı ok tamponlarına (DM ve SF) sahip iki grafiğe yerleştirilebilir. Bunun için ayarlarda farklı Magic seçmeniz gerekir; örneğin birinde Magic=999, diğerinde Magic=666 vardır. Daha sonra grafikteki kırmızı tuş ile ok tamponunu seçebilirsiniz.
  • GOLD ATR MTF'de seviyeler (ATR) yalnızca fiyat güçlü bir şekilde hareket ettiğinde hafifçe genişleyebilir, trend yönü göstergesi (kırmızı ve/veya mavi D1 H4) yalnızca fiyat güçlü bir şekilde hareket ettiğinde yeniden çizilebilir, tampon okları (SF) Fiyat oynaklığına bağlı olarak yeniden çizilen tampon okları (DM) yeniden çizilmez.
  • Gösterge ayarlarındaki ok tamponlarında (DM ve SF), rahat ve karlı işlem yapabilmeniz için ayrı bir ok filtresi bulunmaktadır (UseFiltrATR = true;).
En iyi gösterge sinyalleri:
  • SATIŞ için = sembol fiyat yönünün işaretçilerinin (D1 H4) kırmızı rengi + bir veya her iki tamponun (DM ve SF) aynı yöndeki sinyal oku.
  • SATIN AL = sembol fiyatı hareket yönünün işaretçilerinin (D1 H4) mavi rengi + bir veya her iki tamponun (DM ve SF) aynı yöndeki sinyal oku.
Göstergenin faydaları:

1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir.
2. Herhangi bir komisyoncunun MetaTrader 4 işlem platformunda işlem yapabilirsiniz.
3. Herhangi bir varlığın (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) ticaretini yapabilirsiniz.
4. M30 zaman diliminde işlem yapmak en iyisidir (ölçeklendirme ve/veya günlük işlem).
5. Gösterge ayarlarında bireysel parametreler (TF, renk vb.) değiştirilebilir, böylece her yatırımcı göstergeyi kolayca kendisi için özelleştirebilir.
6. Gösterge, ticaret sisteminize mükemmel bir ana katkı sağlamanın yanı sıra bağımsız bir ticaret sistemi olarak da kullanılabilir.

NOT: Ticaretin giriş doğruluğu ve karlılığı yalnızca yatırımcının becerisine bağlıdır. Herhangi bir gösterge, yatırımcı için yalnızca bir yardımcıdır ve bir eylem kılavuzu değildir. Altın Kural - Trend doğrultusunda emir açın, karınızı alın ve bir sonraki en iyi sinyali bekleyin.



Hepinize ticarette iyi şanslar ve istikrarlı kar diliyorum!


Önerilen ürünler
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Dinamik Scalping Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi - MT4 için verimli bir işlem aracı! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın. - Dinamik Scalping Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir. - Osilatör, dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Alım değerleri: Turuncu çizginin üzerinde. - Bu gös
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Göstergeler
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Probability indicates the probability that money has flowed from one chart to another chart for a specified length of time over a number of intervals specified by the user. When Rebolt reads Cyan or Blue these are buying signs good for the length of time specified by the user or until a conflicting signal arises. When Rebolt reads Violet or Red there are selling signs g
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Göstergeler
Quantum Balance is a modern arrow indicator that identifies key price reversal points in the market with high accuracy. It is based on a combination of WPR (Williams %R) and RSI (Relative Strength Index), which allows you to identify overbought/oversold moments and enter trades at points of maximum potential. The indicator analyzes price dynamics and market conditions, generating signals only when several confirming factors coincide. This reduces the number of false signals and increases tradin
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Göstergeler
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Scalping Histogram Pro mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için "Scalping Histogram Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Gerektirmez. - Scalping Histogram Pro göstergesi, küçük bir fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerini aramak için kullanılabilir. - Scalping Histogram Pro 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu, yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum oluştuğu anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte bir sütun
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Göstergeler
This is a ready-made strategy for binary options! Support/resistance levels are used to form a signal, while a number of built-in indicators are applied to sort out incoming signals. An arrow appears during a signal formation. If the signal is active, then the arrow remains after the close of the bar; if the signal is not strong enough, the arrow disappears. With a small number of signals and a small trading time, you will not need to sit all day at the computer, especially since you can enable
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary Scalper 6 – MT4 için Güçlü İkili Opsiyon Göstergesi Binary Scalper 6, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış, gelişmiş bir trend analiz ve ikili opsiyon ticaret aracıdır. Her seviyeden yatırımcı için uygundur ve net sinyaller ile detaylı istatistikler sunar. Ana Özellikler: Trend Tespiti : Trend piyasalarını hassas bir şekilde belirler ve yatırımcıyı yönlendirir. Her Türlü Döviz Çifti ile Uyumluluk : Sevdiğiniz piyasalarda işlem yapma özgürlüğü sağlar. Her Zaman Diliminde Çalışır : 1 dakika
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
Göstergeler
Breakout Pro Scalper Çözümü Bu gösterge, RPTrade Pro Solutions sistemlerinin bir parçasıdır. Breakout Pro Scalper Solution, Fiyat Hareketi, Dinamik Destek ve Dirençleri kullanan günlük bir trend göstergesidir. Herkes tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ticarete yeni başlayanlar bile kullanabilir. ASLA yeniden boyamaz. Endikasyonlar yakından kapana doğru verilmiştir. Tek başına kullanılmak üzere tasarlanmıştır, başka bir göstergeye gerek yoktur. Günün başında size trend ve potansiyel T
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Göstergeler
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Göstergeler
SuperTrend Alerts adds alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, SuperTrend is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. SuperTrend is extremely popular for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Place a call when the price closes above the SuperTrend line, and place a put when the price closes below the SuperTrend line. These crossovers are highlighted by non-repainting up/down arrows. Alerts Email, message and s
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Göstergeler
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Prop Trading Scalper
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
The Prop Trading Scalper indicator is a tool used for manual traders to assist in passing prop trading challenges, which are evaluations set by proprietary trading firms to determine a trader's skill and discipline. This indicator is particularly designed for scalping, a strategy that involves making numerous small trades to capitalize on minor price movements.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (67)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (488)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Göstergeler
AMD Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AAMA) AAMA, MetaTrader 4 için geliştirilmiş, piyasa koşullarına göre tepkisini otomatik olarak ayarlayan bir uyarlanabilir hareketli ortalama göstergesidir. Temel Özellikler: Kaufman Verimlilik Oranı’na dayalı uyarlanabilir hareketli ortalama – güçlü trendlerde hızlı tepki verir, yatay piyasalarda gürültüyü filtreler 4 AMD piyasa aşamasının otomatik tespiti: Birikim (Accumulation), Yükseliş (Markup), Dağıtım (Distribution), Düşüş (Markdown) ATR aracılığıyla
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Göstergeler
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Göstergeler
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Göstergeler
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Göstergeler
The price is indicated only for the first   30 copies , (7  copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Gold Pointer
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold Pointer   en iyi trend göstergesidir. Göstergenin benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, en karlı giriş noktalarını belirler ve bir AL veya SAT emri açmak için bir sinyal verir. En iyi gösterge sinyalleri: - SAT için = kırmızı trend çizgisi + kırmızı TF göstergesi + aynı yönde sarı sinyal oku. - AL için = mavi trend çizgisi + mavi TF göstergesi + aynı yönde aqua sinyal oku. Göstergenin avantajları: 1. G
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın Trend   - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2.
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Göstergeler
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Ichimoku Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.75 (16)
Göstergeler
Dashboard uses Ichimoku Strategy to find best trades. Get extra Indicators/Template: And read more about detailed Product Description and usage here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747457 Read more about Scanner Common features in detail here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Features: Price Kumo Breakout Tenkan-Kijun Cross Chikou/CLoud and Chikou/Price Support/Resistance (SR-SS or SR-NRTR) Stochastic OB/OS and back Awesome Oscillator Higher Timeframe Ichimoku Trend Align
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Göstergeler
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Göstergeler
GoldRush Trend Ok Sinyali GoldRush Trend Ok Sinyali göstergesi, XAU/USD'de yüksek hızlı, kısa vadeli scalperlar için özel olarak tasarlanmış hassas, gerçek zamanlı trend analizi sağlar. 1 dakikalık zaman dilimi için özel olarak tasarlanan bu araç, net giriş noktaları için yön okları gösterir ve scalper'ların değişken piyasa koşullarında güvenle hareket etmelerini sağlar. Gösterge, PRIMARY ve SECONDARY uyarı oklarından oluşur. PRIMARY sinyalleri, trend yönündeki değişikliği gösteren Beyaz ve
Yazarın diğer ürünleri
Gold Trend 5
Sergei Linskii
3.5 (2)
Göstergeler
Altın Trend - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2. On
Gold Targets 5
Sergei Linskii
4.78 (9)
Göstergeler
Altın Hedefler en iyi trend göstergesidir. Göstergenin benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, en karlı giriş noktalarını belirler, ok şeklinde bir sinyal ve fiyat seviyesini (SATIN ALMA Girişi / SAT Girişi) verir. bir sipariş açın. Gösterge aynı zamanda Zararı Durdur için fiyat seviyesini ve Kâr Al için beş fiyat seviyesini anında görüntüler. DİKKAT:   Göstergenin kullanımı çok kolaydır. Göstergeyi tek tıklamayl
FREE
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold PL MTF - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması varlık fiyatının hareketini analiz eder ve Fibonacci yöntemini (altın bölüm) kullanarak belirtilen zaman diliminin (TF) önemli Pivot Seviyelerini otomatik olarak yansıtır. Gösterge, seçilen zaman diliminin (gün, hafta, ay, yıl) fiyat yörüngesini mükemmel bir şekilde tanımlar, bir trendin başlangıcını ve ters bir trende dönüşebilecek bir düzeltmenin başlangıcını belirler. Gösterge ayrıca, fiyat mıknatısı görevi gö
Gold Pointer
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold Pointer   en iyi trend göstergesidir. Göstergenin benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, en karlı giriş noktalarını belirler ve bir AL veya SAT emri açmak için bir sinyal verir. En iyi gösterge sinyalleri: - SAT için = kırmızı trend çizgisi + kırmızı TF göstergesi + aynı yönde sarı sinyal oku. - AL için = mavi trend çizgisi + mavi TF göstergesi + aynı yönde aqua sinyal oku. Göstergenin avantajları: 1. G
Gold Targets 4
Sergei Linskii
4.75 (4)
Göstergeler
Altın Hedefler en iyi trend göstergesidir. Göstergenin benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, en karlı giriş noktalarını belirler, ok şeklinde bir sinyal ve fiyat seviyesini (SATIN ALMA Girişi / SAT Girişi) verir. bir sipariş açın. Gösterge aynı zamanda Zararı Durdur için fiyat seviyesini ve Kâr Al için beş fiyat seviyesini anında görüntüler. DİKKAT: Göstergenin kullanımı çok kolaydır. Göstergeyi tek tıklamayla
FREE
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın Trend   - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2.
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
GoldMax EA, Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi, lot çarpanı, grid ve çökme azaltma mekanizmasını kullanır. Only 10 copies available for $199, next price $399 After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (5)
Göstergeler
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend. Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimate
FREE
MA3 Trend MT5
Sergei Linskii
4.92 (13)
Göstergeler
MA3 Trend MT5  - is the good trend indicator on three MAs .   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Indi
FREE
Gold Levels MTF MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend.   Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimat
FREE
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Göstergeler
Gold Venamax - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tampo
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
Göstergeler
MA3 Trend - is the good trend indicator  on three MAs.   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Individua
FREE
Gold TL MTF 5
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
Gold TL MTF 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
Gold PL MTF 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold PL MTF - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması varlık fiyatının hareketini analiz eder ve Fibonacci yöntemini (altın bölüm) kullanarak belirtilen zaman diliminin (TF) önemli Pivot Seviyelerini otomatik olarak yansıtır. Gösterge, seçilen zaman diliminin (gün, hafta, ay, yıl) fiyat yörüngesini mükemmel bir şekilde tanımlar, bir trendin başlangıcını ve ters bir trende dönüşebilecek bir düzeltmenin başlangıcını belirler. Gösterge ayrıca, fiyat mıknatısı görevi gö
Gold TMAFractal MTF 4
Sergei Linskii
3.67 (3)
Göstergeler
Gold TMAF MTF   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: SAT için = TMA2'nin kırmızı üst sınırı TMA1'in kırmızı üst sınırının üzerinde + yukarıdaki kırmızı fraktal gösterge + aynı yönde sarı SR sinyal oku. AL için = TMA2'nin mavi alt sınırı TMA1'in mavi alt sınırının altında + aşağıdan mavi fraktal gösterge + aynı yönde aqua SR sinyal oku. Gös
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 4 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Orders Manager MT5
Sergei Linskii
5 (1)
Yardımcı programlar
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Yardımcı programlar
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
GoldMax EA, Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi, lot çarpanı, grid ve çökme azaltma mekanizmasını kullanır. Only 10 copies available for $199, next price $399 After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SDmax EA   - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
FXmax EA , Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve Meta Trader 4 standart göstergelerini kullanır. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Öneriler: Broker - RoboForex veya başka bir ara
Gold Pointer MT5
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold Pointer en iyi trend göstergesidir. Göstergenin benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, en karlı giriş noktalarını belirler ve bir AL veya SAT emri açmak için bir sinyal verir. En iyi gösterge sinyalleri: - SAT için = kırmızı trend çizgisi + kırmızı TF göstergesi + aynı yönde sarı sinyal oku. - AL için = mavi trend çizgisi + mavi TF göstergesi + aynı yönde aqua sinyal oku. Göstergenin avantajları: 1. Gös
Gold ATR MTF 5
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın ATR MTF - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesinin algoritması, varlık fiyatının hareketini analiz eder ve belirtilen zaman diliminin (D1) açılış fiyatının belirli yüzdeleri (%) cinsinden karşılık gelen seviyeleri çizerek oynaklığı yansıtır. Sembol fiyat hareketi yönünün göstergeleri (kırmızı ve/veya mavi D1 H4) ve ok sinyalleri, rahat ve karlı gün içi ticaret ve/veya ölçeklendirme için ek ve temel yardımcılardır. Günlük kazanç Forex semboll
Gold TMAFractal MTF 5
Sergei Linskii
Göstergeler
Gold TMAF MTF - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: SAT için = TMA2'nin kırmızı üst sınırı TMA1'in kırmızı üst sınırının üzerinde + yukarıdaki kırmızı fraktal gösterge + aynı yönde sarı SR sinyal oku. AL için = TMA2'nin mavi alt sınırı TMA1'in mavi alt sınırının altında + aşağıdan mavi fraktal gösterge + aynı yönde aqua SR sinyal oku. Göste
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. T
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SDmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker.
Filtrele:
Deiz
164
Deiz 2024.02.24 11:47 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt