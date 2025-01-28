Tam otomatik uyarlanabilir ticaret sistemimiz Score EA'nın MT5 sürümünü tanıtıyoruz. Bu yeni sürüm, ticaret deneyiminizi yeni zirvelere taşıyan önemli ölçüde geliştirilmiş yetenekler ve özellikler sunuyor.

Ana güncellemeler şunları içerir:

28 sembole kadar destek, daha geniş piyasa erişimi ve çeşitlendirme imkanı sunar.

Daha geniş bir kullanıcı arayüzü, şimdi daha fazla esneklik için kapsamlı bir pozisyon listesi ve manuel kontrol düğmeleri ile donatılmıştır.

Ticaret kararlarını ve performansı iyileştirmek için tasarlanmış yeni ticaret algoritmaları ve gelişmiş makine öğrenimi modelleri.

Birçok sistem dış kaynaklı yapay zeka hizmetlerine veya ChatGPT gibi yaygın dil modellerine dayanırken, Score EA sistemimiz özel olarak geliştirilmiş, patentli makine öğrenimi algoritmaları ile çalışmaktadır. Bu modeller, ticaret ve zaman serisi verilerindeki istatistiksel olarak önemli desenleri tespit etmek için özel olarak tasarlanmış olup, piyasada benzersiz bir avantaj sağlamaktadır.

Ana Özellikler:

Gelişmiş Ticaret Mantığı : Özel makine öğrenimi ve istatistiksel modellere dayalıdır.

: Özel makine öğrenimi ve istatistiksel modellere dayalıdır. Yüksek Derecede Özelleştirilebilir : Dış ayarlar, stratejilerinizi farklı piyasa koşullarına ve kişisel tercihlere göre ayarlamanıza olanak tanır.

: Dış ayarlar, stratejilerinizi farklı piyasa koşullarına ve kişisel tercihlere göre ayarlamanıza olanak tanır. Çoklu Sembol Ticaret : Tek bir arayüzden aynı anda 28 pariteye kadar ticaret yapabilirsiniz.

: Tek bir arayüzden aynı anda 28 pariteye kadar ticaret yapabilirsiniz. Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü : Pozisyonları ve net kâr/zararınızı görüntüleyin, her sembol için EA durumunu ayrı ayrı kontrol edin ve hesap bilgilerine kolayca erişin.

: Pozisyonları ve net kâr/zararınızı görüntüleyin, her sembol için EA durumunu ayrı ayrı kontrol edin ve hesap bilgilerine kolayca erişin. Kapsamlı Risk Yönetimi: Risk maruziyetinizi etkili bir şekilde yönetmek için tam bir seçenek seti sunar.

Sistem Gereksinimleri ve Öneriler:

Hesap Türü : Non-FIFO, hedge desteği.

: Non-FIFO, hedge desteği. Minimum Sermaye : Her parite için 1000 USD.

: Her parite için 1000 USD. VPS: Optimum performans için güvenilir bir VPS önerilir.

Sistem, tüm ana pariteleri ve bunların çaprazlarını desteklese de, bazı egzotik pariteler daha yüksek risk profilleri gösterebilir ve daha tahmin edilemez bir davranış sergileyebilir. Küçük sermaye ile işlem yapıyorsanız, daha istikrarlı sonuçlar almak için EUR/USD gibi stabil paritelere odaklanmanız önerilir. Ayrıca, bazı ayarları daha konservatif seviyelere ayarlayarak riski azaltabilir ve ticaret tercihlerinize daha uygun hale getirebilirsiniz.

Ayarlar, stratejiyi değiştirmek ve çeşitli sınırlar koymak için birçok yol sunar. Bunları strateji test cihazında kendiniz deneyebilirsiniz. Birkaç parametreyi değiştirerek strateji, dakikalar veya saatler sürebilecek yüksek frekanslı bir scalping sistemine dönüşebilir. Ayarları daha konservatif bir yönde değiştirerek, pozisyonların günlerce veya haftalarca açık kalabileceği düşük frekanslı swing ticareti elde edebilirsiniz. Ayrıca, farklı sembol kombinasyonlarını da deneyebilirsiniz. Strategy Tester'da ayarlarla deneyler yaparak ihtiyaçlarınıza en uygun varyasyonu bulun. Gerçek parayla ticarete başlamadan önce ayarlarınızı Strategy Tester'da ve demo hesapta doğru şekilde test ettiğinizden emin olun.

Teknik destek mevcuttur. Sistemle ilgili sorularınız varsa veya kurulum konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, mesaj gönderebilirsiniz. En kısa sürede yanıt vereceğim, genellikle 24 saat içinde.