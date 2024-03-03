Gold Targets 4

4.75
Altın Hedefler en iyi trend göstergesidir. Göstergenin benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, en karlı giriş noktalarını belirler, ok şeklinde bir sinyal ve fiyat seviyesini (SATIN ALMA Girişi / SAT Girişi) verir. bir sipariş açın. Gösterge aynı zamanda Zararı Durdur için fiyat seviyesini ve Kâr Al için beş fiyat seviyesini anında görüntüler.

DİKKAT: Göstergenin kullanımı çok kolaydır. Göstergeyi tek tıklamayla grafiğe yükleyin ve sinyallerine ve fiyat seviyelerine göre işlem yapın.


Göstergenin avantajları:

1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir.
2. Gösterge sinyali yeniden çizilmez. Fiyat her satırı geçtiğinde sesli bildirim (Uyarı ve Mesaj) ile donatılmıştır.
3. Herhangi bir komisyoncunun MetaTrader 4 işlem platformunda işlem yapabilirsiniz.
4. Herhangi bir varlığın (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) ticaretini yapabilirsiniz.
5. İstediğiniz zaman diliminde işlem yapabilirsiniz (M5-M15 ölçeklendirme ve günlük işlem / M30-H1 orta vadeli işlem / H4-D1 uzun vadeli işlem).
6. Gösterge ayarlarında bireysel parametreler (renk, boyut vb.) değiştirilebilir, böylece her yatırımcı göstergeyi kolayca kendisi için özelleştirebilir.
7. Gösterge bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir.
8. Grafik ayrıca mevcut zaman diliminin mumu/çubuğu kapanana kadar bir zamanlayıcı görüntüler.


NOT: Girişin doğruluğu ve ticaretin karlılığı yalnızca yatırımcının becerisine bağlıdır. Herhangi bir gösterge yalnızca bir yatırımcının asistanıdır ve bir eylem kılavuzu değildir. Altın Kural - Trend doğrultusunda emir açın, karınızı alın ve bir sonraki en iyi sinyali bekleyin.



Herkese ticarette iyi şanslar ve istikrarlı karlar diliyorum!
İncelemeler 6
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli
418
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli 2025.09.03 14:43 
 

well done, using it with my EA in MqL market.

Bonny Prasetyawardhana
249
Bonny Prasetyawardhana 2025.08.20 10:18 
 

Nice and helpful

Leonid Shamis
299
Leonid Shamis 2025.07.11 19:59 
 

Очень хороший и профитный индикатор. Всем советую.

İncelemeye yanıt