Telgo Trader EA
- Experts
- Timothy Chuma Ifiora
- Version: 1.0
- Activations: 5
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor
Aperçu
ORDERBLOCK TRADER (OBT) est un système de trading automatisé avancé qui implémente une détection sophistiquée des Order Blocks basée sur les concepts de l’Inner Circle Trader (ICT). Cet EA combine la théorie du trading institutionnel avec une analyse intelligente de la structure du marché pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité sur l’unité de temps H1.
Fonctionnalités principales
🎯 Détection avancée des Order Blocks
-
Analyse multi-timeframe : Analyse des unités de temps supérieures pour des signaux plus fiables
-
Validation basée sur l’ATR : Utilise l’Average True Range pour filtrer dynamiquement les tailles et détecter les impulsions
-
Confirmation par le volume : Intègre l’analyse des volumes pour valider les signaux
-
Conscience de la structure de marché : Tient compte de la structure globale pour un meilleur timing
-
Suivi de mitigation : Surveille si les Order Blocks ont déjà été testés
📊 Analyse intelligente du contexte de marché
-
Détection de range : Identifie automatiquement les marchés en range ou en tendance
-
Zones d’entrée dynamiques : Calcule les zones d’entrée optimales dans les Order Blocks
-
Figures de price action : Détecte les marteaux inversés, dojis et autres figures de retournement
-
Évaluation en temps réel : Analyse continue des conditions de marché
💰 Gestion des risques complète
-
Dimensionnement automatique : Taille des positions en fonction du risque en % du compte
-
Gestion avancée des stops :
-
Placement initial du stop
-
Ajustement au point mort
-
Trailing stop avancé avec point de départ personnalisable
-
-
Synchronisation des trades : Limite les trades simultanés pour éviter le sur-trading
-
Stops basés sur l’ATR : Calcul dynamique des stops selon la volatilité du marché
🔧 Contrôles de trading flexibles
-
Validation sélective : Choisissez quels critères de validation appliquer ou ignorer
-
Filtre de taille de corps personnalisable : Définissez une taille minimale pour les chandeliers
-
Contrôle de fenêtre de trading : Option pour ignorer les restrictions horaires
-
Override des conditions de marché : Ignore les vérifications si nécessaire
Paramètres d’entrée
Paramètres de gestion des risques
-
MaxRiskPercent : Pourcentage de risque par trade (défaut : 1.0%)
-
calcTp : Multiplicateur pour le take profit (défaut : 2.0)
-
minBodySize : Taille minimale du corps de la bougie en points (défaut : 12)
-
trailingStart : Pips de profit avant l’activation du trailing stop (défaut : 70)
Overrides de contrôle de trading (NE PAS TOUCHER ❌)
-
ignoreTradingWindow : Ignorer les restrictions horaires (défaut : false)
-
ignoreMarketCondition : Ignorer les conditions de marché (défaut : false)
-
ignorePricePosition : Ignorer la position du prix (défaut : false)
-
ignoreCandlePattern : Ignorer les modèles de chandeliers (défaut : false)
-
ignoreTrendMomentum : Ignorer la validation de momentum (défaut : false)
Paramètres des Order Blocks
-
g_maxOrderBlocks : Nombre maximum d’Order Blocks suivis simultanément (défaut : 30)
-
g_maxOpenTrades : Nombre maximal de positions ouvertes simultanément (défaut : 2)
-
g_onlyUntestedOBs : Trader uniquement les Order Blocks non testés (défaut : true)
-
g_showTradingStats : Afficher les statistiques de trading sur le graphique (défaut : true)
Spécifications techniques
Identification des Order Blocks
-
Analyse des mouvements significatifs et des zones de consolidation précédentes
-
Validation par critères multiples : taille, volume, structure
-
Suivi de la mitigation pour identifier les niveaux institutionnels vierges
-
Base de données des Order Blocks actifs pour un suivi systématique
Système de validation
-
Analyse des conditions de marché : Évalue les marchés en tendance ou en range
-
Vérification de la position du prix : Confirme les entrées optimales
-
Reconnaissance des modèles de chandeliers : Identifie les figures de confirmation
-
Évaluation du momentum : Valide la direction du marché
-
Gestion des horaires de trading : Respecte les heures optimales
Cadre de contrôle des risques
-
Dimensionnement automatique basé sur l’équité et le profil de risque
-
Stop loss dynamique basé sur la structure de l’Order Block
-
Système de trailing stop avec point d’activation personnalisable
-
Limitation des trades simultanés pour protéger le portefeuille
Avantages
✅ Approche institutionnelle
-
Basée sur les concepts éprouvés des Order Blocks ICT
-
Imite le comportement des institutions et des smart money
-
Vise les zones à forte probabilité de positionnement institutionnel
✅ Système de contrôle adaptatif
-
Overrides de validation pour divers contextes de marché
-
Paramètres personnalisables selon les styles de trading
-
Évaluation dynamique et adaptation en temps réel
✅ Gestion de risque robuste
-
Paramètres par défaut conservateurs (1% par trade)
-
Plusieurs couches de protection
-
Préservation du capital grâce à une gestion systématique
✅ Implémentation professionnelle
-
Code propre avec architecture modulaire
-
Journalisation complète et suivi statistique
-
Outils de débogage visuel pour le suivi de performance
Utilisation recommandée
Paramètres optimaux
-
Unité de temps : H1 (optimisé exclusivement pour les graphiques 1H)
-
Paires de devises : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
-
Taille du compte : Minimum $500 pour une gestion prudente
-
Niveau de risque : 1-2% pour une approche conservatrice
Conditions de marché
-
Fonctionne mieux en marché tendanciel avec intervention institutionnelle
-
Efficace pendant les sessions majeures (chevauchement Londres/New York)
-
Adapté aux environnements en tendance ou en range
Exigences de configuration
-
VPS recommandé pour une exécution continue
-
Connexion Internet stable pour une analyse en temps réel
-
Marge suffisante pour gérer plusieurs positions simultanées
Remarques importantes
-
Conçu spécifiquement pour l’unité de temps H1
-
Requiert une compréhension de base des concepts d’Order Block
-
Surveillance régulière recommandée pour une performance optimale
-
Backtest conseillé avant le passage en réel
TELGO TRADER (OBT) transforme les concepts institutionnels d’Order Blocks en une approche systématique et automatisée, conçue pour offrir des performances constantes sur les paires majeures en H1.