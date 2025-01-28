Presentiamo la versione MT5 del nostro sistema di trading adattivo completamente automatizzato - Score EA. Questa nuova versione offre capacità e funzionalità significativamente migliorate, portando la tua esperienza di trading a nuovi livelli.

Gli aggiornamenti principali includono:

Supporto per fino a 28 simboli, consentendo una maggiore esposizione al mercato e diversificazione.

Un'interfaccia utente estesa, ora con un elenco completo delle posizioni e pulsanti di controllo manuale per maggiore flessibilità.

Nuovi algoritmi di trading e modelli di apprendimento automatico migliorati, progettati per migliorare le decisioni di trading e le performance.

A differenza di molti altri sistemi che dipendono da risorse esterne di IA o modelli linguistici comuni come ChatGPT, il nostro sistema Score EA è alimentato da algoritmi di apprendimento automatico personalizzati e proprietari. Questi modelli sono progettati specificamente per il trading e per rilevare modelli statisticamente significativi nei dati delle serie temporali, offrendo un vantaggio unico nel mercato.

Caratteristiche principali:

Logica di trading avanzata : Derivata da modelli proprietari di apprendimento automatico e statistici.

: Derivata da modelli proprietari di apprendimento automatico e statistici. Altamente configurabile : Le impostazioni esterne ti consentono di adattare le strategie a diverse condizioni di mercato e preferenze personali.

: Le impostazioni esterne ti consentono di adattare le strategie a diverse condizioni di mercato e preferenze personali. Trading multi-simbolo : Puoi fare trading fino a 28 coppie simultaneamente da un'unica interfaccia.

: Puoi fare trading fino a 28 coppie simultaneamente da un'unica interfaccia. Interfaccia utente personalizzabile : Visualizza le posizioni e il P/L netto, controlla lo stato dell'EA per ogni simbolo separatamente e accedi facilmente alle informazioni del conto.

: Visualizza le posizioni e il P/L netto, controlla lo stato dell'EA per ogni simbolo separatamente e accedi facilmente alle informazioni del conto. Controllo completo del rischio: Include una suite completa di opzioni per gestire efficacemente l'esposizione al rischio.

Requisiti e raccomandazioni di sistema:

Tipo di conto : Non-FIFO, abilitato per copertura.

: Non-FIFO, abilitato per copertura. Capitale minimo : 1000 $ per coppia.

: 1000 $ per coppia. VPS: Si consiglia un VPS affidabile per prestazioni ottimali.

Sebbene il sistema supporti tutte le principali coppie di valute e i loro incroci, alcune coppie esotiche potrebbero avere profili di rischio più elevati e comportamenti più imprevedibili. Se stai operando con un capitale inferiore, è consigliabile concentrarsi su coppie stabili come EUR/USD per ottenere risultati più coerenti. Inoltre, alcune impostazioni possono essere regolate a livelli più conservativi per ridurre il rischio e adattarsi meglio alle tue preferenze di trading.

Le impostazioni offrono molti modi per modificare la strategia e impostare vari limiti. Puoi provarle tu stesso nel testeur di strategia. Modificando alcuni parametri, la strategia può trasformarsi in un sistema di scalping ad alta frequenza in cui le posizioni possono durare da pochi minuti a qualche ora. Modificando le impostazioni verso livelli più conservativi, ottieni un trading a bassa frequenza di tipo swing, dove le posizioni possono rimanere aperte per molti giorni o settimane. Inoltre, puoi provare diverse combinazioni di simboli. Sperimenta con le impostazioni nel Strategy Tester per trovare la variazione migliore per le tue esigenze. Assicurati di testare correttamente le tue impostazioni nel Strategy Tester e su un conto demo prima di decidere di fare trading con denaro reale.

Il supporto tecnico è disponibile. Se hai domande sul sistema o hai bisogno di assistenza con la configurazione, invia un messaggio. Risponderò il prima possibile, generalmente entro 24 ore.