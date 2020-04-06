Quantum King Alpha
Торговля по очень популярной стратегии прорыва в Лондоне на престижной паре GBPUSD с использованием ценового действия, тиковых объемов и сложного управления торговлей.
Quantum King (Alpha) - это мощный, высококвалифицированный советник, предназначенный для точной торговли на прорывах GBPUSD. Выбирайте между:
- Grid Strategy – Захват длительных движений с усреднением (без мартингейла и строгих параметров выхода)
- Стратегия без сетки – чистая торговля на пробой с разворотом с трейлинг-стопом, без дополнительных позиций и соотношением риска и прибыли 1:6
- Или включить обе стратегии
- Volatility Filter - введите имя вашего брокера для XAUUSD / GOLD, чтобы добавить фильтр волатильности для более точного ввода
- Торгует почти каждый день
- Совместимость с FIFO / Netting (режим без сетки)
- Бесплатные пожизненные обновления
- Десять лет истории и оптимизации
- Прежнее место #1 на рынке, высокий рейтинг разработчика
- Скачайте демоверсию и проверьте сами уже сегодня
Присоединение к GBPUSD (любой таймфрейм)
|ПРИКРЕПИТЬСЯ К
|GBPUSD (любой таймфрейм)
|Качество моделирования
|Тики на основе реальных тиков, каждый тик, 1minOHLC
|Тип счета
|ECN / Raw / Рекомендуется Razor
|Хеджирование / Сеттинг
|Оба (в опциях)
|Действие рычага
|1:20+
|Минимальный депозит
|100 фунтов стерлингов
|Протестировано от
|2015 - 2025
Параметры
- Комментарий к заказу: Добавьте пользовательский комментарий для прикрепления к заказам
- Инструкции 1-4 для помощи в настройке
- Fixed Lots vs Risk: использовать фиксированные лоты или риск на основе акций (настраивается)
- Введите количество фиксированных лотов
- Введите имя вашего брокера XAUUSD / GOLD, включая префикс/суффикс для использования фильтра волатильности
- Включение или отключение стратегий
- Мультипликаторы риска: Увеличьте или уменьшите базовый риск, в том числе для конвертации валюты депозита в GBP, например, депозит AUD, 1AUD = 0,5GBP, введите «0,5» для начала, депозит JPY, 1 JPY = 0,0075GBP, начните с «0,0075».
- Включить фильтр волатильности
- Снижение риска: Переключает сделки без сетки на 0,01 лота при последовательных убытках до возобновления выигрышей
- Allow Hedging?: Выберите false, если у вас есть счет Netting / US (отключает сеточную стратегию)
- Отключение минимального маржинального требования
- Broker Max Lots: Введите максимальные лоты вашего брокера для GBPUSD, которые будут продолжать риск в режиме Gridless с той же скоростью.
- Magic Number: изменение для предотвращения конфликтов с другими советниками, диапазон от base = +520, например, 1000 -> 1520
