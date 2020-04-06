Quantum King Alpha

価格アクション、ティックボリューム、洗練された取引管理を使用して、一流のGBPUSDペアで非常に人気のあるロンドンのブレイクアウト戦略を取引します。

この戦略(mql5トップ10を6+か月間)を大幅に割引して手に入れましょう – ローンチ時に149ドル、まもなく299ドル(希望小売価格1,099)
に移行します

ライブシグナル

ライブ取引の前に、手順、マニュアル、ボーナスについて私に連絡してください!


Quantum King(Alpha)は、GBPUSDのブレイクアウトを正確に取引するために設計された、強力で高度に洗練されたEAです。次のいずれかを選択します。

  • グリッド戦略 – 平均化で拡張された動きをキャプチャする(マーチンゲールと厳密な出口パラメータなし)
  • グリッドレス戦略 – トレーリングストップ、追加ポジションなし、1:6のリスク報酬を備えた純粋なブレイクアウト反転取引
  • または、両方の戦略を有効にする
  • ボラティリティフィルター - XAUUSD / GOLDのブローカー名を入力して、より正確なエントリーのためのボラティリティフィルターを追加します。
  • ほぼ毎日取引
  • FIFO/ネッティング準拠(グリッドレスモード)
  • 生涯無料アップデート
  • 10年の歴史と最適化
  • 市場での元#1スポット、高い開発者評価
  • デモをダウンロードして、今すぐご自身でテストしてください

GBPUSDにアタッチ(任意の時間枠)

アタッチ先 GBPUSD(任意の時間枠)
モデリング品質 実際のティックに基づくティック、すべてのティック、1minOHLC
アカウントの種類 ECN / Raw / カミソリ推奨
ヘッジ/ネッティング 両方(オプション)
レバレッジ 1:20+
最低入金額 100ポンド
からテスト済み 2015 - 2025


設定

  • 注文コメント: 注文に添付するカスタムコメントを追加
  • セットアップに役立つ手順1〜4
  • 固定ロット vs リスク: 固定ロットまたはエクイティベースのリスク (カスタマイズ可能) を使用します。
  • 固定ロットの金額を入力
  • ブローカーのXAUUSD / GOLD名を、ボラティリティフィルターを使用するためのプレフィックス/サフィックスを含む入力してください
  • 戦略の有効化または無効化
  • リスク乗数:ベースラインリスクの増減(預金通貨をGBPに変換するなど)(例:AUD預金、1AUD = 0.5GBP、「0.5」を入力して開始、日本円預金、1JPY = 0.0075GBP、「0.0075」で開始)
  • ボラティリティフィルターを有効にする
  • リスク軽減:勝ちが再開されるまで、連続して損失が発生した場合、グリッドレス取引を0.01ロットに切り替えます
  • Allow Hedging?: ネッティング / US 口座をお持ちの場合は false を選択します (グリッド戦略を無効にします)。
  • 最小証拠金要件の無効化
  • ブローカーの最大ロット数:GBPUSDのブローカーの最大ロットを入力します-グリッドレスモードで同じレートでリスクが継続します。
  • マジックナンバー:他のEAとの競合を避けるために変更します、ベース= +520の範囲、例:1000 -> 1520

過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません、失うわけにはいかないお金で取引しないでください。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください

読んでくれてありがとう!

*ボーナスには地理的な制限がある場合があります


