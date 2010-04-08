가격 움직임, 틱 볼륨 및 정교한 거래 관리를 사용하여 권위 있는 GBPUSD 쌍에서 매우 인기 있는 런던 브레이크아웃 전략을 거래합니다.

이 전략(mql5 top ten for 6+ months)을 대폭 할인된 가격으로 받으세요 – 출시 시 $149, 곧 $299(권장 소매가 1,099)로 이동합니다.



라이브 신호

실시간 거래 전에 저에게 연락하여 지침, 매뉴얼 및 보너스를 받으세요!*



Quantum King (Alpha)은 GBPUSD 브레이크아웃을 정밀하게 거래할 수 있도록 설계된 강력하고 고도로 정교한 EA입니다. 다음 중에서 선택합니다.

그리드 전략 – 평균화로 확장된 이동 캡처(마틴게일 및 엄격한 종료 매개변수 없음)

Gridless Strategy – 트레일링 스탑, 추가 포지션 없음, 1:6 위험 보상이 있는 순수한 브레이크아웃 반전 거래

또는 두 전략을 모두 활성화합니다.

변동성 필터 - XAUUSD / GOLD에 대한 브로커 이름을 입력하여 보다 정확한 입력을 위해 변동성 필터를 추가합니다.

거의 매일 거래

FIFO / Netting 준수(그리드리스 모드)

무료 평생 업데이트

10년의 역사와 최적화

이전 시장에서 #1 자리, 높은 개발자 평가

지금 데모를 다운로드하여 직접 테스트해 보십시오

GBPUSD에 첨부(기간 무관)

첨부 대상 GBPUSD (모든 기간) 모델링 품질 실제 틱을 기반으로 한 틱, 모든 틱, 1minOHLC 계정 유형 ECN / Raw / 면도기 권장 헤징 / 네팅 모두(옵션에서) 활용 1:20+ 최소 보증금 100 파운드 에서 테스트됨 2015 - 2025



설정 주문 설명: 주문에 첨부할 사용자 지정 설명을 추가합니다.

설정에 도움이 되는 지침 1-4

고정 로트 vs 위험: 고정 로트 또는 주식 기반 리스크 사용(사용자 정의 가능)

고정 로트 금액 입력

변동성 필터를 사용하기 위해 접두사/접미사를 포함하여 브로커 XAUUSD / GOLD 이름을 입력합니다.

Enable or Disable 전략

리스크 승수: 예금 통화를 GBP로 변환하는 것을 포함하여 기준선 리스크를 늘리거나 줄입니다(예: AUD 입금, 1AUD = 0.5GBP, '0.5' 입력, JPY 입금, 1JPY = 0.0075GBP, '0.0075'부터 시작)



휘발성 필터 사용

위험 감소: 승리가 재개될 때까지 연속 손실이 있는 경우 Gridless 거래를 0.01 랏으로 전환합니다.

Allow Hedging?: Netting / US 계정이 있는 경우 false를 선택합니다(그리드 전략 비활성화).

최소 마진 요구 사항 비활성화

브로커 최대 랏: GBPUSD에 대한 브로커의 최대 랏을 입력하면 그리드리스 모드에서도 동일한 비율로 리스크가 계속됩니다.

매직 넘버: 다른 EA와의 충돌을 피하기 위해 기본 = +520 범위(예: 1000 -> 1520)로 변경합니다.



과거의 성과가 미래의 결과를 보장할 수 없으므로 잃을 여유가 없는 돈으로 거래하지 마십시오.

질문이 있으시면 연락하십시오.

읽어 주셔서 감사합니다!





*보너스에는 지리적 제한이 있을 수 있습니다.



