Quantum King Alpha

SmartChoise Gabriel Costin Floricel 4.21 (71) 专家

SmartChoise EA – 基于神经网络的XAU/USD（金）M1时间框架交易系统 用户手册可通过我个人资料页面上的链接获取 —— 其中详细解释了所有设置和选项。 在 Telegram 频道中，您还可以找到几个运行 SmartChoise 的账户，它们拥有不同的余额、风险级别和设置。这是一个很好的方式来查看 EA 在多个经纪商和不同条件下的真实表现。 价格暂时下调。 此EA旨在长期、稳定的增长——理解并与您的风险容忍度对齐是其成功的关键。 采用基于神经网络的引擎，持续分析实时市场数据，根据当前市场情况调整交易策略。此方法有助于优化交易入场、提高风险控制并智能管理曝险。 与依赖马丁格尔策略的系统不同，SmartChoise EA采用自适应仓位大小和明确定义的风险管理规则，适合不同经验水平和风险承受能力的交易者。 主要特点 基于神经网络的决策制定 无马丁格尔策略 基于市场条件、账户权益、趋势强度等的动态仓位调整 多种交易模式和可调风险等级 可选的支撑/阻力和蜡烛图形态策略 高级回撤管理恢复系统 内置追踪止损和新闻过滤选项 可选策略（默认禁用） 您可以手动启用两个额外的策略，以增加