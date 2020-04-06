Quantum King Alpha
- Experten
- Mr James Daniel Coe
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Handeln Sie eine sehr beliebte Londoner Breakout-Strategie auf das prestigeträchtige GBP/USD-Paar unter Verwendung von Kursbewegungen, Tick-Volumina und ausgeklügeltem Handelsmanagement.
Quantum King (Alpha) ist ein leistungsstarker, hochentwickelter EA, der entwickelt wurde, um GBP/USD-Ausbrüche mit Präzision zu handeln. Wählen Sie zwischen:
- Grid-Strategie – Erfassen Sie ausgedehnte Züge mit Mittelwertbildung (kein Martingal und strenge Ausstiegsparameter)
- Gridless Strategy – Reines Breakout-Reversal-Trading mit Trailing-Stop, ohne zusätzliche Positionen und 1:6 Risiko-Ertrags-Verhältnis
- Oder aktivieren Sie beide Strategien
- Volatilitätsfilter - Geben Sie den Namen Ihres Brokers für XAUUSD / GOLD ein, um einen Volatilitätsfilter für genauere Einträge hinzuzufügen
- Handelt fast jeden Tag
- FIFO / Netting-konform (Gridless-Modus)
- Kostenlose lebenslange Updates
- Zehn Jahre Geschichte und Optimierung
- Ehemaliger #1 Platz auf dem Markt, hohe Entwicklerbewertung
- Laden Sie die Demo herunter und testen Sie noch heute selbst
An GBPUSD anhängen (beliebiger Zeitrahmen)
|ANHÄNGEN AN
|GBPUSD (beliebiger Zeitrahmen)
|Qualität der Modellierung
|Ticks basierend auf echten Ticks, Every Tick, 1minOHLC
|Kontoart
|ECN / Raw / Rasierer empfohlen
|Hedging / Netting
|Beide (in Optionen)
|Hebelkraft
|1:20+
|Mindesteinzahlung
|100 £
|Getestet von
|2015 - 2025
Einstellungen
- Bestellkommentar: Fügen Sie einen benutzerdefinierten Kommentar hinzu, der an Bestellungen angehängt werden soll
- Anweisungen 1-4 zur Unterstützung bei der Einrichtung
- Feste Lose vs. Risiko: Verwenden Sie feste Lose oder eigenkapitalbasiertes Risiko (anpassbar)
- Geben Sie den Betrag der festen Lose ein
- Geben Sie den Namen Ihres Brokers XAUUSD / GOLD ein, einschließlich Präfix/Suffix, um den Volatilitätsfilter zu verwenden
- Aktivieren oder Deaktivieren von Strategien
- Risikomultiplikatoren: Erhöhen oder verringern Sie das Basisrisiko, einschließlich der Umrechnung von Einzahlungswährung in GBP, z. B. AUD-Einzahlung, 1 AUD = 0,5 GBP, geben Sie "0,5" ein, um zu beginnen, JPY-Einzahlung, 1 JPY = 0,0075 GBP, beginnen Sie mit "0,0075"
- Volatilitätsfilter aktivieren
- Risikoreduzierung: Schaltet gitterlose Trades auf 0,01 Lots um, wenn es aufeinanderfolgende Verluste gibt, bis die Gewinne wieder aufgenommen werden
- Hedging zulassen?: Wählen Sie false, wenn Sie ein Netting-/US-Konto haben (deaktiviert die Grid-Strategie)
- Deaktivieren Sie die Mindestmargenanforderung
- Broker Max Lots: Geben Sie die maximalen Lots Ihres Brokers für GBPUSD ein - wodurch das Risiko im Gridless-Modus zum gleichen Kurs fortgesetzt wird.
- Magische Zahl: Änderung, um Konflikte mit anderen EAs zu vermeiden, Bereich von Basis = +520, z.B. 1000 -> 1520
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sein, handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
*Der Bonus kann geografischen Einschränkungen unterliegen