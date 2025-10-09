Quantum King Alpha
- Uzman Danışmanlar
- Mr James Daniel Coe
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
Fiyat hareketi, kene hacimleri ve gelişmiş ticaret yönetimi kullanarak prestijli GBPUSD çiftinde çok popüler bir Londra koparma stratejisi ticareti yapın.
Bu stratejiyi (5+ ay boyunca mql6 ilk on) büyük bir indirimle alın – lansman için 149$, yakında 299$'a (RRP 1,099)
yükseliyor
Talimatlar, kılavuz ve bonus için canlı işlem yapmadan önce benimle iletişime geçin!*
Quantum King (Alpha), GBPUSD kırılmalarını hassas bir şekilde takas etmek için tasarlanmış güçlü, son derece rafine bir EA'dır. Şunlar arasından seçim yapın:
- Izgara Stratejisi – Ortalama alma ile uzun hareketleri yakalayın (martingale ve katı çıkış parametreleri yok)
- Şebekesiz Strateji – Takip eden durdurma, ekstra pozisyon yok ve 1:6 Risk-Ödül ile saf koparma tersine çevirme ticareti
- Veya her iki stratejiyi de etkinleştirin
- Volatilite Filtresi - daha doğru girişler için bir volatilite filtresi eklemek üzere brokerinizin adını XAUUSD / GOLD olarak girin
- Neredeyse her gün esnaf
- FIFO / Netleştirme uyumlu (Şebekesiz mod)
- Ücretsiz ömür boyu güncellemeler
- On yıllık geçmiş ve optimizasyon
- Pazarda eski #1 nokta, yüksek geliştirici puanı
- Demoyu indirin ve bugün kendiniz test edin
GBPUSD'ye Ekle (Herhangi Bir Zaman Dilimi)
|EKLE
|GBPUSD (Herhangi Bir Zaman Dilimi)
|Modelleme Kalitesi
|Gerçek tiklere dayalı keneler, her tik, 1minOHLC
|Hesap Türü
|ECN / Raw / Razor önerilir
|Riskten Korunma / Netleştirme
|Her ikisi de (seçeneklerde)
|Manivela
|1:20+
|Minimum Depozito
|£100
|Test edildiği tarih
|2015 - 2025
Ayarlar
- Sipariş Yorumu: Siparişlere eklemek için özel yorum ekleyin
- Kuruluma yardımcı olmak için 1-4 arası talimatlar
- Sabit Lotlar ve Risk: Sabit Lotlar veya Öz Sermayeye Dayalı Risk kullanın (özelleştirilebilir)
- Sabit Lotlar tutarını girin
- Volatilite filtresini kullanmak için önek/sonek dahil olmak üzere komisyoncu XAUUSD / GOLD adınızı girin
- Stratejileri Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
- Risk Çarpanları: Mevduat para birimini GBP'ye dönüştürmek de dahil olmak üzere Temel Riski Artırın veya Azaltın, örneğin AUD depozitosu, 1AUD = 0.5GBP, başlamak için '0.5' girin, JPY depozitosu, 1JPY = 0.0075GBP, '0.0075" ile başlayın
- Volatilite Filtresini Etkinleştir
- Risk Azaltma: Kazançlar devam edene kadar art arda kayıplar olması durumunda Gridless işlemlerini 0,01 lota değiştirir
- Riskten Korunmaya İzin Ver mi?: Netleştirme / ABD hesabınız varsa false değerini seçin (Grid stratejisini devre dışı bırakır)
- Minimum Teminat Gereksinimini Devre Dışı Bırak
- Broker Maksimum Lotları: Brokerinizin GBPUSD için maksimum lotlarını girin - bu, Gridless Modunda Risk aynı oranda devam edecektir.
- Sihirli Sayı: Diğer EA'larla çakışmaları önlemek için değiştirin, taban = +520 aralığında, örneğin 1000 -> 1520
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti edemez, kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla ticaret yapmayın.
Herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin
Okuduğunuz için teşekkürler!
*Bonusun coğrafi kısıtlamaları olabilir