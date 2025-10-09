Quantum King Alpha

Fiyat hareketi, kene hacimleri ve gelişmiş ticaret yönetimi kullanarak prestijli GBPUSD çiftinde çok popüler bir Londra koparma stratejisi ticareti yapın.

Bu stratejiyi (5+ ay boyunca mql6 ilk on) büyük bir indirimle alın – lansman için 149$, yakında 299$'a (RRP 1,099)
yükseliyor

Canlı sinyal

Talimatlar, kılavuz ve bonus için canlı işlem yapmadan önce benimle iletişime geçin!*


Quantum King (Alpha), GBPUSD kırılmalarını hassas bir şekilde takas etmek için tasarlanmış güçlü, son derece rafine bir EA'dır. Şunlar arasından seçim yapın:

  • Izgara Stratejisi – Ortalama alma ile uzun hareketleri yakalayın (martingale ve katı çıkış parametreleri yok)
  • Şebekesiz Strateji – Takip eden durdurma, ekstra pozisyon yok ve 1:6 Risk-Ödül ile saf koparma tersine çevirme ticareti
  • Veya her iki stratejiyi de etkinleştirin
  • Volatilite Filtresi - daha doğru girişler için bir volatilite filtresi eklemek üzere brokerinizin adını XAUUSD / GOLD olarak girin
  • Neredeyse her gün esnaf
  • FIFO / Netleştirme uyumlu (Şebekesiz mod)
  • Ücretsiz ömür boyu güncellemeler
  • On yıllık geçmiş ve optimizasyon
  • Pazarda eski #1 nokta, yüksek geliştirici puanı
  • Demoyu indirin ve bugün kendiniz test edin

GBPUSD'ye Ekle (Herhangi Bir Zaman Dilimi)

Modelleme Kalitesi Gerçek tiklere dayalı keneler, her tik, 1minOHLC
Hesap Türü ECN / Raw / Razor önerilir
Riskten Korunma / Netleştirme Her ikisi de (seçeneklerde)
Manivela 1:20+
Minimum Depozito £100
Test edildiği tarih 2015 - 2025


Ayarlar

  • Sipariş Yorumu: Siparişlere eklemek için özel yorum ekleyin
  • Kuruluma yardımcı olmak için 1-4 arası talimatlar
  • Sabit Lotlar ve Risk: Sabit Lotlar veya Öz Sermayeye Dayalı Risk kullanın (özelleştirilebilir)
  • Sabit Lotlar tutarını girin
  • Volatilite filtresini kullanmak için önek/sonek dahil olmak üzere komisyoncu XAUUSD / GOLD adınızı girin
  • Stratejileri Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  • Risk Çarpanları: Mevduat para birimini GBP'ye dönüştürmek de dahil olmak üzere Temel Riski Artırın veya Azaltın, örneğin AUD depozitosu, 1AUD = 0.5GBP, başlamak için '0.5' girin, JPY depozitosu, 1JPY = 0.0075GBP, '0.0075" ile başlayın
  • Volatilite Filtresini Etkinleştir
  • Risk Azaltma: Kazançlar devam edene kadar art arda kayıplar olması durumunda Gridless işlemlerini 0,01 lota değiştirir
  • Riskten Korunmaya İzin Ver mi?: Netleştirme / ABD hesabınız varsa false değerini seçin (Grid stratejisini devre dışı bırakır)
  • Minimum Teminat Gereksinimini Devre Dışı Bırak
  • Broker Maksimum Lotları: Brokerinizin GBPUSD için maksimum lotlarını girin - bu, Gridless Modunda Risk aynı oranda devam edecektir.
  • Sihirli Sayı: Diğer EA'larla çakışmaları önlemek için değiştirin, taban = +520 aralığında, örneğin 1000 -> 1520

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti edemez, kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla ticaret yapmayın.

Herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin

Okuduğunuz için teşekkürler!

*Bonusun coğrafi kısıtlamaları olabilir



