Quantum King Alpha
- 专家
- Mr James Daniel Coe
- 版本: 1.1
- 激活: 10
使用价格行为、报价交易量和复杂的交易管理，在著名的 GBPUSD 货币对上交易非常流行的伦敦突破策略。
以大幅折扣获得此策略（mql5 6+ 个月前十名） – 发布 149 美元，很快会上涨至 299 美元（建议零售价 1,099）
在实时交易之前联系我以获取说明、手册和奖金！
Quantum King （Alpha） 是一个功能强大、高度精致的 EA，旨在精确交易 GBPUSD 突破。选择：
- 网格策略 – 通过平均捕获扩展移动（无马丁格尔和严格的退出参数）
- 无网格策略 – 纯突破反转交易，带追踪止损，无额外头寸，风险回报为 1：6
- 或同时启用这两种策略
- 波动率过滤器 - 为 XAUUSD / GOLD 输入您的经纪商名称，以添加波动率过滤器以获得更准确的输入
- 几乎每天交易
- 符合 FIFO / Netting 标准（无网格模式）
- 终身免费更新
- 十年历史和优化
- 前市场 #1 位置，高开发人员评级
- 立即下载演示并亲自测试
附加到 GBPUSD （任何时间范围）
|GBPUSD （任何时间框架）
|建模质量
|基于真实即时报价的即时报价，每个即时报价，1minOHLC
|账户类型
|推荐 ECN / Raw / Razor
|对冲/净额结算
|两者（在选项中）
|杠杆作用
|1:20+
|最低存款
|100 英镑
|测试来源
|2015 - 2025
设置
- 订单注释：添加自定义注释以附加到订单
- 说明 1-4 帮助进行设置
- 固定手数与风险：使用固定手数或基于净值的风险（可定制）
- 输入固定手数
- 输入您的经纪商 XAUUSD / GOLD 名称，包括前缀/后缀以使用波动率过滤器
- 启用或禁用策略
- 风险倍增系数：增加或降低基本风险，包括将存款货币兑换为英镑，例如：澳元存款，1澳元 = 0.5英镑，输入“0.5”开始，日元存款，1日元 = 0.0075英镑，以“0.0075”开始
- Enable Volatility Filter（启用波动率过滤器）
- 降低风险：如果连续亏损，则将 Gridless 交易切换到 0.01 手，直到恢复盈利
- Allow Hedging？： 如果您有 Netting / US 账户，请选择 false （禁用网格策略）
- 禁用最低保证金要求
- 经纪商最大手数：输入您的经纪商的 GBPUSD 最大手数 - 这将以相同的汇率在无网格模式下继续风险。
- 幻数：更改以避免与其他 EA 冲突，范围从基数 = +520，例如 1000 -> 1520
过去的表现并不能保证未来的结果，不要用你输不起的钱进行交易。
如有任何问题，请与我们联系
感谢阅读！
*奖金可能有地域限制