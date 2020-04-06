Quantum King Alpha

Торговля по очень популярной стратегии прорыва в Лондоне на престижной паре GBPUSD с использованием ценового действия, тиковых объемов и сложного управления торговлей.

Получите эту стратегию (mql5 top ten на 6+ месяцев) с огромной скидкой — $149 за запуск, скоро перейдем до $299 (рекомендованная розничная цена 1,099)

Сигнал в реальном времени

Свяжитесь со мной перед началом торговли для получения инструкций, руководства и бонуса!*


Quantum King (Alpha) - это мощный, высококвалифицированный советник, предназначенный для точной торговли на прорывах GBPUSD. Выбирайте между:

  • Grid Strategy – Захват длительных движений с усреднением (без мартингейла и строгих параметров выхода)
  • Стратегия без сетки – чистая торговля на пробой с разворотом с трейлинг-стопом, без дополнительных позиций и соотношением риска и прибыли 1:6
  • Или включить обе стратегии
  • Volatility Filter - введите имя вашего брокера для XAUUSD / GOLD, чтобы добавить фильтр волатильности для более точного ввода
  • Торгует почти каждый день
  • Совместимость с FIFO / Netting (режим без сетки)
  • Бесплатные пожизненные обновления
  • Десять лет истории и оптимизации
  • Прежнее место #1 на рынке, высокий рейтинг разработчика
  • Скачайте демоверсию и проверьте сами уже сегодня

Присоединение к GBPUSD (любой таймфрейм)

Качество моделирования Тики на основе реальных тиков, каждый тик, 1minOHLC
Тип счета ECN / Raw / Рекомендуется Razor
Хеджирование / Сеттинг Оба (в опциях)
Действие рычага 1:20+
Минимальный депозит 100 фунтов стерлингов
Протестировано от 2015 - 2025


Параметры

  • Комментарий к заказу: Добавьте пользовательский комментарий для прикрепления к заказам
  • Инструкции 1-4 для помощи в настройке
  • Fixed Lots vs Risk: использовать фиксированные лоты или риск на основе акций (настраивается)
  • Введите количество фиксированных лотов
  • Введите имя вашего брокера XAUUSD / GOLD, включая префикс/суффикс для использования фильтра волатильности
  • Включение или отключение стратегий
  • Мультипликаторы риска: Увеличьте или уменьшите базовый риск, в том числе для конвертации валюты депозита в GBP, например, депозит AUD, 1AUD = 0,5GBP, введите «0,5» для начала, депозит JPY, 1 JPY = 0,0075GBP, начните с «0,0075».
  • Включить фильтр волатильности
  • Снижение риска: Переключает сделки без сетки на 0,01 лота при последовательных убытках до возобновления выигрышей
  • Allow Hedging?: Выберите false, если у вас есть счет Netting / US (отключает сеточную стратегию)
  • Отключение минимального маржинального требования
  • Broker Max Lots: Введите максимальные лоты вашего брокера для GBPUSD, которые будут продолжать риск в режиме Gridless с той же скоростью.
  • Magic Number: изменение для предотвращения конфликтов с другими советниками, диапазон от base = +520, например, 1000 -> 1520

Прошлые результаты не могут гарантировать будущие результаты, не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами

Спасибо за прочтение!

*Бонус может иметь географические ограничения


