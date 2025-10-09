Quantum King Alpha

Trading di una strategia di breakout londinese molto popolare sulla prestigiosa coppia GBPUSD utilizzando l'azione dei prezzi, i volumi di tick e una sofisticata gestione degli scambi.

Ottieni questa strategia (mql5 top ten per 6+ mesi) con uno sconto enorme: $ 149 per il lancio, passando presto a $ 299 (RRP 1,099)

Segnale in tempo reale

Contattami prima di fare trading dal vivo per istruzioni, manuale e bonus!*


Quantum King (Alpha) è un EA potente e altamente raffinato progettato per negoziare breakout GBPUSD con precisione. Scegli tra:

  • Strategia di griglia – Cattura le mosse estese con la media (nessuna martingala e parametri di uscita rigorosi)
  • Strategia senza griglia – Puro trading di inversione breakout con trailing stop, nessuna posizione extra e rischio-rendimento 1:6
  • Oppure abilita entrambe le strategie
  • Filtro volatilità: inserisci il nome del tuo broker per XAUUSD / GOLD per aggiungere un filtro di volatilità per voci più accurate
  • Fa trading quasi ogni giorno
  • Conforme a FIFO / Netting (modalità senza rete)
  • Aggiornamenti gratuiti a vita
  • Dieci anni di storia e ottimizzazione
  • Ex posto #1 nel mercato, alto rating degli sviluppatori
  • Scarica la demo e provala tu stesso oggi stesso

Attacca a GBPUSD (qualsiasi intervallo di tempo)

ATTACCA A GBPUSD (qualsiasi intervallo di tempo)
Qualità della modellazione Zecche basate su zecche reali, ogni zecca, 1minOHLC
Tipo di conto ECN / Grezzo / Rasoio consigliato
Copertura / Rete Entrambi (nelle opzioni)
Influenza 1:20+
Deposito minimo £100
Testato da 2015 - 2025


Impostazioni

  • Commento dell'ordine: aggiungi un commento personalizzato da allegare agli ordini
  • Istruzioni 1-4 per facilitare la configurazione
  • Lotti fissi vs rischio: utilizza lotti fissi o rischio basato su azioni (personalizzabile)
  • Inserisci l'importo dei lotti fissi
  • Inserisci il nome XAUUSD / GOLD del tuo broker, incluso il prefisso/suffisso per utilizzare il filtro Volatilità
  • Abilitare o disabilitare le strategie
  • Moltiplicatori di rischio: aumenta o diminuisci il rischio di base, inclusa la conversione della valuta del deposito in GBP, ad esempio deposito in AUD, 1AUD = 0,5 GBP, inserisci "0,5" per iniziare, deposito in JPY, 1 JPY = 0,0075 GBP, inizia con "0,0075"
  • Abilita filtro volatilità
  • Riduzione del rischio: Passa le operazioni Gridless a 0,01 lotti se ci sono perdite consecutive fino a quando le vincite non vengono riprese
  • Consenti copertura?: Seleziona false se disponi di un conto Netting / US (disabilita la strategia Grid)
  • Disabilita il requisito di margine minimo
  • Broker Max Lots: Inserisci i lotti massimi del tuo broker per GBPUSD - che continueranno il rischio in modalità Gridless allo stesso tasso.
  • Numero magico: modifica per evitare conflitti con altri EA, intervallo da base = +520, ad esempio 1000 -> 1520

Le performance passate non possono garantire risultati futuri, non fare trading con soldi che non puoi permetterti di perdere.

Per qualsiasi domanda, contattaci

Grazie per aver letto!

*Il bonus può avere restrizioni geografiche



