Quantum King Alpha

Operando con una estrategia de ruptura de Londres muy popular en el prestigioso par GBPUSD utilizando la acción del precio, los volúmenes de ticks y una sofisticada gestión de operaciones.

Esta estrategia (mql5 top ten durante 6+ meses)

Señal en vivo




Quantum King (Alpha) es un EA potente y altamente refinado diseñado para operar con rupturas de GBPUSD con precisión. Elige entre:

  • Estrategia de cuadrícula: capture movimientos extendidos con promedio (sin martingala y con parámetros de salida estrictos)
  • Estrategia sin cuadrícula: trading de reversión de ruptura pura con trailing stop, sin posiciones adicionales y riesgo-recompensa 1:6
  • O habilitar ambas estrategias
  • Filtro de volatilidad: ingrese el nombre de su corredor para XAUUSD / GOLD para agregar un filtro de volatilidad para entradas más precisas
  • Operaciones casi todos los días
  • Cumple con FIFO / Netting (modo sin cuadrícula)
  • Actualizaciones gratuitas de por vida
  • Diez años de historia y optimización
  • Ex puesto # 1 en el mercado, alta calificación de desarrollador
  • Descargue la demo y pruébela usted mismo hoy mismo

Adjuntar a GBPUSD (cualquier período de tiempo)

ADJUNTAR A GBPUSD (cualquier período de tiempo)
Calidad de modelado Ticks basados en ticks reales, cada tick, 1minOHLC
Tipo de cuenta ECN / Raw / Navaja recomendada
Cobertura / Compensación Ambos (en opciones)
Apalancamiento 1:20+
Depósito mínimo 100 £
Probado desde 2015 - 2025


Configuración

  • Comentario de pedido: agregue un comentario personalizado para adjuntar a los pedidos
  • Instrucciones 1-4 para ayudar con la configuración
  • Lotes Fijos vs Riesgo: Utilice Lotes Fijos o Riesgo basado en Equidad (personalizable)
  • Introduzca el importe de los lotes fijos
  • Introduzca el nombre de su bróker XAUUSD / GOLD, incluyendo el prefijo/sufijo para utilizar el filtro de volatilidad
  • Habilitar o deshabilitar estrategias
  • Multiplicadores de riesgo: Aumente o disminuya el riesgo de referencia, incluso para convertir la moneda de depósito a GBP, por ejemplo, depósito en AUD, 1AUD = 0,5 GBP, ingrese '0.5' para comenzar, depósito en JPY, 1 JPY = 0.0075 GBP, comience con '0.0075'
  • Habilitar filtro de volatilidad
  • Reducción de riesgo: Cambia las operaciones sin cuadrícula a 0,01 lotes si hay pérdidas consecutivas hasta que se reanuden las ganancias
  • ¿Permitir cobertura?: Seleccione false si tiene una cuenta de compensación / EE. UU. (deshabilita la estrategia de cuadrícula)
  • Deshabilitar el requisito de margen mínimo
  • Lotes máximos del bróker: Introduzca los lotes máximos de su bróker para GBPUSD, que continuarán con el riesgo en el modo sin cuadrícula al mismo ritmo.
  • Número mágico: Cambie para evitar conflictos con otros EA, oscile entre base = +520, por ejemplo, 1000 -> 1520

El rendimiento pasado no puede garantizar resultados futuros, no opere con dinero que no puede permitirse perder.

Cualquier duda ponte en contacto con nosotros

¡Gracias por leer!

*El bono puede tener restricciones geográficas


