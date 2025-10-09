Quantum King Alpha

Ultimate Bot Mr James Daniel Coe 4.33 (15) Experts

9 consulenti al prezzo di uno L'ultimo bot che dovrai mai acquistare. Ultimate Bot è un Expert Advisor multi-strategia che fa trading su XAUUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDCAD, EURGBP, EURUSD, GBPJPY, USDJPY e EURJPY, utilizzando una combinazione di modelli di trend-following, mean-reversion e breakout. Ogni strategia fa trading sul capitale del conto, quindi se un gruppo è in drawdown, gli altri riducono il rischio, lavorando insieme per ottimizzare la performance. L'impostazione di una volta del g