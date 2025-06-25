💡 MachineTrader EA

Bu Expert Advisor (EA), DE40 endeksi (broker'a bağlı olarak DAX, GER40 vb. olarak adlandırılabilir) üzerinde işlem yapmak için tasarlanmıştır. EA, piyasadaki işlem fırsatlarını otomatik olarak belirler ve pozisyonları risk odaklı bir yaklaşımla yönetir. İki işlem modu sunar: Temkinli – Daha yavaş ve istikrarlı bir yaklaşım. Agresif – Piyasanın büyük hareketlerinden yararlanmak için tasarlanmış, daha hızlı bir strateji (daha yüksek risk içerir). Bu strateji, önceden tanımlanmış bir zaman dilimin