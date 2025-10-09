Quantum King Alpha
Trading d’une stratégie de rupture très populaire à Londres sur la prestigieuse paire GBPUSD en utilisant l’action des prix, les volumes de ticks et une gestion sophistiquée des transactions.
Quantum King (Alpha) est un EA puissant et très raffiné conçu pour échanger des cassures de GBPUSD avec précision. Choisissez entre :
- Stratégie de grille – Capturez des mouvements prolongés avec une moyenne (pas de martingale et des paramètres de sortie stricts)
- Stratégie sans grille - Trading pur de retournement de cassure avec stop suiveur, pas de positions supplémentaires et risque-récompense 1:6
- Ou activez les deux stratégies
- Filtre de volatilité - entrez le nom de votre courtier pour XAUUSD / GOLD pour ajouter un filtre de volatilité pour des entrées plus précises
- Transactions presque tous les jours
- Conforme FIFO / Netting (mode sans grille)
- Mises à jour gratuites à vie
- Dix ans d’histoire et d’optimisation
Attacher à GBPUSD (n’importe quelle période)
|ATTACHER À
|GBPUSD (n’importe quelle période)
|Qualité de la modélisation
|Ticks basés sur de vrais ticks, chaque tick, 1minOHLC
|Type de compte
|ECN / Raw / Rasoir recommandé
|Couverture / Compensation
|Les deux (en options)
|Influence
|1:20+
|Dépôt minimum
|100 £
|Testé à partir de
|2015 - 2025
Paramètres
- Commentaire de commande : ajoutez un commentaire personnalisé à joindre aux commandes
- Instructions 1 à 4 pour aider à la configuration
- Lots fixes vs risque : utilisez des lots fixes ou des risques basés sur des actions (personnalisables)
- Entrez le montant des lots fixes
- Entrez le nom de votre courtier XAUUSD / GOLD, y compris le préfixe/suffixe pour utiliser le filtre de volatilité
- Activer ou désactiver les stratégies
- Multiplicateurs de risque : Augmentez ou diminuez le risque de base, y compris pour convertir la devise de dépôt en GBP, par exemple dépôt AUD, 1AUD = 0,5 GBP, entrez « 0,5 » pour commencer, dépôt en JPY, 1 JPY = 0,0075 GBP, commencez par « 0,0075 »
- Activer le filtre de volatilité
- Réduction des risques : Bascule les transactions sans grille à 0,01 lot s’il y a des pertes consécutives jusqu’à ce que les gains reprennent
- Autoriser la couverture : sélectionnez false si vous avez un compte Netting / US (désactive la stratégie Grid)
- Désactiver l’exigence de marge minimale
- Lots maximum du courtier : Entrez les lots maximum de votre courtier pour GBPUSD - ce qui continuera à courir le risque en mode sans grille au même taux.
- Nombre magique : Changement pour éviter les conflits avec d’autres EA, portée de base = +520, par exemple 1000 -> 1520
Les performances passées ne peuvent pas garantir les résultats futurs, ne négociez pas avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
