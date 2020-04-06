Quantum King Alpha

Handeln Sie eine sehr beliebte Londoner Breakout-Strategie auf das prestigeträchtige GBP/USD-Paar unter Verwendung von Kursbewegungen, Tick-Volumina und ausgeklügeltem Handelsmanagement.

Holen Sie sich diese Strategie (mql5 Top Ten für 6+ Monate) mit einem massiven Rabatt – 149 $ zum Start und bald 299 $ (UVP 1.099)

Live-Signal

Kontaktieren Sie mich, bevor Sie live handeln, um Anweisungen, Handbuch und Bonus zu erhalten!*


Quantum King (Alpha) ist ein leistungsstarker, hochentwickelter EA, der entwickelt wurde, um GBP/USD-Ausbrüche mit Präzision zu handeln. Wählen Sie zwischen:

  • Grid-Strategie – Erfassen Sie ausgedehnte Züge mit Mittelwertbildung (kein Martingal und strenge Ausstiegsparameter)
  • Gridless Strategy – Reines Breakout-Reversal-Trading mit Trailing-Stop, ohne zusätzliche Positionen und 1:6 Risiko-Ertrags-Verhältnis
  • Oder aktivieren Sie beide Strategien
  • Volatilitätsfilter - Geben Sie den Namen Ihres Brokers für XAUUSD / GOLD ein, um einen Volatilitätsfilter für genauere Einträge hinzuzufügen
  • Handelt fast jeden Tag
  • FIFO / Netting-konform (Gridless-Modus)
  • Kostenlose lebenslange Updates
  • Zehn Jahre Geschichte und Optimierung
  • Ehemaliger #1 Platz auf dem Markt, hohe Entwicklerbewertung
  • Laden Sie die Demo herunter und testen Sie noch heute selbst

An GBPUSD anhängen (beliebiger Zeitrahmen)

Qualität der Modellierung Ticks basierend auf echten Ticks, Every Tick, 1minOHLC
Kontoart ECN / Raw / Rasierer empfohlen
Hedging / Netting Beide (in Optionen)
Hebelkraft 1:20+
Mindesteinzahlung 100 £
Getestet von 2015 - 2025


Einstellungen

  • Bestellkommentar: Fügen Sie einen benutzerdefinierten Kommentar hinzu, der an Bestellungen angehängt werden soll
  • Anweisungen 1-4 zur Unterstützung bei der Einrichtung
  • Feste Lose vs. Risiko: Verwenden Sie feste Lose oder eigenkapitalbasiertes Risiko (anpassbar)
  • Geben Sie den Betrag der festen Lose ein
  • Geben Sie den Namen Ihres Brokers XAUUSD / GOLD ein, einschließlich Präfix/Suffix, um den Volatilitätsfilter zu verwenden
  • Aktivieren oder Deaktivieren von Strategien
  • Risikomultiplikatoren: Erhöhen oder verringern Sie das Basisrisiko, einschließlich der Umrechnung von Einzahlungswährung in GBP, z. B. AUD-Einzahlung, 1 AUD = 0,5 GBP, geben Sie "0,5" ein, um zu beginnen, JPY-Einzahlung, 1 JPY = 0,0075 GBP, beginnen Sie mit "0,0075"
  • Volatilitätsfilter aktivieren
  • Risikoreduzierung: Schaltet gitterlose Trades auf 0,01 Lots um, wenn es aufeinanderfolgende Verluste gibt, bis die Gewinne wieder aufgenommen werden
  • Hedging zulassen?: Wählen Sie false, wenn Sie ein Netting-/US-Konto haben (deaktiviert die Grid-Strategie)
  • Deaktivieren Sie die Mindestmargenanforderung
  • Broker Max Lots: Geben Sie die maximalen Lots Ihres Brokers für GBPUSD ein - wodurch das Risiko im Gridless-Modus zum gleichen Kurs fortgesetzt wird.
  • Magische Zahl: Änderung, um Konflikte mit anderen EAs zu vermeiden, Bereich von Basis = +520, z.B. 1000 -> 1520

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sein, handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns

Danke fürs Lesen!

*Der Bonus kann geografischen Einschränkungen unterliegen


