Smart Detector EA

Smart Detector EA – Akıllı Ticaret Artık Daha Kolay

Smart Detector EA, karmaşık teknolojiyi basit ve kullanıcı dostu bir çözüme dönüştüren gelişmiş bir ticaret sistemidir. Tüm seviyelerdeki yatırımcılar için tasarlanmış olan bu EA, yalnızca birkaç temel dış ayar ile manuel kurulumu en aza indirirken, geri kalan işlemler güçlü gerçek zamanlı optimizasyon ve uyarlanabilir makine öğrenimi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Tam Otomatik: Yüksek düzeyde otomasyon, kullanıcı müdahalesi minimum veya hiç yok.

  • Uyarlanabilir Zeka: Strateji kendi kendini optimize eder ve piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlar.

  • Sağlam Strateji: Farklı ticaret ortamlarına düşük duyarlılık, istikrarlı performans sağlar.

  • Risk Odaklı Tasarım: Martingale, grid veya ortalama alma teknikleri kullanılmaz.

  • Basitleştirilmiş Ticaret: Yönetimi kolaylaştırmak için aynı anda yalnızca bir pozisyon açık.

  • Esnek Pozisyon Süreleri: Tipik işlemler birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.

  • Akıllı Çıkışlar: Karşıt sinyaller oluştuğunda pozisyonlar otomatik olarak kapanır.

  • Özelleştirilebilir Risk Kontrolleri: Opsiyonel sabit Stop/Target seviyeleri ve Pozisyon Kayıp Limitleri.

Smart Detector EA, son teknoloji makine öğrenimini sadelikle birleştirerek, karmaşıklık olmadan profesyonel bir ticaret avantajı sunar.

Gereksinimler ve Öneriler:

  • Broker: Herhangi bir broker (optimum sonuç için düşük spread ve hızlı yürütmeye sahip ECN tercih edilir)

  • Minimum sermaye: $500

  • Kaldıraç: 1:30 veya üstü

  • Semboller: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD


