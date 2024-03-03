Gold Targets 5

4.78
Altın Hedefler en iyi trend göstergesidir. Göstergenin benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, en karlı giriş noktalarını belirler, ok şeklinde bir sinyal ve fiyat seviyesini (SATIN ALMA Girişi / SAT Girişi) verir. bir sipariş açın. Gösterge aynı zamanda Zararı Durdur için fiyat seviyesini ve Kâr Al için beş fiyat seviyesini anında görüntüler.

DİKKAT: Göstergenin kullanımı çok kolaydır. Göstergeyi tek tıklamayla grafiğe yükleyin ve sinyallerine ve fiyat seviyelerine göre işlem yapın.


Göstergenin avantajları:

1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir.
2. Gösterge sinyali yeniden çizilmez. Fiyat her satırı geçtiğinde sesli bildirim (Uyarı ve Mesaj) ile donatılmıştır.
3. Herhangi bir komisyoncunun MetaTrader 5 işlem platformunda işlem yapabilirsiniz.
4. Herhangi bir varlığın (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) ticaretini yapabilirsiniz.
5. İstediğiniz zaman diliminde işlem yapabilirsiniz (M5-M15 ölçeklendirme ve günlük işlem / M30-H1 orta vadeli işlem / H4-D1 uzun vadeli işlem).
6. Gösterge ayarlarında bireysel parametreler (renk, boyut vb.) değiştirilebilir, böylece her yatırımcı göstergeyi kolayca kendisi için özelleştirebilir.
7. Gösterge bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir.
8. Grafik ayrıca mevcut zaman diliminin mumu/çubuğu kapanana kadar bir zamanlayıcı görüntüler.


NOT: Girişin doğruluğu ve ticaretin karlılığı yalnızca yatırımcının becerisine bağlıdır. Herhangi bir gösterge yalnızca bir yatırımcının asistanıdır ve bir eylem kılavuzu değildir. Altın Kural - Trend doğrultusunda emir açın, karınızı alın ve bir sonraki en iyi sinyali bekleyin.



Herkese ticarette iyi şanslar ve istikrarlı karlar diliyorum!
İncelemeler 12
FERNANDO3105
14
FERNANDO3105 2025.09.27 01:36 
 

hola alguien sabe como puedo solucionar el problema de retraso en las señales ??

Isaac254044
20
Isaac254044 2025.09.12 18:01 
 

A ONDE ACHO UMA EA COM ESSA ESTRAGEGIA DESSE INDICADO R? EXCELENTE INDICADOR A TAXA DE ASSERTIVIDADE E INCRIVEL PARABENS, EU MESMO SOU LEIGO E AINDA ESTOU APREEDENDO

russklad
71
russklad 2025.08.18 05:26 
 

Супер индикатор. Всем советую.

İncelemeye yanıt