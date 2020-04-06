Quantum King Alpha
- Asesores Expertos
- Mr James Daniel Coe
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Operando con una estrategia de ruptura de Londres muy popular en el prestigioso par GBPUSD utilizando la acción del precio, los volúmenes de ticks y una sofisticada gestión de operaciones.
Quantum King (Alpha) es un EA potente y altamente refinado diseñado para operar con rupturas de GBPUSD con precisión. Elige entre:
- Estrategia de cuadrícula: capture movimientos extendidos con promedio (sin martingala y con parámetros de salida estrictos)
- Estrategia sin cuadrícula: trading de reversión de ruptura pura con trailing stop, sin posiciones adicionales y riesgo-recompensa 1:6
- O habilitar ambas estrategias
- Filtro de volatilidad: ingrese el nombre de su corredor para XAUUSD / GOLD para agregar un filtro de volatilidad para entradas más precisas
- Operaciones casi todos los días
- Cumple con FIFO / Netting (modo sin cuadrícula)
- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Diez años de historia y optimización
- Descargue la demo y pruébela usted mismo hoy mismo
Adjuntar a GBPUSD (cualquier período de tiempo)
|ADJUNTAR A
|GBPUSD (cualquier período de tiempo)
|Calidad de modelado
|Ticks basados en ticks reales, cada tick, 1minOHLC
|Tipo de cuenta
|ECN / Raw / Navaja recomendada
|Cobertura / Compensación
|Ambos (en opciones)
|Apalancamiento
|1:20+
|Depósito mínimo
|100 £
|Probado desde
|2015 - 2025
Configuración
- Comentario de pedido: agregue un comentario personalizado para adjuntar a los pedidos
- Instrucciones 1-4 para ayudar con la configuración
- Lotes Fijos vs Riesgo: Utilice Lotes Fijos o Riesgo basado en Equidad (personalizable)
- Introduzca el importe de los lotes fijos
- Introduzca el nombre de su bróker XAUUSD / GOLD, incluyendo el prefijo/sufijo para utilizar el filtro de volatilidad
- Habilitar o deshabilitar estrategias
- Multiplicadores de riesgo: Aumente o disminuya el riesgo de referencia, incluso para convertir la moneda de depósito a GBP, por ejemplo, depósito en AUD, 1AUD = 0,5 GBP, ingrese '0.5' para comenzar, depósito en JPY, 1 JPY = 0.0075 GBP, comience con '0.0075'
- Habilitar filtro de volatilidad
- Reducción de riesgo: Cambia las operaciones sin cuadrícula a 0,01 lotes si hay pérdidas consecutivas hasta que se reanuden las ganancias
- ¿Permitir cobertura?: Seleccione false si tiene una cuenta de compensación / EE. UU. (deshabilita la estrategia de cuadrícula)
- Deshabilitar el requisito de margen mínimo
- Lotes máximos del bróker: Introduzca los lotes máximos de su bróker para GBPUSD, que continuarán con el riesgo en el modo sin cuadrícula al mismo ritmo.
- Número mágico: Cambie para evitar conflictos con otros EA, oscile entre base = +520, por ejemplo, 1000 -> 1520
El rendimiento pasado no puede garantizar resultados futuros, no opere con dinero que no puede permitirse perder.
