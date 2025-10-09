Trading d’une stratégie de rupture très populaire à Londres sur la prestigieuse paire GBPUSD en utilisant l’action des prix, les volumes de ticks et une gestion sophistiquée des transactions.

Obtenez cette stratégie (mql5 top dix pendant 6+ mois) avec une remise massive - 149 $ pour le lancement, passant bientôt à 299 $ (RRP 1 099)



Signal en direct

Contactez-moi avant de trader en direct pour les instructions, le manuel et le bonus !*



Quantum King (Alpha) est un EA puissant et très raffiné conçu pour échanger des cassures de GBPUSD avec précision. Choisissez entre :

Stratégie de grille – Capturez des mouvements prolongés avec une moyenne (pas de martingale et des paramètres de sortie stricts)

Stratégie sans grille - Trading pur de retournement de cassure avec stop suiveur, pas de positions supplémentaires et risque-récompense 1:6

Ou activez les deux stratégies

Filtre de volatilité - entrez le nom de votre courtier pour XAUUSD / GOLD pour ajouter un filtre de volatilité pour des entrées plus précises

Transactions presque tous les jours

Conforme FIFO / Netting (mode sans grille)

Mises à jour gratuites à vie

Dix ans d’histoire et d’optimisation

Ancienne place #1 sur le marché, note élevée des développeurs

Téléchargez la démo et testez-la par vous-même dès aujourd’hui

Attacher à GBPUSD (n’importe quelle période)

ATTACHER À GBPUSD (n’importe quelle période) Qualité de la modélisation Ticks basés sur de vrais ticks, chaque tick, 1minOHLC Type de compte ECN / Raw / Rasoir recommandé Couverture / Compensation Les deux (en options) Influence 1:20+ Dépôt minimum 100 £ Testé à partir de 2015 - 2025



Paramètres Commentaire de commande : ajoutez un commentaire personnalisé à joindre aux commandes

Instructions 1 à 4 pour aider à la configuration

Lots fixes vs risque : utilisez des lots fixes ou des risques basés sur des actions (personnalisables)

Entrez le montant des lots fixes

Entrez le nom de votre courtier XAUUSD / GOLD, y compris le préfixe/suffixe pour utiliser le filtre de volatilité

Activer ou désactiver les stratégies

Multiplicateurs de risque : Augmentez ou diminuez le risque de base, y compris pour convertir la devise de dépôt en GBP, par exemple dépôt AUD, 1AUD = 0,5 GBP, entrez « 0,5 » pour commencer, dépôt en JPY, 1 JPY = 0,0075 GBP, commencez par « 0,0075 »



Activer le filtre de volatilité

Réduction des risques : Bascule les transactions sans grille à 0,01 lot s’il y a des pertes consécutives jusqu’à ce que les gains reprennent

Autoriser la couverture : sélectionnez false si vous avez un compte Netting / US (désactive la stratégie Grid)

Désactiver l’exigence de marge minimale

Lots maximum du courtier : Entrez les lots maximum de votre courtier pour GBPUSD - ce qui continuera à courir le risque en mode sans grille au même taux.

Nombre magique : Changement pour éviter les conflits avec d’autres EA, portée de base = +520, par exemple 1000 -> 1520



Les performances passées ne peuvent pas garantir les résultats futurs, ne négociez pas avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Pour toute question, contactez-nous

Merci d’avoir lu !





*Le bonus peut avoir des restrictions géographiques



