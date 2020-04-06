Handeln Sie eine sehr beliebte Londoner Breakout-Strategie auf das prestigeträchtige GBP/USD-Paar unter Verwendung von Kursbewegungen, Tick-Volumina und ausgeklügeltem Handelsmanagement.

Quantum King (Alpha) ist ein leistungsstarker, hochentwickelter EA, der entwickelt wurde, um GBP/USD-Ausbrüche mit Präzision zu handeln. Wählen Sie zwischen:

Grid-Strategie – Erfassen Sie ausgedehnte Züge mit Mittelwertbildung (kein Martingal und strenge Ausstiegsparameter)

Gridless Strategy – Reines Breakout-Reversal-Trading mit Trailing-Stop, ohne zusätzliche Positionen und 1:6 Risiko-Ertrags-Verhältnis

Oder aktivieren Sie beide Strategien

Volatilitätsfilter - Geben Sie den Namen Ihres Brokers für XAUUSD / GOLD ein, um einen Volatilitätsfilter für genauere Einträge hinzuzufügen

Handelt fast jeden Tag

FIFO / Netting-konform (Gridless-Modus)

Kostenlose lebenslange Updates

Zehn Jahre Geschichte und Optimierung

Ehemaliger #1 Platz auf dem Markt, hohe Entwicklerbewertung

Laden Sie die Demo herunter und testen Sie noch heute selbst

An GBPUSD anhängen (beliebiger Zeitrahmen)

ANHÄNGEN AN GBPUSD (beliebiger Zeitrahmen) Qualität der Modellierung Ticks basierend auf echten Ticks, Every Tick, 1minOHLC Kontoart ECN / Raw / Rasierer empfohlen Hedging / Netting Beide (in Optionen) Hebelkraft 1:20+ Mindesteinzahlung 100 £ Getestet von 2015 - 2025



Einstellungen Bestellkommentar: Fügen Sie einen benutzerdefinierten Kommentar hinzu, der an Bestellungen angehängt werden soll

Anweisungen 1-4 zur Unterstützung bei der Einrichtung

Feste Lose vs. Risiko: Verwenden Sie feste Lose oder eigenkapitalbasiertes Risiko (anpassbar)

Geben Sie den Betrag der festen Lose ein

Geben Sie den Namen Ihres Brokers XAUUSD / GOLD ein, einschließlich Präfix/Suffix, um den Volatilitätsfilter zu verwenden

Aktivieren oder Deaktivieren von Strategien

Risikomultiplikatoren: Erhöhen oder verringern Sie das Basisrisiko, einschließlich der Umrechnung von Einzahlungswährung in GBP, z. B. AUD-Einzahlung, 1 AUD = 0,5 GBP, geben Sie "0,5" ein, um zu beginnen, JPY-Einzahlung, 1 JPY = 0,0075 GBP, beginnen Sie mit "0,0075"



Volatilitätsfilter aktivieren

Risikoreduzierung: Schaltet gitterlose Trades auf 0,01 Lots um, wenn es aufeinanderfolgende Verluste gibt, bis die Gewinne wieder aufgenommen werden

Hedging zulassen?: Wählen Sie false, wenn Sie ein Netting-/US-Konto haben (deaktiviert die Grid-Strategie)

Deaktivieren Sie die Mindestmargenanforderung

Broker Max Lots: Geben Sie die maximalen Lots Ihres Brokers für GBPUSD ein - wodurch das Risiko im Gridless-Modus zum gleichen Kurs fortgesetzt wird.

Magische Zahl: Änderung, um Konflikte mit anderen EAs zu vermeiden, Bereich von Basis = +520, z.B. 1000 -> 1520



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sein, handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns

