Negociando uma estratégia de fuga de Londres muito popular no prestigioso par GBPUSD usando ação de preço, volumes de ticks e gerenciamento de negociação sofisticado.

O Quantum King (Alpha) é um EA poderoso e altamente refinado, projetado para negociar rompimentos de GBPUSD com precisão. Escolha entre:

Estratégia de grade – Capture movimentos estendidos com média (sem martingale e parâmetros de saída estritos)

Estratégia Gridless – Negociação de reversão de rompimento pura com trailing stop, sem posições extras e risco-recompensa 1:6

Ou habilite ambas as estratégias

Filtro de volatilidade - digite o nome do seu corretor para XAUUSD / GOLD para adicionar um filtro de volatilidade para entradas mais precisas

Negocia quase todos os dias

Compatível com FIFO/rede (modo sem grade)

Atualizações vitalícias gratuitas

Dez anos de história e otimização

Anexar ao GBPUSD (qualquer período de tempo)

ANEXAR A GBPUSD (qualquer período de tempo) Qualidade de modelagem Carrapatos baseados em carrapatos reais, cada carrapato, 1minOHLC Tipo de conta ECN / Raw / Razor recomendado Cobertura / Compensação Ambos (nas opções) Alavancagem 1:20+ Depósito mínimo £ 100 Testado de 2015 - 2025



Configurações Comentário do pedido: Adicione um comentário personalizado para anexar aos pedidos

Instruções 1-4 para ajudar na configuração

Lotes Fixos vs Risco: Use Lotes Fixos ou Risco Baseado em Ações (personalizável)

Insira o valor dos lotes fixos

Digite o nome XAUUSD / GOLD da sua corretora, incluindo prefixo/sufixo para usar o filtro Volatilidade

Ativar ou desativar estratégias

Multiplicadores de risco: Aumente ou diminua o risco de linha de base, incluindo para converter a moeda de depósito em GBP, por exemplo, depósito em AUD, 1AUD = 0,5 GBP, digite '0,5' para começar, depósito em JPY, 1JPY = 0,0075 GBP, comece com '0,0075'



Ativar filtro de volatilidade

Redução de risco: Muda as negociações sem grade para 0,01 lote se houver perdas consecutivas até que os ganhos sejam retomados

Permitir cobertura?: Selecione false se você tiver uma conta de compensação / EUA (desativa a estratégia de grade)

Desativar requisito de margem mínima

Lotes máximos do corretor: Insira os lotes máximos do seu corretor para GBPUSD - que continuarão o risco no modo sem grade na mesma taxa.

Número Mágico: Altere para evitar conflitos com outros EAs, intervalo de base = +520, por exemplo, 1000 -> 1520



O desempenho passado não pode garantir resultados futuros, não negocie com dinheiro que você não pode perder.

