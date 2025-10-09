Quantum King Alpha

Trading d’une stratégie de rupture très populaire à Londres sur la prestigieuse paire GBPUSD en utilisant l’action des prix, les volumes de ticks et une gestion sophistiquée des transactions.

Obtenez cette stratégie (mql5 top dix pendant 6+ mois) avec une remise massive - 149 $ pour le lancement, passant bientôt à 299 $ (RRP 1 099)

Signal en direct

Contactez-moi avant de trader en direct pour les instructions, le manuel et le bonus !*


Quantum King (Alpha) est un EA puissant et très raffiné conçu pour échanger des cassures de GBPUSD avec précision. Choisissez entre :

  • Stratégie de grille – Capturez des mouvements prolongés avec une moyenne (pas de martingale et des paramètres de sortie stricts)
  • Stratégie sans grille - Trading pur de retournement de cassure avec stop suiveur, pas de positions supplémentaires et risque-récompense 1:6
  • Ou activez les deux stratégies
  • Filtre de volatilité - entrez le nom de votre courtier pour XAUUSD / GOLD pour ajouter un filtre de volatilité pour des entrées plus précises
  • Transactions presque tous les jours
  • Conforme FIFO / Netting (mode sans grille)
  • Mises à jour gratuites à vie
  • Dix ans d’histoire et d’optimisation
  • Ancienne place #1 sur le marché, note élevée des développeurs
  • Téléchargez la démo et testez-la par vous-même dès aujourd’hui

Attacher à GBPUSD (n’importe quelle période)

Qualité de la modélisation Ticks basés sur de vrais ticks, chaque tick, 1minOHLC
Type de compte ECN / Raw / Rasoir recommandé
Couverture / Compensation Les deux (en options)
Influence 1:20+
Dépôt minimum 100 £
Testé à partir de 2015 - 2025


Paramètres

  • Commentaire de commande : ajoutez un commentaire personnalisé à joindre aux commandes
  • Instructions 1 à 4 pour aider à la configuration
  • Lots fixes vs risque : utilisez des lots fixes ou des risques basés sur des actions (personnalisables)
  • Entrez le montant des lots fixes
  • Entrez le nom de votre courtier XAUUSD / GOLD, y compris le préfixe/suffixe pour utiliser le filtre de volatilité
  • Activer ou désactiver les stratégies
  • Multiplicateurs de risque : Augmentez ou diminuez le risque de base, y compris pour convertir la devise de dépôt en GBP, par exemple dépôt AUD, 1AUD = 0,5 GBP, entrez « 0,5 » pour commencer, dépôt en JPY, 1 JPY = 0,0075 GBP, commencez par « 0,0075 »
  • Activer le filtre de volatilité
  • Réduction des risques : Bascule les transactions sans grille à 0,01 lot s’il y a des pertes consécutives jusqu’à ce que les gains reprennent
  • Autoriser la couverture : sélectionnez false si vous avez un compte Netting / US (désactive la stratégie Grid)
  • Désactiver l’exigence de marge minimale
  • Lots maximum du courtier : Entrez les lots maximum de votre courtier pour GBPUSD - ce qui continuera à courir le risque en mode sans grille au même taux.
  • Nombre magique : Changement pour éviter les conflits avec d’autres EA, portée de base = +520, par exemple 1000 -> 1520

Les performances passées ne peuvent pas garantir les résultats futurs, ne négociez pas avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Pour toute question, contactez-nous

Merci d’avoir lu !

*Le bonus peut avoir des restrictions géographiques



