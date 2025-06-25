MachineTrader EA
- Uzman Danışmanlar
- Timothy Chuma Ifiora
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 25 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 5
💡 MachineTrader EA
Yapay Zeka Destekli Akıllı Ticaret. Tanı, Tepki Ver ve Kazanmak İçin Tasarlandı.
MachineTrader EA, gelişmiş yapay zeka destekli desen tanıma teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş, güçlü ve kullanımı kolay bir otomatik alım-satım sistemidir. Piyasadaki gürültüyü en aza indirerek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını yakalamaya odaklanır.
✅ 30 dakikalık (M30) grafik için optimize edilmiştir
✅ Öncelikle GBPUSD paritesinde işlem yapar (EURUSD desteklenmektedir; AUDUSD desteği yakında geliyor)
✅ İlk 30 alıcıya, geri bildirim karşılığında indirimli fiyat sunulmaktadır!
📈 Kolay Kurulum. Güvenilir Performans.
MachineTrader EA, ana işlem stratejiniz olarak ya da diğer stratejilerle birlikte çalışabilir. Grafiğe eklemeniz yeterlidir; ayar yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak çalışır.
⚙️ Gereksinimler ve Öneriler
Aracı Kurum: Düşük spread sunan herhangi bir aracı kurum (örneğin IC Markets, IC Trading, Valutrades)
Minimum Teminat: $300
Tavsiye Edilen Teminat: $2000
Kaldıraç: 1:50 veya üzeri
Hesap Türü: Hedging (korumalı)
VPS: 7/24 çalışma için şiddetle tavsiye edilir
Önemli: Platform ayarlarında algoritmik işlem iznini etkinleştirdiğinizden emin olun
🔒 Alıcılara Özel Erişim
Destek, ipuçları ve erken güncellemeler için özel kullanıcı grubuna katılın.
