Gold TMAFractal MTF 4

Gold TMAF MTF - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır.

En iyi gösterge sinyalleri:
  • SAT için = TMA2'nin kırmızı üst sınırı TMA1'in kırmızı üst sınırının üzerinde + yukarıdaki kırmızı fraktal gösterge + aynı yönde sarı SR sinyal oku.
  • AL için = TMA2'nin mavi alt sınırı TMA1'in mavi alt sınırının altında + aşağıdan mavi fraktal gösterge + aynı yönde aqua SR sinyal oku.
  • Göstergeler (kırmızı ve/veya mavi W1 MN) rahat ve karlı ticaret için ek ve temel yardımcılardır.
  • SR ok tamponu, rahat ve karlı ticaret için gösterge ayarlarında (UseFiltrSR = true;) ayrı bir ok filtresine sahiptir.
Göstergenin faydaları:

1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir.
2. Onaylanmış bir ok sinyali yeniden çizilmez, fraktal bir sinyal yarım periyot için yeniden çizilebilir.
3. Herhangi bir komisyoncunun MetaTrader 4 işlem platformunda işlem yapabilirsiniz.
4. Herhangi bir varlıkla (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.)
5. M30-H1 zaman dilimlerinde işlem yapmak daha iyidir (orta vadeli ticaret).
6. Bireysel parametreler (TF, renk vb.) Gösterge ayarlarında değiştirilebilir, böylece her tüccar göstergeyi kendileri için kolayca özelleştirebilir.
7. Gösterge, ticaret sisteminize mükemmel bir ana ek olarak ve bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir. 

NOT: Ticaretin giriş doğruluğu ve karlılığı yalnızca tüccarın becerisine bağlıdır. Herhangi bir gösterge yalnızca tüccar için bir yardımcıdır ve bir eylem rehberi değildir. Altın Kural - Trend doğrultusunda emir açın, karınızı alın ve bir sonraki en iyi sinyali bekleyin.



Hepinize ticarette iyi şanslar ve istikrarlı kar diliyorum!


leavemealonepredators
228
leavemealonepredators 2023.08.04 05:39 
 

great work

Salavat Yulamanov
13851
Salavat Yulamanov 2023.07.29 06:01 
 

Отличный индикатор и прост в использовании. Только по USDJPY в эту пятницу я уже вернул его стоимость $99. Я полностью доволен этим индикатором.

