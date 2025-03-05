Bitcoin Smart EA mt5
- Uzman Danışmanlar
- Vasiliy Strukov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Bitcoin Smart EA, benzersiz MAFilling Trend göstergesiyle çalışır. Çok basit ama etkili bir stratejidir ve benzersiz ve esnek ayarları bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir ve işlemleriniz için en iyi sonuçları yaratmanıza yardımcı olur. Kripto paralarda ve ayrıca m15 veya m30 zaman diliminde herhangi bir para birimi ve altın üzerinde çok iyi çalışır.
Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.
Ayarlar ve kullanım kılavuzu burada
- Open new series - yeni bir sipariş serisinin açık / kapalı başlangıcı
- Trade Buy - danışmanın satın almasına izin ver
- Trade Sell - danışmanın satmasına izin ver
- Support manual orders - manuel siparişleri destekleyin doğru veya yanlış
- Max Orders - izin verilen maksimum siparişler
- Order Comment - yorum adını sipariş et
- Start lots - ilk başlangıç partisi
- Use Money Management - Otomatik parti hesaplamasının açık/kapalı kullanımı
- Autolot - her 0,01 lotta bir açılışta serbest marj miktarı
- Lot multiplier -aşağıdaki siparişler için lot çarpanı
- Max Lot - izin verilen toplam maksimum açık lot miktarı
- Real TP, points - kar al, puan olarak grafikte gösterilecek
- Virtual TP, points - puan cinsinden sanal kar alma, grafikte gösterilmeyecek
- Real SL, points - İlk sıradan itibaren puan kaybının durdurulması grafikte görüntülenecektir
- Virtual SL, points - İlk sıradan itibaren puan kaybının durdurulması grafikte görüntülenmeyecek
- Use Real Trail (false: virtual) – sondaki gerçek veya sanal kullanımı
- Trail Start - takip eden durdurmanın etkinleştirilmesi
- Trail Step - Takip eden durdurmayı etkinleştirirken fiyattan uzaklık
- Close from reverse signal - doğru veya yanlış, sinyal tersine dönerse açık işlemleri kapatacaktır
- Max spread (0-not use) - ticarete izin verilen maksimum spread
- DD Reduction Algoritm - Düşüş azaltma algoritması, kârlı son siparişin kayıplı ilk sipariş serisine yakın olacağı durumlarda.
- Number order for DD Reduction Algoritm - düşüm azaltma algoritmasının hangi sırayla etkinleştirildiği
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - Düşüş azaltma modunda emirleri kapatırken kar yüzdesi
- Draw on-off - EA'nın grafikte kar etiketleri çizmesine izin vermek veya vermemek
- Next: Görüntüleme için yazı tipi ayarları
- Pause between orders (min. 0 - not use) - siparişler arasında duraklama zamanı
- Magic - EA'nın siparişlerine atadığı özel bir numaradır
- Fix distance - siparişler arasında sabit mesafe
- Order dinamic distance - Dinamik mesafe hangi sırayla uygulanacaktır?
- Dinamic distance start - dinamik mesafenin başlangıç değeri
- Distance multiplier - dinamik mesafe çarpanı
- Sırada Gösterge ayarları var – varsayılanda bırakın!
To those who are considering or already purchased this advisor. This review is intended to provide my experience and what I have done to make the advisor work for me the way I want it. I took the set files that was kindly provided by Vasiliy. I used it as a starting point rather than ready to go set up. After backtesting I realized that the budget requirement for running it in shorter timeframes (M15-M30) is huge. I read through the risk management guide that Vasiliy has put together. It’s a must read document. I did put trading hour restrictions to avoid trading non-volatile hours and I also pause trading on weekends. You have to realize that when market is drifting to one direction without meaningful pullback the advisor will have a huge DD. Most important: I specifically optimized the lot multiplier, TP distance, min distance requirement to open the next trade. These factors affect the DD and I tried to make the advisor safer during prolonged trends. Of course this means that my advisor is not as profitable as original but it is safer. I care about the longevity of the project. One more important aspect: the advisor keeps making small gains most of the time. When it gets in trouble, it make the most amount of money, but there is a risk of prolonged DD to completely wiping your account. Taylor to your risk tolerance (do your homework, test it properly). I am currently running it on live account for BTC and AUDCAD. Currently optimizing for gold and other assets. I take my time to thoroughly optimize the advisor to all kinds of market conditions (to the point that I had to delete my optimization logs because it crashed my MT5 due to large log files, ahaha).