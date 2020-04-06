Quantum King Alpha
- Experts
- Mr James Daniel Coe
- Versão: 1.1
- Ativações: 10
Negociando uma estratégia de fuga de Londres muito popular no prestigioso par GBPUSD usando ação de preço, volumes de ticks e gerenciamento de negociação sofisticado.
Obtenha esta estratégia (mql5 top ten por 6+ meses) com um grande desconto - $ 149 para lançamento, em breve passando para $ 299 (RRP 1,099)
Entre em contato comigo antes de negociar ao vivo para obter instruções, manual e bônus!*
O Quantum King (Alpha) é um EA poderoso e altamente refinado, projetado para negociar rompimentos de GBPUSD com precisão. Escolha entre:
- Estratégia de grade – Capture movimentos estendidos com média (sem martingale e parâmetros de saída estritos)
- Estratégia Gridless – Negociação de reversão de rompimento pura com trailing stop, sem posições extras e risco-recompensa 1:6
- Ou habilite ambas as estratégias
- Filtro de volatilidade - digite o nome do seu corretor para XAUUSD / GOLD para adicionar um filtro de volatilidade para entradas mais precisas
- Negocia quase todos os dias
- Compatível com FIFO/rede (modo sem grade)
- Atualizações vitalícias gratuitas
- Dez anos de história e otimização
- Antigo #1 lugar no mercado, alta classificação de desenvolvedor
- Baixe a demonstração e teste você mesmo hoje
Anexar ao GBPUSD (qualquer período de tempo)
|ANEXAR A
|GBPUSD (qualquer período de tempo)
|Qualidade de modelagem
|Carrapatos baseados em carrapatos reais, cada carrapato, 1minOHLC
|Tipo de conta
|ECN / Raw / Razor recomendado
|Cobertura / Compensação
|Ambos (nas opções)
|Alavancagem
|1:20+
|Depósito mínimo
|£ 100
|Testado de
|2015 - 2025
Configurações
- Comentário do pedido: Adicione um comentário personalizado para anexar aos pedidos
- Instruções 1-4 para ajudar na configuração
- Lotes Fixos vs Risco: Use Lotes Fixos ou Risco Baseado em Ações (personalizável)
- Insira o valor dos lotes fixos
- Digite o nome XAUUSD / GOLD da sua corretora, incluindo prefixo/sufixo para usar o filtro Volatilidade
- Ativar ou desativar estratégias
- Multiplicadores de risco: Aumente ou diminua o risco de linha de base, incluindo para converter a moeda de depósito em GBP, por exemplo, depósito em AUD, 1AUD = 0,5 GBP, digite '0,5' para começar, depósito em JPY, 1JPY = 0,0075 GBP, comece com '0,0075'
- Ativar filtro de volatilidade
- Redução de risco: Muda as negociações sem grade para 0,01 lote se houver perdas consecutivas até que os ganhos sejam retomados
- Permitir cobertura?: Selecione false se você tiver uma conta de compensação / EUA (desativa a estratégia de grade)
- Desativar requisito de margem mínima
- Lotes máximos do corretor: Insira os lotes máximos do seu corretor para GBPUSD - que continuarão o risco no modo sem grade na mesma taxa.
- Número Mágico: Altere para evitar conflitos com outros EAs, intervalo de base = +520, por exemplo, 1000 -> 1520
O desempenho passado não pode garantir resultados futuros, não negocie com dinheiro que você não pode perder.
Qualquer dúvida entre em contato
Obrigado por ler!
*O bônus pode ter restrições geográficas