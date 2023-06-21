Gold TMAFractal MTF 4
- Sergei Linskii
- Sürüm: 6.75
- Güncellendi: 31 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
- SAT için = TMA2'nin kırmızı üst sınırı TMA1'in kırmızı üst sınırının üzerinde + yukarıdaki kırmızı fraktal gösterge + aynı yönde sarı SR sinyal oku.
- AL için = TMA2'nin mavi alt sınırı TMA1'in mavi alt sınırının altında + aşağıdan mavi fraktal gösterge + aynı yönde aqua SR sinyal oku.
- Göstergeler (kırmızı ve/veya mavi W1 MN) rahat ve karlı ticaret için ek ve temel yardımcılardır.
- SR ok tamponu, rahat ve karlı ticaret için gösterge ayarlarında (UseFiltrSR = true;) ayrı bir ok filtresine sahiptir.
NOT: Ticaretin giriş doğruluğu ve karlılığı yalnızca tüccarın becerisine bağlıdır. Herhangi bir gösterge yalnızca tüccar için bir yardımcıdır ve bir eylem rehberi değildir. Altın Kural - Trend doğrultusunda emir açın, karınızı alın ve bir sonraki en iyi sinyali bekleyin.
