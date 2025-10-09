Quantum King Alpha
- Experts
- Mr James Daniel Coe
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
Trading di una strategia di breakout londinese molto popolare sulla prestigiosa coppia GBPUSD utilizzando l'azione dei prezzi, i volumi di tick e una sofisticata gestione degli scambi.
Ottieni questa strategia (mql5 top ten per 6+ mesi) con uno sconto enorme: $ 149 per il lancio, passando presto a $ 299 (RRP 1,099)
Contattami prima di fare trading dal vivo per istruzioni, manuale e bonus!*
Quantum King (Alpha) è un EA potente e altamente raffinato progettato per negoziare breakout GBPUSD con precisione. Scegli tra:
- Strategia di griglia – Cattura le mosse estese con la media (nessuna martingala e parametri di uscita rigorosi)
- Strategia senza griglia – Puro trading di inversione breakout con trailing stop, nessuna posizione extra e rischio-rendimento 1:6
- Oppure abilita entrambe le strategie
- Filtro volatilità: inserisci il nome del tuo broker per XAUUSD / GOLD per aggiungere un filtro di volatilità per voci più accurate
- Fa trading quasi ogni giorno
- Conforme a FIFO / Netting (modalità senza rete)
- Aggiornamenti gratuiti a vita
- Dieci anni di storia e ottimizzazione
- Ex posto #1 nel mercato, alto rating degli sviluppatori
- Scarica la demo e provala tu stesso oggi stesso
Attacca a GBPUSD (qualsiasi intervallo di tempo)
|ATTACCA A
|GBPUSD (qualsiasi intervallo di tempo)
|Qualità della modellazione
|Zecche basate su zecche reali, ogni zecca, 1minOHLC
|Tipo di conto
|ECN / Grezzo / Rasoio consigliato
|Copertura / Rete
|Entrambi (nelle opzioni)
|Influenza
|1:20+
|Deposito minimo
|£100
|Testato da
|2015 - 2025
Impostazioni
- Commento dell'ordine: aggiungi un commento personalizzato da allegare agli ordini
- Istruzioni 1-4 per facilitare la configurazione
- Lotti fissi vs rischio: utilizza lotti fissi o rischio basato su azioni (personalizzabile)
- Inserisci l'importo dei lotti fissi
- Inserisci il nome XAUUSD / GOLD del tuo broker, incluso il prefisso/suffisso per utilizzare il filtro Volatilità
- Abilitare o disabilitare le strategie
- Moltiplicatori di rischio: aumenta o diminuisci il rischio di base, inclusa la conversione della valuta del deposito in GBP, ad esempio deposito in AUD, 1AUD = 0,5 GBP, inserisci "0,5" per iniziare, deposito in JPY, 1 JPY = 0,0075 GBP, inizia con "0,0075"
- Abilita filtro volatilità
- Riduzione del rischio: Passa le operazioni Gridless a 0,01 lotti se ci sono perdite consecutive fino a quando le vincite non vengono riprese
- Consenti copertura?: Seleziona false se disponi di un conto Netting / US (disabilita la strategia Grid)
- Disabilita il requisito di margine minimo
- Broker Max Lots: Inserisci i lotti massimi del tuo broker per GBPUSD - che continueranno il rischio in modalità Gridless allo stesso tasso.
- Numero magico: modifica per evitare conflitti con altri EA, intervallo da base = +520, ad esempio 1000 -> 1520
Le performance passate non possono garantire risultati futuri, non fare trading con soldi che non puoi permetterti di perdere.
Per qualsiasi domanda, contattaci
Grazie per aver letto!
*Il bonus può avere restrizioni geografiche