Торговля по очень популярной стратегии прорыва в Лондоне на престижной паре GBPUSD с использованием ценового действия, тиковых объемов и сложного управления торговлей.

Quantum King (Alpha) - это мощный, высококвалифицированный советник, предназначенный для точной торговли на прорывах GBPUSD. Выбирайте между:

Grid Strategy – Захват длительных движений с усреднением (без мартингейла и строгих параметров выхода)

Стратегия без сетки – чистая торговля на пробой с разворотом с трейлинг-стопом, без дополнительных позиций и соотношением риска и прибыли 1:6

Или включить обе стратегии

Volatility Filter - введите имя вашего брокера для XAUUSD / GOLD, чтобы добавить фильтр волатильности для более точного ввода

Торгует почти каждый день

Совместимость с FIFO / Netting (режим без сетки)

Бесплатные пожизненные обновления

Десять лет истории и оптимизации

Прежнее место #1 на рынке, высокий рейтинг разработчика

Скачайте демоверсию и проверьте сами уже сегодня

Присоединение к GBPUSD (любой таймфрейм)

ПРИКРЕПИТЬСЯ К GBPUSD (любой таймфрейм) Качество моделирования Тики на основе реальных тиков, каждый тик, 1minOHLC Тип счета ECN / Raw / Рекомендуется Razor Хеджирование / Сеттинг Оба (в опциях) Действие рычага 1:20+ Минимальный депозит 100 фунтов стерлингов Протестировано от 2015 - 2025



Параметры Комментарий к заказу: Добавьте пользовательский комментарий для прикрепления к заказам

Инструкции 1-4 для помощи в настройке

Fixed Lots vs Risk: использовать фиксированные лоты или риск на основе акций (настраивается)

Введите количество фиксированных лотов

Введите имя вашего брокера XAUUSD / GOLD, включая префикс/суффикс для использования фильтра волатильности

Включение или отключение стратегий

Мультипликаторы риска: Увеличьте или уменьшите базовый риск, в том числе для конвертации валюты депозита в GBP, например, депозит AUD, 1AUD = 0,5GBP, введите «0,5» для начала, депозит JPY, 1 JPY = 0,0075GBP, начните с «0,0075».



Включить фильтр волатильности

Снижение риска: Переключает сделки без сетки на 0,01 лота при последовательных убытках до возобновления выигрышей

Allow Hedging?: Выберите false, если у вас есть счет Netting / US (отключает сеточную стратегию)

Отключение минимального маржинального требования

Broker Max Lots: Введите максимальные лоты вашего брокера для GBPUSD, которые будут продолжать риск в режиме Gridless с той же скоростью.

Magic Number: изменение для предотвращения конфликтов с другими советниками, диапазон от base = +520, например, 1000 -> 1520



Прошлые результаты не могут гарантировать будущие результаты, не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами

