Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

Altın Keskin Nişancısı | Trend Swing Stratejisi | İstikrarlı Büyüme
Aurum Gold Ambush, sabır ve hassasiyet için tasarlanmış, XAUUSD (Altın) paritesine özel bir işlem sistemidir. Her dakika işlem açan yüksek frekanslı botların aksine, bu algoritma bir Keskin Nişancı (Sniper) gibi hareket eder: Mükemmel kurulumu bekler ve maksimum hareketi yakalamak için tam zamanında tetiğe basar.
Bu Uzman Danışman (EA), nicelikten çok niteliğe öncelik vererek Uzun Vadeli Sermaye Büyümesi için tasarlanmıştır.
⚠️ Bu EA Sizin İçin Uygun mu? (Lütfen Okuyun)
 * ❌ Her saat başı işlem açıldığını görmek ve "aksiyon" aramak istiyorsanız SATIN ALMAYIN.
 * ❌ "Kısa Yoldan Zengin Olma" hayali kuran bir kumar aracı arıyorsanız SATIN ALMAYIN.
 * ✅ Tek bir mükemmel Swing işleminin, 50 küçük scalping işleminden daha değerli olduğunu anlıyorsanız SATIN ALIN.
 * ✅ Sermayenizi profesyonel bir risk-kazanç oranıyla istikrarlı bir şekilde büyütmek istiyorsanız SATIN ALIN.
📈 "Aurum" Yatırım Felsefesi
Bu EA'ya bir kumar çipi olarak değil, bir Dijital Varlık olarak yaklaşın.
Çoğu yatırımcı "Hızlı Kazançlar" peşinde koştuğu için başarısız olur. Aurum, Bileşik Getirinin (Compounding) gücünü anlayan Akıllı Yatırımcı için tasarlanmıştır.
 * Bir Hedge Fonu Gibi Düşünün: Hesabı bir günde ikiye katlamayı hedeflemiyoruz. Zamanla katlanarak artan, tutarlı aylık büyümeyi hedefliyoruz.
 * Rahat Uyuyun: Strateji, katı güvenlik önlemleriyle tamamen otomatiktir. Grafiklere sürekli bakmanıza gerek yoktur.
 * Pasif Gelir Motorunuz: İster kişisel bir emeklilik portföyü oluşturuyor olun, ister bir Prop Firm hesabı yönetiyor olun, Aurum varlık eğrinizi (equity curve) büyütmek için arka planda sessizce çalışır.
"Sadece işlem yapmayın. Servet inşa edin."
📊 Strateji: Pusu ve Swing (Ambush & Swing)
Mantık, tüm piyasa koşullarında verimliliği sağlamak için iki aşama üzerine kurulmuştur:
 * Pusu (Sakin Piyasalar): Düşük volatilite sırasında EA boş durmaz. Hesabı aktif tutmak için piyasa gürültüsünden kâr elde edecek mikro fırsatları belirler.
 * Swing (Kırılım Aşaması): Bu, Aurum'un asıl gücüdür. Gerçek bir trend kırılımı (Yukarı veya Aşağı) tespit edildiğinde, EA işleme girer ve tüm dalgayı sürmeyi hedefler. Trend tersine dönmeden önce maksimum kârı almak için gelişmiş iz süren stop (trailing stop) ve akıllı çıkışlar kullanır.
Temel Özellikler:
 * Trend Takibi: Piyasa ile savaşmaz. Altın uçarsa alırız. Altın çakılırsa satarız.
 * Sermaye Koruma: Her işlemin katı bir Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesi vardır. Martingale Yok. Tehlikeli Grid (Izgara) Yok.
 * Akıllı Para Yönetimi: İşlem başına ne kadar risk alacağınızı tam olarak kontrol edersiniz (örn. %1 veya %2).
🔧 Basit Girdiler (Tak ve Çalıştır)
Karmaşıklığın kaputun altında kalması gerektiğine inanıyoruz. Teknik algoritmalar, istikrarı sağlamak için dahili "Filtreler" olarak önceden optimize edilmiştir. Sadece Risk Ayarlarınızı yapmanız yeterlidir:
 * Risk_Type: EA'nın lot büyüklüğünü nasıl hesaplayacağını seçin.
 * Risk_Param_A (Kritik): İşlem başına bakiyenizin riske atmaya hazır olduğunuz yüzdesi (örn. 1.0 = %1).
 * Risk_Param_B: İzin verilen maksimum lot büyüklüğü (Güvenlik Sınırı).
 * Time Settings: Gerekirse işlem oturumunun başlangıç ve bitiş saatini ayarlayın (Sunucu Saati).
(Not: 'Filter_01' ile 'Filter_31' arasında etiketlenen girdiler çekirdek algoritmayı içerir ve mevcut piyasa koşulları için önceden kalibre edilmiştir. Bunlara dokunmanıza gerek yoktur.)
⚙️ Tavsiyeler
 * Sembol: XAUUSD (Altın).
 * Zaman Dilimi: H1 (1 Saatlik Grafik).
 * Aracı Kurum (Broker): Düşük spread ve hızlı işlem gerçekleştiren (ECN) hesaplar önerilir.
 * Sabır: Bırakın EA işini yapsın. Manuel olarak müdahale etmeyin.
Servetinizi sabır ve hassasiyetle inşa edin.
🛡️ ÖNEMLİ: Broker Senkronizasyonu (Bunu Okuyun)
Her aracı kurum farklı sunucu yapılandırmaları kullandığından, EA'nın dahili algoritmaları veri akışınızla mükemmel bir şekilde hizalanmalıdır.
Satın aldıktan sonra lütfen bana özel mesaj gönderin.
Size "Kalibrasyon Rehberi"ni (Calibration Guide) göndereceğim. Bu, maksimum hassasiyeti sağlamak için gizli mantığı sizin brokerınızla senkronize etmek adına kritik bir adımdır.
(Bu adımı atlamayın. Görünmez filtrelerin tam olarak amaçlanan zamanda tetiklenmesini sağlar.)
Aurum'a Hoş Geldiniz!

